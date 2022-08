Jeep se pochlubil novými stěrači, okno vyčistí po prvním setření

Nové příslušenství pro modely Wrangler a Gladiator ocení především řidiči, kteří se často vydávají do blátivého terénu.

Kdo někdy absolvoval jízdu rozbláceným terénem, pravděpodobně dobře ví, jak rychle se v něm zanese čelní sklo. Odstranění bláta a hrubých nečistot přitom dává stěračům pořádně zabrat. První setření tak mnohdy nečistoty jen rozmázne a situaci často jen zhorší. Jeep má ale pro své zákazníky řešení.

Divize Jeep Performance Parts totiž ve spolupráci s Mopar představila nové „High-Performance“ stěrače, které jsou určeny pro Jeep Wrangler od modelového roku 2018 a Jeep Gladiator. Jejich trik je přitom poměrně jednoduchý.

V každém stěrači je totiž laserem vypáleno 12 otvorů, které přivádí kapalinu do ostřikovačů přímo na čelní sklo – před stěrač. Systém ostřikovačů tak pokrývá větší plochu a funguje efektivněji. Jde sice jen o drobnou modifikaci, podle automobilky by však měla přinést výrazné zlepšení výhledu již po prvním setření. To ostatně ukazuje i video automobilky.

Instalace nových stěračů vyžaduje odstranění původních trysek ostřikovačů, což by ale nemělo být příliš náročné. Nové stěrače přijdou na 140 dolarů (cca 3.345 Kč), což sice není málo, kromě lepšího výhledu ale slibují také efektivnější využití kapaliny do ostřikovačů.

Video se připravuje ...

„Naše nové, inovativní JPP performance stírací lišty rychle obnovují viditelnost a zároveň si poradí i s těmi nejnáročnějšími cestami, protože udržují kapalinu ostřikovačů tam, kam patří – na skle,“ uvedl Mark Bosanac, starší viceprezident pro servis, náhradní díly a péči o zákazníky v Mopar North America.

Nové Jeep Performance Parts stěrače jsou přitom jednou z více než 500 otestovaných a automobilkou schválených položek příslušenství a doplňků v nabídce Mopar Jeep.