Jeep ukazuje vize své elektrické budoucnosti, podíváme se i pod vodu?

Automobilka Jeep si předsevzala stát se nejzelenějším výrobce SUV a offroadů, což evidentně bere velmi vážně. Kromě plug-in hybridních verzí spíše městských crossoverů Renegade a Compass už totiž nabízí i plug-in hybridní Jeep Wrangler a do budoucna chce elektrifikovat kompletně celou nabídku. Ostatně před časem se pochlubila i konceptem čistě elektrického Wrangleru Magneto.

V nedávno zveřejněném videu na YouTube ovšem automobilka prezentuje další zajímavé technologie, které by mohla v budoucnu svým zákazníkům nabídnout. Hned na začátku videa tak vidíme solární nabíječku, jejichž výstavbu automobilka přislíbila na populárních offroadových trasách napříč USA.

Následuje ukázka několika zajímavých prvků výbav a funkcí. Například funkce biometrického rozpoznání majitele, při jehož přiblížení se vůz sám odemkne a nastartuje. Pro milovníky jízdy v terénu však bude zajímavější funkce dynamické změny tlaku v pneumatikách, díky kterým by vůz měl být schopen pneumatiky automaticky podhušťovat (pro lepší trakci) a poté dohušťovat.

Možnost párování vozu s dronem, který může vaše dobrodružství natáčet, nebo vám bude prozkoumávat cestu, je líbivá drobnost. Mnohem zajímavěji však vypadá podpora Peer-to-Peer nabíjení, umožňující napájet z vozu kemp či jiný elektromobil, nebo možnost vyslat vůz autonomně na zadané místo, kam si mezitím můžete udělat výšlap

I v autonomním režimu by měl přitom Wrangler zvládnout náročnější terén. Majitel by přitom mohl mít přehled o autě prostřednictvím funkce vzdáleného přístupu, která je na videu znázorněna formou brýlí s rozšířenou realitou. Při jízdě v autonomním režimu by navíc mohlo být možné položit sedadla do roviny a relaxovat.

Veškeré tyto funkce by se nejspíš skutečně mohly do pár let stát realitou, tedy pokud by si za ně zákazníci byli ochotni připlatit. A řada z nich by navíc dávala smysl. Na konci videa však Jeep ukazuje elektrický Wrangler pod vodou, mezi rybami, což vypadá neskutečně podivně. Těžko si totiž představit, že by se někdo rozhodl udělat z elektrického offroadu ponorku. Automobilka si přesto raději neodpustila titulek „Fikce. Nezkoušejte.“

V každém případě se ale zdá, že elektrická budoucnost Jeepu má co nabídnout. Automobilka chce přitom do roku 2025 nabízet plug-in hybrid 4xe v každém segmentu, ve kterém nabízí své vozy. Vedení značky navíc očekává, že tou dobou budou až 70 % prodejů tvořit právě elektrifikované vozy.