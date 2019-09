Jeremy Clarkson se opřel do Grety Thunberg, označil ji za rozmazleného fracka

„Když má dospívající dívka zuřivý a uslzený záchvat, většina rodičů ji zkrátka pošle do pokoje, než se uklidní,“ začal celkem zostra Clarkson ve svém sloupku pro The Sun. Namísto toho se však Thunbergová dočkala zastání v podobě potlesku. Nikoliv však od Clarksona.

Ten se totiž ohradil proti způsobu, jakým Thunbergová kritizuje starší generace a obviňuje je z krádeže jejích snů a jejího dětství. Její fráze „Jsme na počátku masového vymírání a jediné o čem dokážete mluvit, jsou peníze a pohádky o ekonomickém růstu. Jak se opovažujete?“ se zřejmě dostala ke každému z nás.

Clarkson měl však podobnou otázku. „Jak se my opovažujeme? Ne. Jak se ty opovažuješ plout do Ameriky na jachtě z uhlíkových vláken, kterou jsi nepostavila. Která stojí 15 milionů liber, které jsi nevydělala, a která má záložní naftový motor, který jsi nezmínila.“ A pokračuje v podobném tempu i nadále.

„Omlouvám se, slečno Thunbergová, ale pokud se hodláte navážet do mé generace, musíte se smířit, že se budu navážet do vás a vaší (generace).“ V následujících řádcích pak Clarkson vyjmenovává všechny úspěchy, kterých jeho generace dosáhla. Ať už se jedná o léky na bolení hlavy, čistou vodu z kohoutků, dostatek jídla, pomoc rozvojovým oblastem, boj s AIDS, atd.

Clarkson vzpomněl i na filmy, natočené dospělými lidmi, které si Greta jistě někdy užívala a u kterých se smála. Nezapomněl přitom zmínit ani její klidný spánek, za který vděčí lidem, kteří budují, slouží a létají ve švédských stíhačkách. Aby byla v bezpečí. „Dali jsme vám mobilní telefony a laptopy a internet. Stvořili jsme sociální sítě, které využíváte každý den, a provozujeme banky, které za to platí."

„Takže jak se opovažuješ tam stát a poučovat nás, ty rozmazlenej fracku?“

Slova o rozmazlenosti přitom Clarkson celkem trefně rozvíjí „A ano, jsi rozmazlená, protože když jsi řekla svým rodičům, aby přestali létat letadlem a přestali jíst maso, nezachovali se jako rozumní rodiče a neignorovali tě. Místo toho řekli ‚Ano, zlato‘ a poslechli tě. Měli tě však poučit, že život je tragický.“

Nemyslete si však, že by Clarkson slavnou aktivistku jen kritizoval „Souhlasím s tebou, že svět se ohřívá. A možná máš dokonce pravdu, že s tím má člověk něco společného.“ Clarkson si uvědomuje blížící se hrozbu migrační krize, kterou může spustit šířící se desertifikace. Problémy se však nedají řešit tím, že bude bušit pěstmi do stolu. „Co nejrychleji se vrať do školy a tvrdě pracuje ve svých vědeckých hodinách. Protože věda je tím, co řeší problémy.“

„Mnoho tisíc lidí, které jsi měla tu troufalost obviňovat, dělá přesně to, co chceš. Tak buď hodná holka, mlč a nech je s tím pohnout,“ zní jedny z posledních vět Clarksonova sloupku.