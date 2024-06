Kabriolety Saab lidé milují. Vyzkoušeli jsme je všechny!

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

O vozech Saab odedávna koluje spousta legend. Už starý dobrý Svět motorů na adresu slavné švédské značky v roce 1967 nešetřil obdivem: „Kvalitní vůz dražší v nákupu, ale nejlevnější v údržbě a provozu. K tomu přidává továrna požitek z jízdy tak vysokého stupně, že majitelé vozů Saab zůstávají věrni své značce.“ A zaslechli jste třeba, že tvar karoserie Saabu 900 byl původně podřízen co nejsnazšímu ometání napadaného sněhu? Se vším souhlasíme, a to i u kabrioletů. Jak jste si jistě všimli v dobových prezentačních materiálech, saaby se střechou dole často pózují i v třeskutém podnebí sněhobílé skandinávské zimy.

Žánru kabrioletu se sice švédská značka určená pro výjimečné osobnosti věnovala pouhé čtvrtstoletí, přesto na trh ve třech generacích uvedla i dlouhou řadu limitovaných edicí. Každý z kabrioletů s logem Saabu je vždy něčím originální a sběratelsky přitažlivý. Přestože automobilka už před dekádou zanikla, v létě 2023 před námi na louce kdesi ve středních Čechách stojí šest jejích zástupců se staženými střechami a každý z nich dodnes září novotou, což o úctě majitelů k poctivému severskému strojírenství vypovídá vše. A i v téhle ušlechtilé sestavě se skrývají tři mimořádně cenné sběratelské šperky. Pojďme je společně objevit!

Když nás někdejší prodejce Saabu Zdeněk Suchomel pozval do Ústí nad Orlicí, nestačili jsme tamní poklady počítat. Unikáty 9-4X a 9-5 NG SportCombi byly jen kapkou v moři. „Chcete se seznámit s kabriolety?“ lákal nás na další zážitek.

Po měsíci se setkáváme na malebném Sedlčansku, kam nás doprovodily všechny saaby s přízviskem Convertible, jímž se kabriolety označují v USA, pro něž je švédská automobilka původně postavila.

Nekonečné roky odkladů

Podnět k vývoji kabrioletu 900 podal šéf amerického zastoupení Saabu R. J. Sinclair v roce 1979 na celosvětové poradě vedoucích zástupců Saabu ve Vänesborgu. Právě tam byl představen nový model 900, nástupce typu 99. A jestliže si pod touhle značkou představujeme nejmodernější techniku a výbavu, kupé s dvoulitrovým čtyřválcem, karburátorem a čtyřstupňovou převodovkou Sinclair prohlásil za tuctové auto, které na americkém trhu nemá šanci. „Vozy mají v USA úspěch, jen když jsou něčím zajímavé nebo charakteristické,“ procedil. Vždyť si vzpomeňte na Yugo Koral 45 – z obyčejného lidového vozítka kvůli vývozu do USA vytesali v Jugoslávii kabriolet.

Možnost zámořského importu novinky nedala Švédům spát, a tak po dvou měsících ředitel exportu Saabu Sten Lundin nabídl Sinclairovi model 900 s tím, že při odebrání tisícovky limuzín ročně může mít na palubě vše, co si zamane. Po dvou dnech přišla z Ameriky odpověď, že ročně objednají 3000 aut v plné výbavě: s přeplňovaným motorem, klimatizací, automatem, koženým čalouněním, determálními skly, centrálním zamykáním a tempomatem. Jenže polovina musí mít stahovací střechu. Kabriolety byly v USA žádané, General Motors i Ford a Chrysler produkci kvůli nerentabilitě zastavily.

Švédské vedení Saabu se ihned chopilo příležitosti, svolalo mimořádnou poradu a začalo se pracovat na prototypu. Přestavby kupé na kabriolet se ujal Leif Mellberg. Své schopnosti však přecenil.

