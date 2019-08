Nejoblíbenější auto Jeremy Clarksona? Tahle volba nejspíš nikoho nepřekvapí

Hlavním protagonistou YouTube kanálu DriveTribe byl donedávna James May, v posledních týdnech se na něm stále častěji objevuje i Jeremy Clarkson, který nyní zodpověděl pár otázek ohledně aut, svých kolegů i právě probíhajícího natáčení Grand Tour.

Začněme ale od aut, respektive u otázky, zda je Lexus LFA stále tím nejlepším automobilem, jaký kdy Clarkson řídil. A jak už jsme naznačili výše, odpověď asi nikoho nepřekvapí. „Ano, stále je. Lexus LFA v principu hlavně kvůli tomu zvuku, který vydává.“

Podle Clarksona má tohle auto milion chyb, jako je třeba příliš malá nádrž, špatně vyřešené zapínání pásů, atd. Ale zvuk motoru, 4.8 litrové V10 o výkonu 412 kW (560 k), prý dokázal vyvolat mravenčení až v páteři a „něco takového zkrátka od elektromobilu nedostanete.“ Aby Clarkson zdůraznil ten obrovský rozdíl, použil jedno ze svých tradičně nevhodných přirovnání, které si ale raději přehrajte ve videu (v čase 2:28).

Kromě toho se také Clarkson zmínil o nedávném testování dvou ostrých hatchbacků pro The Sunday Times, během kterého si vyzkoušel Volkswagen Golf TCR a Mercedes-AMG A35. A oba vozy prý byly tak skvělé, že by si mezi nimi nakonec nedokázal vybrat. Prý je od sebe pomalu nedokázal odlišit, a pokud by se ho někdo zeptal, jaký je lepší, nedokázal by odpovědět.

Během rozhovoru však došlo i na právě probíhající natáčení The Grand Tour. Slavná trojice měla nedávno dokončit natáčení prvního dílu, jehož závěr bude až neuvěřitelně dramatický. Podle Clarksona měla produkce naplánovaný zcela jiný konec, nad jehož vymýšlením strávili měsíce a utratili za něj statisíce liber. Na ten ale nakonec nedošlo, neboť necelou míli od natáčení byli zabiti čtyři lidé. Kvůli novým podmínkám tak nemohli dokončit plánované natáčení, na druhou stranu, právě díky těmto nově vzniklým podmínkám prý mají neskutečný konec. A prý to bude úžasná show.

Kde tohle dramatické natáčení probíhalo bohužel Clarkon nezmínil, na jeho Instagramu se však v minulosti objevilo několik fotografií, na kterých je i s Mayem a Hammondem kdesi v Asii. Současně nám však jeho vyprávění připomnělo zprávy o zrušeném natáčení na Středním Východě, kde hrozilo příliš vysoké riziko teroristického útoku.