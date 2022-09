Kalifornie lidem doporučila nenabíjet elektromobily, přitom chce zakázat spalováky

Kalifornie patří dlouhodobě mezi největší propagátory elektromobility v USA. Nikoho tak nejspíš nepřekvapilo, když tento stát na západním pobřeží jako první v USA schválil plán, který počítá se zákazem prodeje nových automobilů se spalovacími motory od roku 2035. Do té doby ale Kalifornie bude muset vyřešit ještě pár vcelku zásadních zádrhelů.

Na jeden z nich přitom nedávno upozornil provozovatel/správce rozvodné sítě California Independent System Operator (ISO), který varoval před možnými problémy během nadcházejících svátků Labour Day, jenž mohou být způsobeny očekávanými vysokými teplotami. Pokud totiž lidé nezaujmou konzervativnější přístup k odběru elektrické energie, mohlo by dojít i k výpadkům.

Provozovatel sítě se již na rizikové období připravil nařízením, které v období od 31. srpna do 6. září zakazuje údržbové práce, aby byly všechny přenosové linky dostupné. Navíc ale doufá také ve spolupráci veřejnosti, která by měla dbát na varování Flex Alert (vydávaná v Kalifornii při vysokých teplotách, kdy hrozí přetížení sítě) a dobrovolně uskromnit spotřebu.

„Během Flex Alert se spotřebitelé vyzývají, aby snížili spotřebu energie od 16 do 21 hodin, kdy je systém nejvíc zatížen, protože poptávka po elektřině zůstává vysoká a solární energie je k dispozici méně,“ uvedlo ISO podle Newsweek v tiskové zprávě. „Snížení spotřeby elektřiny v této době zmírní zátěž soustavy a zabrání drastičtějším opatřením, včetně střídavých výpadků proudu.“

V rámci úspory energie tak ISO vydalo doporučení, aby veřejnost například upravila termostaty na teplotu okolo 25,6 °C, což by mělo ve večerních hodinách zabránit spuštění klimatizace. Lidé mají rovněž zvážit zapínání větších spotřebičů a vhodné je také zhasínat světla, která nejsou potřeba.

Kromě toho ale úřad lidem rovněž doporučil, aby nenabíjeli v dané hodiny své elektromobily. S ohledem na nedávné rozhodnutí ohledně plánovaného zákazu prodeje spalovacích automobilů tak není divu, že toto doporučení vzbudilo vášnivé reakce.

Robby Starbuck, bývalý republikánský kandidát do kongresu za Tennessee, podle Newsweek okomentoval situaci následovně: „Stalo se tak několik dní poté, co se Kalifornie stala prvním státem, který do roku 2035 zakáže provoz automobilů na benzin, což znamená obrovské problémy pro tamní rozvodnou síť, až budou všichni nucení jezdit pouze elektromobily. Batolata by dokázala řídit stát kompetentněji než demokraté.“

Situaci v Kalifornii tak opět připomíná otázku připravenosti rozvodných sítí na masivní nástup elektromobility, který by nás podle vizí různých politiků i automobilek měl v nadcházejících letech čekat.