Do téže práce se ve stejné době za oceánem pustil konstruktér Heinz Prechter z firmy American Sunroof Company, jemuž se ale nelíbilo finanční ohodnocení projektu. Nakonec mu údajně byl slíben podíl na zisku ze sériových vozů, a tak práci úspěšně dokončil. Když se obě přestavby předvedly před odbornou komisí, Mellbergova švédská verze měla problémy se stahováním střechy. Pretcherův kabriolet povelem tlačítka a ručním zajištěním pojistky v rámu zvítězil. Saab se mohl pustit do jízdních zkoušek. Kabriolet způsobil na frankfurtském autosalonu 1983 senzaci, s výrobou však váhali. Konečný verdikt padl v dubnu 1984. Stavba kabrioletů Saab 900 byla svěřena finské firmě Oy Valmet, produkce počítala s dvěma tisíci kabrioletů ročně.

Saab 900 Turbo Convertible "Flat nose"

První série Saabů 900 Convertible se zrodila v roce 1986. Jejich hlavním úkolem bylo ověřit zájem na americkém trhu, kam zamířilo 350 kusů. Celkem jich vzniklo 379, zbytek zůstal v Evropě. Všechny měly motor 2.0 16V Turbo o výkonu 128 kW, třístupňový automat a stříbrnou metalízu. Modely exportované do USA byly podle tamních předpisů vybaveny gumovými nárazníky a katalyzátorem.

Přestože zákazníci před dovozem ze Švédska neměli šanci kabriolet ani spatřit a závaznou objednávku šlo učinit jen podle prospektu, celá dodávka se vyprodala za pár dní.

Zahajovací série 350 kabrioletů pro Ameriku byla zajímavá ztvárněním přídě – hlavní světlomety jsou rozdělené do dvou samostatných segmentů a zapuštěné pod obrys vozu. Působivé řešení s kolmou čelní stěnou přineslo prvním kabrioletům přezdívku Flat Nose, v překladu plochý nos. Stříbrný kabriolet na snímcích představuje 250. kus vyrobený pro Severní Ameriku, do provozu byl uveden 1. července 1986 v New Jersey. Tento unikát přicestoval do Čech jako třicetiletý od prvního majitele. Produkce ověřovací série kabrioletů byla ukončena právě v červenci 1986. Výroba tehdy běžela už od ledna, kdy bylo vytvořeno šest kusů, až do počátku druhého pololetí, kdy jich opustilo dílny posledních čtyřiačtyřicet.

Konstruktéři proti kupé zesílili prahy, sestavené 2,5 mm silnými ocelovými výlisky, a nadto vytvořili i další nosné konstrukce, čímž vznikl mimořádně tuhý skelet.

Technické údaje Saab 900 Turbo Convertible "Flat nose" Motor přeplňovaný zážehový čtyřválec vpředu, vícebodové nepřímé vstřikování paliva, čtyři ventily na válec Objem 1985 cm3 Výkon 128 kW při 5500/min Točivý moment 273 N.m při 2800/min Převodovka třístupňová samočinná Pohon předních kol Brzdy vpředu i vzadu kotoučové Rozvor 2515 mm Vnější rozměry 4680 x 1690 x 1420 mm Největší rychlost 210 km/h Zrychlení 0-100 km/h 8,7 s Normovaná spotřeba 10,2 l/100 km Objem nádrže 63 l Rok výroby 1986

Saab 900 EP Convertible

Počínaje modelovým ročníkem 1987 se kabriolety v nabídce Saabu zabydlely natrvalo, šikmá čelní stěna s velkoplošnými světlomety už byla sdílená s uzavřenými devítistovkami. První generace 900 Convertible se udržela ve výrobě do roku 1993 s celkovým skóre 48.894 kusů. Jedním z nich je i modrý kabriolet na snímcích, který už v Česku tráví dlouhá léta.

