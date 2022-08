Nostalgická vychytávka pro Jeep Wagoneer a Grand Wagoneer. Hodí se do 21. století?

Modely Wagoneer a Grand Wagoneer se minulý rok vrátily v nové generaci po velmi dlouhé přestávce. Součástí těchto vozů byly v minulém století také dřevěné boční panely. V USA se tehdy jednalo o naprosto běžný designový prvek. Dřevěné dekory na svých modelech používaly například značky Ford, Pontiac, Chrysler nebo Chevrolet.

Po několika měsících, kdy jsou moderní modely Wagoneer a Grand Wagoneer čerstvě na trhu, se ikonický dřevěný dekor vrací. Zasloužila se o to ale společnost Wagonmaster z Texasu, nikoliv samotná automobilka. Šéf designu pro Jeep, Mark Allen, se k nabídce dřevěného dekoru přímo ze strany výrobce vyjádřil v minulém roce následovně: “Většina lidí si s těmito modely spojuje dřevěné boční panely. Já jejich fanouškem nejsem, takže na to nebudu tlačit.”

Zatímco Jeep na to netlačí, generální ředitel Wagonmasteru, Chip Miller, udělal fanouškům dřeva radost. Navíc k restaurování historických modelů jeho společnost připravila dřevěnou sadu určenou pro nejnovější modely Wagoneer a Grand Wagoneer. V balíčku jsou vinylové panely na straně řidiče i spolujezdce, táhnoucí se přes celý bok vozu, včetně výplně v pátých dveřích pod poznávací značkou.

Pokud je majitel Wagoneeru zároveň milovníkem nostalgie, nemusí se bát, že by ho tento balíček stál celé jmění. V přepočtu si bude muset připravit přibližně 45 tisíc korun. Známe mnohem dražší designové úpravy.

Některá dealerství značky Jeep oblibě dřevěného dekoru natolik věří, že si do zásoby objednali hned několik sad. Je to však něco, co se na moderní automobily hodí? To ukáže zájem zákazníků.