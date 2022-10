K mání je Daewoo Chairman. Raritní korejský Mercedes od roku 2000 najezdil jen 182 km!

Nedivili bychom se, kdyby ne, tohle auto totiž nebylo prodejním hitem. A co je tedy zač? Je to trochu komplikovanější, původně šlo o model automobilky SsangYong, nesoucí stejné jméno Chairman, které se dá do češtiny přeložit jako "předseda".

SsangYong Chairman se vyráběl v letech 1997 až 2017, a to ve dvou provedeních. Původní sedan se jmenoval jen Chairman, v roce 2008 ovšem dorazilo nová verze s modernější technikou. A protože v produkci s ní zůstala i starší generace, bylo třeba obě auta odlišit. A tak se původní Chairman v roce 2008 změnil na Chairman H, ten nový na Chairman W.

My se dnes budeme věnovat tomu staršímu, který nakonec prožil dlouhý život: ve výrobě se udržel mezi léty 1997 až 2014. Vůz v této generaci se prodával také v Evropě, čímž se dostáváme k Daewoo. Na starém kontinentu luxusní sedan nosil loga právě Daewoo, od SsangYongu se lišil ještě jinou maskou chladiče. Velký úspěch však Daewoo Chairman nezaznamenal.

A technika? V tomto ohledu je automobil také mimořádně zajímavý, využívá totiž techniku německé automobilky Mercedes-Benz, s níž SsangYong tehdy spolupracoval. Podle některých zdrojů Chairman využívá technický základ z Mercedesu třídy E generace W124, podle jiných stojí na platformě éčka novějšího provedení W210. Původ v W124 ovšem mezi zdroji výrazně převládá.

Rozměry, výbavou i designem se však Chairman blížil spíše třídě S generace W140, někteří v jeho vzhledu vidí také nástupce W220. Ten se ovšem začal vyrábět až v roce 1998. Je to každopádně zajímavá "skládačka".

Když už jsme naťukli rozměry, měli bychom je uvést. Původní Chairman na délku měří 5.055 milimetrů, široký je 1.825 a vysoký 1.465 mm. Rozvor dosahuje 2.900 mm.

K dispozici byly čtyři motorizace, všechny zážehové a všechny od Mercedesu. Základ představoval 2,3litrový čtyřválec, ostatní jednotky měly šest válců v řadě a objemy 2,8, 3,2 a 3,6 litru.

Auto, které se objevilo na prodej v německém Pasově (má ale maďarské značky), bylo poprvé registrováno v lednu roku 2000 a pohání ho 2,8litrový šestiválec o výkonu 148 kW, doplněný o pětsitupňovou automatickou převodovku, pocházející samozřejmě od Mercedesu. Mimořádně zajímavé pak je, že vůz dosud najezdil pouhých 182 kilometrů, s pohledu nájezdu jde tedy o nový automobil. A zvlášť v interiéru vyhlíží opravdu netknutě.

V kabině najdeme spoustu tmavé kůže, kterou doplňují dřevěné dekory. Výbava podle prodejce zahrnuje například automatickou klimatizaci, vyhřívaná sedadla, elektricky nastavitelná sedadla nebo palubní počítač. Nejeté Daewoo Chairman je k mání za 19.900 eur, což je v přepočtu asi 488 tisíc korun.

A pro úplnost ještě dodáváme, že značka Daewoo se z Evropy stáhla v roce 2004, modely této automobilky byly přejmenovány na Chevrolety.