Na zádi jinak nenápadně temného saabu se skví tajemné označení 900 EP. Po jeho rozklíčování získáme název Eco Power, mnohem důležitější je ale v souvislosti s tímto autem zkratka 2.0 LPT (Light Pressure Turbo). Dvoulitrový čtyřválec je zde přeplňován pomocí unikátního nízkotlakého turbodmychadla, jež místo standardního přeplňovacího tlaku 0,7 baru pracuje s hodnotou 0,4 baru, zato v širokém pásku využitelných otáček. Zdeněk Suchomel navíc hrdě přiznává, že modrý kabriolet má proti standardní specifikaci o 50 koní víc, tudíž výkon vyskočil ze 104 na 140 kW. Auto na silnici předvádí pravé rodeo, nárůst hmotnosti o 50 kg vůči sedanu si neuvědomíte. Konstrukce překvapuje, například prahy překrývají dveře, tudíž si neušpiníte oděv.

Modrý kabriolet definuje noblesu automobilky Saab – uvnitř se posádka odevzdává nejvyššímu luxusu, kde dřevem vykládaná palubní deska nemá daleko k přepychovým anglickým limuzínám, celek sází na decentně temné povrchy. Volant i hlavice řadicí páky z leštěného dřeva připomínají britské sporťáky, podvozek je přitom ukázkově komfortní.

Technické údaje Saab 900 EP Convertible Motor přeplňovaný zážehový čtyřválec vpředu, vícebodové nepřímé vstřikování paliva, čtyři ventily na válec Objem 1985 cm3 Výkon 104 kW (po úpravě 140 kW) při 5600/min Točivý moment 202 N.m při 3800/min Převodovka pětistupňová manuální Pohon předních kol Brzdy vpředu i vzadu kotoučové Rozvor 2517 mm Vnější rozměry 4680 x 1693 x 1400 mm Největší rychlost 190 km/h Zrychlení 0-100 km/h 11,0 s Normovaná spotřeba 9,9 l/100 km Objem nádrže 68 l Rok výroby 1993

Saab 900 NG Convertible "Mellow Yellow"

Druhá generace Saabu 900 se světu s označením NG představila v roce 1994. Střechu ze sebe stáhla v březnu následující sezony v Ženevě. A než se řada 900 v dubnu 1998 představila ve zmodernizovaném provedení 9-3, přichystala si pro zákazníky limitované edice. Nejvýraznější byl kabriolet se jménem Mellow Yellow – nejen křiklavě žlutým lakem Monte Carlo, kterého se kabriolet druhé generace dočkal v omezeném počtu 350 kusů. Motivem limitované série se stal song skotského zpěváka Donovana.

Saab 900 Convertible Mellow Yellow byl unikátní počtem 210 vyrobených kusů i speciálními hodinkami Mark XII od švýcarské manufaktury IWC pro každého zákazníka. Samozřejmě byly pečlivě sladěné s designem vozu. Doplněk byl zhotoven v počtu kusů přesně odpovídajícím Saabu 900 Convertible Mellow Yellow. Kolekce kabrioletu s hodinkami přišla v Německu v polovině devadesátek na 74.000 DM, což odpovídalo kombi Mercedes-Benz E 300 T Turbodiesel. Základní kabriolet 900 se čtyřválcem 2,3 litru byl k mání za 58.950 DM, v Česku ceník začínal „lidovým“ dvoulitrem za 1.299.000 Kč.

Úpravou verze Mellow Yellow byla pověřena švýcarská společnost Rinspeed. Její logo najdeme nejen na středových pokličkách 17palcových kol Atera, ale také na zadní stěně nebo vyvýšených kapličkách pásů. Rámeček masky vytvořil Rinspeed z titanu, tentýž materiál našel uplatnění i v interiéru. Drobný rozpoznávací detail představuje žluté osvětlení přístrojového štítu místo zeleného.

