Jezdili jsme s Geely EX5: První globální geely

Máme za sebou první jízdy s novým Geely EX5. Pod povrchem ukrývá mnoho inovativních řešení, ale jinak je to vcelku normální moderní auto – za tímto fádním hodnocením se však skrývá přesně to, o co obří čínský výrobce usiloval.

Geely jen minulý rok prodalo přes 1,6 milionu vozů, avšak dosud chyběl globální model, který by mohl i do celé Evropy a uspokojil zdejší vybíravé zákazníky. Toto středně velké SUV je tak zřejmě nejdůležitějším počinem automobilky Geely od samotného založení v roce 1998. Elektromobil EX5 splňuje regulační požadavky na 89 trzích po celém světě, včetně zemí jako Norsko, Indonésie, Thajsko a Austrálie. Nyní se chystá i do zbytku Evropy, v Česku by měl být v prodeji v polovině příštího roku.

Design vozu je výsledkem spolupráce několika globálních designérských center Geely, včetně studií v Göteborgu, Šanghaji, Coventry a Miláně. Za nás trochu postrádá identitu, ale rozhodně vypadá moderně a čistě. Tomu pomáhají i zapuštěné kliky dveří, které ale nejsou zrovna praktické pro každodenní život. Jinak jsme ale nenašli žádné další otravné výstřelky, v autě je téměř všechno tak, jak jsme na starém kontinentu zvyklí. Tedy kromě ovládání oken a stěračů, to mají v Číně přesně naopak – pro stažení oken musíte tlačítkem cvaknout směrem nahoru a stěrače se ovládají otočným ovladačem na levé páčce pod volantem. Cizí původ prozrazují také čínské znaky na místě klasického nápisu na zádi. Tyto prvky se však změní, náš testovací kousek ještě neprošel lokalizací pro Evropu.

Poprvé za volantem

Vyrážíme na testovací polygon s různými typy nerovností. A hned nás zaujme komfort. Číňané si totiž potrpí na plavnou jízdu. Zkoušíme i další auta z čínského portfolia značky a jsou také měkoučká. Je to příjemné do doby, než se objeví zkušební úsek se spoustou dlouhých nerovností za sebou. Jedeme zhruba sedmdesát a na konci takové série se EX5 extrémně rozhoupe nahoru a dolů, nicméně neztrácí kontakt s vozovkou ani nespadne dolů na doraz, takže to nepovažujeme za zásadní nedostatek, hlavně vzhledem ke vzácnosti takové série muld v reálném provozu. Menší ráz do karoserie se ozval jen v momentě, kdy jsme ostřejší nerovnost přejeli s prokluzem kol. Jak však řekli sami vývojáři, je možné a pravděpodobné, že EX5 pro Evropu ještě přitvrdí, protože to tu tak máme obecně raději. Co se týče odhlučnění, tak je na běžné slušné úrovni. V tomto se globální EX5 extrémně liší od sedanu Galaxy E6 pro Čínu, který jsme také vyzkoušeli, ten byl uvnitř opravdu hlučný, přestože samotný jeho hybridní pohon byl krásně plynulý a tichý.

Parametry EX5 pro Evropu nebyly oficiálně oznámeny, dá se ale očekávat, že budou stejné jako u čínské verze, pojmenované Geely Galaxy E5. To znamená jeden motor vpředu o výkonu 160 kW a točivém momentu 320 Nm. Má výhradně pohon předních kol, čtyřkolka v plánu není. EX5 zrychlí z 0 na 100 km/h za necelých 7 sekund, reálně jsme to čekali oslnivější, ale do města a okolí to bohatě stačí. Trochu hůře se pracuje s pedály. Brzdy jsou hodně citlivé a trochu problém jsme měli s dávkováním plynu. Více citu nám chybělo také ve volantu. Celkově se však řídí hezky, na poměry SUV se do zatáček vrhá ochotně a vyváženě.

Interiér a inovace

Interiér je na první pohled efektní a pohledný, na druhý se nám nelíbil jen levně působící středový tunel a trochu kýčovitá perleťově bílá, celkově ale není vůbec špatně zpracovaný. Moderní infotainment nabízí hodně funkcí, ale vše potřebné jsme v něm našli rychle. Sedačky nabízí masážní funkci, nebo spíše takové pomalé kopance, na posouzení funkčnosti bychom potřebovali více času. Uvnitř je hodně místa a kufr má objem 461 litrů při zvednuté druhé řadě sedadel. Audiosystém hraje obstojně, výkon mu nechybí.

Geely EX5 představuje také důležité kroky v oblasti elektromobilů. Mezi nimi vyniká průlomová baterie nazvaná Short Blade LFP, která poskytuje vyšší bezpečnost a odolnost. Energetická hustota činí 192 watthodin na kilogram hmotnosti. Celková kapacita baterie pro Evropu bude 60,2 kWh, což by mělo zajistit dojezd 440 km (dle metodiky WLTP). Také nabíjení je nevídaně rychlé, z 10 na 80 % by mělo trvat okolo 20 minut. Nově vyvinutý je i elektromotor a vůz využívá technologii vestavění baterií přímo do konstrukce vozu, čímž zvyšuje celkovou tuhost a snižuje těžiště vozu.

Mimořádně zajímavé pozadí

Pro Geely to nebyla jen premiéra nového modelu, ale také vstup na nový kontinent. Vše bylo perfektně připraveno, všichni naprosto přesně vědí, jaká je a není jejich zodpovědnost. Na finální hodnocení Geely EX5 si budeme ještě muset počkat, vše odhalí až dlouhý test finální evropské verze. První dojem je každopádně slušný, žádnou extrémní chybu jsme nenašli. Produkt by tedy Geely mělo, o úspěchu tak rozhodnou další faktory – cena, distribuční a servisní síť, a hlavně chuť Evropanů kupovat auto od čínské značky.

Plusy

Udávaný dojezd a rychlost nabíjení

Komfortní odpružení

Slušné jízdní vlastnosti

Minusy

Zapuštěné kliky nejsou praktické

Pohon pouze předních kol

Technické údaje (zatím neoficiální) Motor jeden elektrický Baterie 60.22 kWh Výkon 160 kW Točivý moment 320 Nm Vnější rozměry, rozvor 4615 x 1901 x 1670, 2750 mm Objem zavazadlového prostoru 461 l Zrychlení 0-100 km/h 6,9 s Dojezd (WLTP) cca 420 km

Exkluzivní návštěva testovacího střediska

Geely jsme testovali ve středisku u německého Rüsselsheimu. Více než 70 kilometrů testovacích tratí včetně vysokorychlostního okruhu, smykových ploch, laboratoře airbagů a komory s mrazem. Nejenže zde všechny modely Opel na své cestě do sériové výroby absolvovaly celkem více než 200 milionů testovacích kilometrů, ale centrum je také místem, kde se rodí světové rekordy. V celém areálu je přísně zakázáno fotit, mobil jsme museli mít v sáčcích. Prohání se tu spousta zajímavých prototypů se speciálními měřicími zařízeními. První testovací jízdy zde probíhaly už koncem 60. let, v roce 2015 bylo do závodu jihovýchodně od Frankfurtu investováno přibližně 35 milionů eur. Možnost se sem podívat byla opravdu exkluzivní, obvykle sem novináři vůbec nesmí.