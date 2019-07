Víte, jaká auta vlastnil Jeremy Clarkson? Tahle jsou prý z nich nejlepší

Pojďme se podívat na ta nejzajímavější auta, která se u něj vystřídala. S přehledem přišel server motor1.com.

Alfa Romeo GTV6

Ano, každý správný petrolhead musí mít alespoň jednou v životě Alfu a nemyslí se tím nudný naftový sedan. Jeremy si vybral kupé s lahodným šestiválcem Busso, které ovšem kritizoval později za řadu nedostatků. Přesto si nedávno po natáčení The Grand Tour koupil další kus. Od někoho, kdo si může dovolit mnohem dražší auta, si podobného rozhodnutí ceníme.

Aston Martin Virage

Astony má Jeremy rád již dlouho a občas si některý z výrobků této britské značky pořídila i jeho žena. Modely Vantage a DB9 mu ale nestačily, pro takového "přerostlého orangutana" jak jej někdy láskyplně označují kolegové, se spíše hodí větší model Virage. Pod kapotou byl pochopitelně vrcholný vidlicový dvanáctiválec, nic jiného nepřicházelo do úvahy.

BMW M3 CSL

Pro ostré kupé M3 měl Jeremy vždy slova chvály. Ostřejší model CSL ale označil za ten nejlepší zážitek, který si z showroomu BMW můžete odvézt. Test byl jistě trochu ovlivněn tím, že jej Jeremy absolvoval na ostrově Man, kde neplatí rychlostí limity. I to asi přispělo k faktu, že si nakonec pořídil vlastní CSL.

Ferrari F355

Co by to bylo za kolekci aut celebrity, kdyby v ní chybělo červené Ferrari. Jeremy měl model F355 s atmosférickým osmiválcem a manuální převodovkou, který si také oblíbil během testování pro Top Gear. Nebyl to prý ale šťastný kup, protože auto mělo časté problémy s otevírací střechou. A navíc jej až příliš často stavěla policie.

Ford Escort RS Cosworth

K Fordům má Jeremy kladný vztah, protože i jeho prvním autem byla Cortina druhé generace. K modrému oválu se pak ještě několikrát vrátil, přičemž nejvíce mu asi závidím model Escort RS Cosworth. Pro nás, kteří jsme vyrůstali v devadesátých letech, je tento ostrý hatchback s obřím zadním křídlem úžasným a dnes těžko splnitelným snem. Navíc jsou tu jeho rallye geny a pohon všech kol. Ani se Jeremyho volbě nedivíme.

Ford GT

Možná si ale budete pamatovat jiný Ford z Jeremyho garáže – supersport GT. Jeho nákup a následné používání totiž obšírně řešil i v několika sériích pořadu Top Gear. Auto si zamiloval během testování v Detroitu, ale v Británii se musel smířit s faktem, že pro britské silnice je vůz až příliš široký a velmi nepraktický tvarem dveří. Také spotřeba a často se opakující problémy s elektroinstalací nebyly zrovna povzbudivé. Jeremy to také Fordu během pořadu několikrát vytkl, a nakonec se auta zbavil.

McLaren 675LT

Jeremy se ale stal vlastníkem i supersportu velmi exkluzivní značky. Krásný a velmi rychlý McLaren 675LT mu dorazil prý před dům krátce poté, co se trio moderátorů dostalo na výplatní listinu Amazonu a začalo natáčet pořad The Grand Tour.

Mercedes-Benz CLK 63 AMG Black Series

Další oblíbenou Jeremyho značkou je AMG. Třeba dříve zmíněné Ferarri nahradil typem SL55 AMG, ale jeho favoritem byl ještě jiný kousek. O modelu CLK 63 Black Series mluvil i on sám dost často. Považoval jej za nejšílenější auto, které kdy měl a miloval jeho neutuchající chuť cupovat pneumatiky na kousky. Opakující se problémy s baterií jej neotrávily natolik, aby na auto nějak zanevřel. Den, kdy jej prodal, byl prý velice smutný.

Volkswagen Golf GTI

Tohle auto měl Jeremy vždy rád. Hot-hatch je podle něj ideální zábavné auto, které nabízí i jistou praktičnost. Chválil už pátou generaci GTI, která po té nepovedené čtvrté vrátila dle jeho slov modelu GTI vše tak, jak má být. V roce 2015 pak protestoval proti aféře dieselgate svérázným způsobem – koupil si Volkswagen a v tweetu se podělil o to, jak moc je se svým novým VW spokojený.

Volvo XC90

Když se objevilo kdysi Volvo XC90, zviklalo tehdy Clarksonovo přesvědčení, že by si pro rodinu měl pořídit Land Rover Discovery. Ten totiž nebyl tak prostorný a pohodlný, Do Volva se Jeremy zamiloval a my se mu vlastně ani nedivíme. Vidlicový osmiválec Yamaha v útrobách těch nejvýkonnějších verzí nám dodnes zrychlí tep. Clarkson prý těchto SUV vystřídal několik, protože švédská automobilka dlouho otálela s uvedením druhé generace. A rodinné auto prý u Clarksonů vždy najezdí nejvíc. Zda ale bude stejně velkým fanouškem i současné druhé generace, to zatím nevíme.