Zatímco vzhledově působí malosériový Mellow Yellow spíše jako do posledního detailu dotažený výstavní koncept, technicky vycházel z běžného modelu Turbo, nezměnil se dokonce ani standardní výkon 138 kW. Podle neověřených zdrojů bylo zastoupení pětistupňové manuální převodovky ve prospěch čtyřstupňového automatu zhruba poloviční. Mellow Yellow dnes sice představuje značný unikát, přesto je prý těchto kabrioletů v České republice stále v provozu zhruba deset.

Technické údaje Saab 900 NG Convertible "Mellow Yellow" Motor přeplňovaný zážehový čtyřválec vpředu, vícebodové nepřímé vstřikování paliva, čtyři ventily na válec Objem 1985 cm3 Výkon 136 kW při 5750/min Točivý moment 263 N.m při 2100/min Převodovka čtyřstupňová samočinná Pohon předních kol Brzdy vpředu i vzadu kotoučové Rozvor 2600 mm Vnější rozměry 4637 x 1711 x 1405 mm Největší rychlost 230 km/h Zrychlení 0-100 km/h 8,5 s Normovaná spotřeba 8,5 l/100 km Objem nádrže 68 l Rok výroby 1997

Saab 9-3 NG 2.8 V6 Aero Convertible

Třetí a bohužel současně závěrečná generace vyletněného saabu se veřejnosti poprvé odhalila v lednu 2002 ve Spojených státech, kabriolet dorazil o rok později. Světu se oficiálně odhalil v březnu 2003 na ženevském autosalonu. Produkci otevřené karosářské verze si vzal nejprve na starost závod Magna Steyr Fahrzeugtechnik v rakouském Štýrském Hradci, později se připojila i švédská továrna. Moderní otevřený model se zrodil na tehdy hojně využívané nové podvozkové skupině Epsilon, kterou v kratší verzi sdílel s Opelem Vectra C, Chevroletem Malibu a Cadillakem BLS, prodloužená varianta byla určena například Opelu Signum či Fiatu Croma.

Na rozdíl od konkurenčních kabrioletů se model švédské značky nově dočkal unikátní výsuvné bezpečnostní klece Dynacage, chránící posádku při případném převrácení či jiné nehodě vozu. Další neobvyklý prvek představovalo pod označením Cargoset samočinné rozšíření objemu zavazadelníku při natažení plátna. Proti předchůdci konstruktéři zapracovali také na vylepšení systému hydraulického a elektrického ovládání střechy i předních sedaček, čímž se usnadnil přístup cestujících dozadu. V souvislosti s tím zároveň integrovali přední bezpečnostní pásy přímo do křesel, aby o ně zadní pasažéři nezakopávali.

Rovněž skvěle jezdící kabriolet poslední generace byl vytvořen ve spoustě limitovaných sérií, z nichž nejvíce doporučujeme výroční model 20 Anniversary. Právě čtyři sta očíslovaných kusů modelu Aero s motorem 2.8 V6 vzdalo v roce 2006 hold vůbec první, ověřovací sérii stříbrných kabrioletů „Flat Nose“ z roku 1986. Sběratelská limitovaná edice byla stejně jako dávný předchůdce určena výhradně pro USA.

Bleděmodrý kabriolet na snímcích prozrazuje zámořskou specifikaci například legislativně povinnými odrazkami v předním nárazníku. Do provozu byl poprvé přihlášen v únoru 2006 v New Yorku a ze 400 kusů nese pořadové číslo 19, skrývající se nenápadně vyleptané na zadním bočním okně, tudíž se za letní jízdy decentně skrývá. Vedle atraktivního metalického laku představují exkluzivní prvky modelu 20 Anniversary rovněž decentně modré proužky táhnoucí se uvnitř kabiny podélně přes čalounění veškerých sedadel. A i tohle auto jezdí právě tak skvěle, jak vypadá.

