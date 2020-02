Jízdní dojmy s Jaguarem F-Type: Osmiválec naštěstí zůstal

Ladně tvarované dvoumístné kupé Jaguar F-Type patří od představení v roce 2013 k nejkrásnějším sportovním vozům současnosti. Dlouhá kapota i masivní zadní část přitahují pozornost i po sedmi letech výroby. Na základních rysech nic nezměnila ani loňská modernizace. Přimhouřené světlomety sice působí dravěji, ale nemůžeme se zbavit pocitu, že ty původní zasahující hluboko do kapoty dávaly vozu originálnější tvář.

Lehce upravená zadní světla i jinak tvarovaný prolis kolem značky ani nestojí za řeč.

Ani uvnitř toho nebylo moc, co by se dalo ještě vylepšit. Sportovně pojatý kok pit nadále charakterizuje skvělá poloha za volantem, kvalitní materiály a zpracování nebo středové výdechy ventilace, které se po nastartování vyklopí z palubky. Do jaguaru jen vstoupila plnou silou digitalizace. V přístrojovém štítu se usadil 12,3“ displej, na němž si můžete zvolit různá zobrazení. Nová je i 10“ dotyková obrazovka multimediálního systému Touch Pro, spolupracujícího s Android Auto i Apple CarPlay.

Drsný začátek

Začínáme zostra, protože do rukou dostáváme klíčky od „erka“ s pohonem všech kol. Jde vlastně o civilně vypadající předchozí specialitku SVR, protože kompresorem dopovaný vidlicový osmiválec má shodný výkon 423 kW i točivý moment 700 Nm. Nejsilnější F-Type převzal i nové adaptivní tlumiče, pružiny, stabilizátory, zadní těhlice a kulové čepy.

První část trasy z letiště ale nepůsobí nijak dramaticky. Kupátko na dálnici komfortně tlumí nerovnosti a jen si ševelí. Osmiválce totiž dostaly funkci Quiet Start, starající se o tišší provoz. Elektricky ovládané klapky v zadním tlumiči výfuku zůstávají uzavřené, dokud se nezvýší zatížení motoru. Jenže takhle můžeme cestovat i v normálních autech. Volíme mód Dynamic, manuální řazení a zkoušíme, jak bude jaguar zrychlovat. Brutální síla nás tlačí hluboko do sedadel, což doprovází patřičný ryk a jekot. Chvílemi máme pocit, že vedle nás naplno běží sbíječka, aby její rytmus při ubrání vystřídalo neurvalé prskání. A je jedno, zda jedeme rychle, nebo pomalu, vždy máme k dispozici raketové zrychlení.

Míříme do horských serpentin plných utažených zatáček. F-Type z každé z nich vystřelí vpřed. Reaguje na sebemenší sešlápnutí plynu a brzdy. Někdy máme ale pocit, že té síly je zbytečně moc. Možnosti vozu ani pohonné jednotky na běžné cestě prakticky nelze využít. Ostré reakce motoru, absolutní přilnavost i kopnutí při každém přeřazení si užíváme, ale v tomto prostředí nám chybí více hbitosti. Škoda že „erkem“ nejedeme na okruh, kde by se dal celý potenciál využít.

Střední cesta

Na řadě je další pětilitr, tentokrát P450 s pohonem zadních kol, který v nabídce nahradil předchozí šestiválec. Ještě teď nám vstávají chlupy, když si vzpomeneme na hbitý třílitr a pištění jeho výfuků – jenže už neplní emise. Novinka má sice 331 kW, ale zase přibrala 141 kg. A tak uvidíme, zda to bude stačit. V normálním režimu se projevuje o něco kultivovaněji než „erko“, ale při každém lehkém dotyku plynového pedálu dává najevo, že má síly také dost. Druhá etapa vede opět hornatým portugalským vnitrozemím a P450 nás možná baví víc. Na stovku akceleruje pocitově stejně, ale není tak brutální při pružném zrychlování. Na dvojku ani trojku se proto nebojíme přitlačit plyn až na podlahu, což s „otevřenými“ výfuky znamená opět potěšení i pro uši. A hlavně v zatáčkách s malým poloměrem se s autem nemusíme tolik prát. Elektronika přitom hlídá, aby záď po přidání plynu neustřelila.

Na poslední úsek nás čeká základní provedení s přeplňovaným dvoulitrem. Na něm se po motorické stránce nic nezměnilo, takže nadále disponuje dvoukomorovým turbodmychadlem, výkonem 221 kW a točivým momentem 400 Nm dostupným od 1500 do 4500 otáček. Ani on nezklamal, díky výrazně nižší hmotnosti na předku se do zatáček vrhá výrazně hbitěji. Kličkování v serpentinách si vyloženě užíváme. Akcelerace při výjezdech je sice o poznání mírnější a pro využití maximální dynamiky musíme čtyřválec vytáčet nad šest tisíc, ale ta hra nás nesmírně baví.

Po svezení ve zmodernizovaném F-Type máme jasno. Ať si Jaguar klidně vyrábí SUV a elektrické nesmysly, ale tohle auto musí zůstat v nabídce, protože reprezentuje ducha celé značky.

Jaguar F-Type Coupé P300 P450 P450 AWD P575 AWD Motor zážehový R4 přeplňovaný turbodmychadlem zážehový V8, přeplňovaný kompresorem Zdvihový objem (cm3) 1997 5000 Výkon (kW/min-1) 221/5500 331/6000 423/6500 Točivý moment (Nm/min-1) 400/1500-4500 580/2500-5000 700/3500-5000 Převodovka automatická, 8° Provozní hmotnost (kg) 1595 1735 1818 1818 Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 5,7 4,6 4,6 3,7 Maximální rychlost (km/h) 250 282 285 300 Průměrná spotřeba (l/100 km) 8,1 10,6 11,0 11,0 Délka x šířka x výška, rozvor (mm) 4470 x 1923 x 1311, 2622 Objem kufru (l) 509 Cena od (Kč) 1.706.826 2.463.681 2.623.522 3.347.949

Plusy

Nenapodobitelná silueta

Síla osmiválců

Pozice za volantem

Rychlé a přesné řazení

Vyvážený podvozek



Minusy

Horší výhled dozadu

Vyřazení šestiválce





