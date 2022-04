Jeep v osmiválci nevidí budoucnost, bude ho postupně nahrazovat

Nový Jeep Grand Cherokee dorazil do Evropy teprve letos. Již v únoru evropské zastoupení Jeepu možná mnohé zaskočilo, když pro starý kontinent oznámilo pouze jedinou motorizaci - 4xe. Pod tímto označením se skrývá plug-in hybridní pohonné ústrojí v kombinaci 2,0litrového zážehové čtyřválce se dvěma elektromotory a kombinovaným výkonem 280 kW (380 koní) s točivým momentem 637 Nm.

V USA Grand Cherokee nadále nabízí také zážehové motory 3.6 V6 (219 kW) a 5.7 V8 HEMI (268 kW). Zmíněný osmiválec HEMI má však podle vyjádření samotného Jeepu na kahánku i na domácím trhu. “Tenhle motor stále milujeme a budeme se ho držet tak dlouho, dokud bude dávat smysl jak z finančního hlediska, tak z hlediska emisních norem,” prohlásil vedoucí globálního marketingu značky Jeff Elsworth. “Na některých trzích a zejména v USA jsme stále osmiválec drželi. Realita je však taková, že plug-in hybrid se stal žádanější pohonnou jednotkou.”

Zdá se tak být logické, že Jeep vidí cestu v elektrifikaci. Ta se však nebude týkat jen zmíněného modelu Grand Cherokee. Ostatně, v Česku najdeme plug-in hybridy pod označením 4xe také u modelů Compass, Renegade nebo Wrangler. Nejlevněji z této nabídky pořídíte Jeep Renegade v motorizaci 1.3 TURBO PHEV s výkonem 140 kW (190 koní) v akční ceně od 939.000 Kč včetně DPH.

Šéf značky Jim Morrison na nedávném autosalonu v New Yorku reagoval na otázku ohledně návratu výkonné varianty Trackhawk následovně: “Netuším. Může to být Electrichawk? Nová generace Grand Cherokee bude mít určitě výkonný model, osmiválec však mít nebude.”

Jim Morrison následně sdělil, že automobilka do roku 2025 plánuje zařadit plug-in hybridní ústrojí (4xe) do všech modelů. U větších modelů by mělo dojít k párování elektromotorů s nedávno představeným šestiválcem Hurricane. V kombinaci s elektromotory by mohl poskytovat až 700 koní. Jeep Grand Cherokee Trackhawk měl motor 6.0 V8 HEMI s výkonem 522 kW (710 koní). Pokud se dočkáme nového Trackhawku, může dostat zmíněnou variantu plug-in hybridního ústrojí s novým šestiválcem Hurricane.

Autor: Domink Kovář