Technické údaje Saab 9-3 NG 2.8 V6 Aero Convertible Motor přeplňovaný zážehový šestiválec vpředu, vícebodové nepřímé vstřikování paliva, čtyři ventily na válec Objem 2792 cm3 Výkon 184 kW při 5500/min Točivý moment 350 N.m při 2000/min Převodovka šestistupňová samočinná Pohon předních kol Brzdy vpředu i vzadu kotoučové Rozvor 2675 mm Vnější rozměry 4635 x 1762 x 1434 mm Největší rychlost 245 km/h Zrychlení 0-100 km/h 7,5 s Normovaná spotřeba 10,8 l/100 km Objem nádrže 62 l Rok výroby 2006

Saab 9-3 NG 2.8 V6 Turbo Convertible

Černý kabriolet ročníku 2009 má pod kapotou to nejlepší: vidlicový šestiválec, jenže se zvýšením výkonu ze 184 na 217 kW. Původně australský agregát B284L od značky Holden se zde chlubí bezmála třemi stovkami koní. Pod kapotu všech tří karosářských verzí Saabu 9-3 NG se jednotka V6 montovala od roku 2005 až do samého konce, ve verzi pro USA dokonce získala nízkotlaké turbodmychadlo LPT. Jejími specifiky byly vedle turba s maximálním plnicím tlakem 0,4 až 0,5 baru rovněž mezichladič stlačeného vzduchu, variabilní časování ventilů rozvodu DOHC nebo plnění výfukových ventilů sodíkem pro dosažení jejich lepšího chlazení. V konkrétním černém saabu se plnicí tlak zdvihl úpravou řídicí jednotky na 0,7 baru. Tolik zkrácená teorie. A praxe na silnicích Sedlčanska? Neuvěřitelná!

Nástup výkonu je podobně přirozený jako u atmosférického motoru, jenže zátah je v celém pásmu razantní a nepolevující. Zkrátka žádný obvyklý kopanec s následným trapným vadnutím, jak známe u dnes dominantního vysokotlakého přeplňování.

Tohle fantastické a vzhledově nestárnoucí auto dokáže na přání kteroukoliv silnici proměnit v závodní dráhu, stačí se pouze naučit správně zacházet s plynovým pedálem. Žádné přehnaně zběsilé řazení vyšších rychlostních stupňů, všechno má svůj čas a motor se vždy v pravou chvíli ozve. Suverénní podvozek ve spojení se silným a rychlým šestiválcem dostane po pár zatáčkách a dlouhých rovinách každého do kolen. Ostatně výpověď nadmíru spokojené majitelky kabrioletu Katky je více než výmluvná: „Je to sice absolutně nerodinný a nepraktický kabriolet, zato konečně jezdím zábavným autem!“

Technické údaje Saab 9-3 NG 2.8 V6 Turbo Convertible Motor přeplňovaný zážehový šestiválec vpředu, vícebodové nepřímé vstřikování paliva, čtyři ventily na válec Objem 2792 cm3 Výkon 184 kW (po úpravě 217 kW) při 5500/min Točivý moment 350 N.m při 1800/min Převodovka šestistupňová manuální Pohon předních kol Brzdy vpředu i vzadu kotoučové Rozvor 2675 mm Vnější rozměry 4647 x 1780 x 1437 mm Největší rychlost 249 km/h Zrychlení 0-100 km/h 7,2 s Normovaná spotřeba 10,1 l/100 km Objem nádrže 62 l Rok výroby 2009

Saab 9-3 NG 2.0 Turbo Convertible

Kdo by byl tušil, že pětadvacáté narozeniny kabrioletů Saab budou smutnou rozlučkou… Na rok 2012 nezávislá automobilka chystala speciální sérii kabrioletů Independence Edition, rozpoznatelnou díky štítku a unikátní oranžové metalíze na počest nizozemského Spykeru. Velkolepý model měl původně v plánu 366 kusů, než u čísla 38 produkci zarazil konec značky.

Ze závěru výroby pochází i bílý kabriolet Turbo s automatickou převodovkou, krémovým interiérem a dvoubarevným věncem volantu, kombinujícím černý a bílý odstín kůže. Jde o jeden z posledních kusů z rakouské produkce, ozvláštněný v tomto případě vkusnými originálními úpravami k dokonalosti. Znalci poznají litá kola s pneumatikami 235/40 R18 z limitované série Independence, nárazník bílého kabrioletu spolu s celou čelní částí představuje model Griffin. Maska charakterizuje úpravu švýcarské společnosti Hirsch, jež zaúřadovala i pod kapotou. Ze 155 kW se přeplňovaný čtyřválec pod taktovkou Hirsche při stejných 5500/min vyšvihl na 177 kW, točivý moment 350 N.m zůstal nedotčen.

Také jízda tímhle autem připomíná spíše let soutěžním speciálem, horlivý a předvídavý pětistupňový automat ze sportovního charakteru motoru ani komfortního nastavení auta nic neubírá. Ani se staženou střechou dovnitř vzduch nikterak neproniká, v poslední evoluci už kabriolety Saabu představovaly auta vhodná nejen na léto, ale i do sychravého severského počasí. Největším zážitkem je cestování ve dvou, kdy do prostoru zadních sedadel nainstalujete větrolam a necháte se unášet krajinou. Přestože větrná clona představuje rozměrné příslušenství, automobilka pro poslední modely vytvořila skládací konstrukci, a tak se v letním parnu vejde do zavazadelníku. Pátrat po originálním příslušenství je dnes úkol hodný lovce aukčních kuriozit, přesto jsou nesklopné clony stále k dostání. Objevit můžete i na míru ušité tašky do zavazadelníku. Ano, takový věhlas má dodnes švédská značka, která už deset let žije jen v srdcích spousty příznivců.

Technické údaje Saab 9-3 NG 2.0 Turbo Convertible Motor přeplňovaný zážehový čtyřválec vpředu, vícebodové

nepřímé vstřikování paliva, čtyři ventily na válec Objem 1998 cm3 Výkon 177 kW při 5500/min Točivý moment 350 N.m (původně 300 N.m) při 2500/min Převodovka šestistupňová samočinná Pohon předních kol Brzdy vpředu i vzadu kotoučové Rozvor 2675 mm Vnější rozměry 4647 x 1780 x 1437 mm Největší rychlost 245 km/h Zrychlení 0-100 km/h 7,6 s Normovaná spotřeba neudána Objem nádrže 70 l Rok výroby 2008

Závěr: Z osobních důvodů

Jízda šestiválcovým Saabem 9-4X pronásledovaným unikátními prototypy 9-5 NG SportCombi byla úžasná. Jenže ani zběsilé stoupání do orlických vrchů posetých zatáčkami se nakonec největším letošním automobilovým zážitkem nestalo. K jeho překonání přitom stačilo málo – počkat si na krásné letní počasí a tutéž pohonnou techniku vyzkoušet pod kapotou kabrioletů. Přesně tak pochopíte někdejší motto automobilky: „Z osobních důvodů.“ Garantujeme vám, že z vyletněného švédského kabrioletu nebudete chtít vystoupit ani za nepříjemného chladu a prudkého deště.

Kompletní lustrace

Od vyrobení posledního Saabu 9-3 Convertible uplynulo celé desetiletí, díky někdejšímu obchodníkovi automobilky Zdeňku Suchomelovi však máme dodnes k dispozici oficiální data o každém vyrobeném kusu. Dozvídáme se tak, že jejich produkcí byly pověřeny tři závody. Veškeré Saaby 900 Convertible spolu s modernizací 9-3 vznikaly od roku 1986 v dílně Oy Valmet ve Finsku. Od sezony 2002 a představení modelu 9-3 NG se produkce ujal závod Magna Steyr Fahrzeugtechnik v rakouském Štýrském Hradci. S osamostatněním se výroba přesunula do domácího Trollhättanu.