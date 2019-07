Rallye Bohemia 2019 v cíli: Rovanperä vyhrál při debutu

V České republice startova poprvé a hned vyhrál. Nemůže však bodovat do národního šampionátu, a tak v tomto hodnocení získal nejvíce bodů Jan Kopecký (Škoda Fabia R5), v cíli celkově druhý.

Druhý den bylo na „Bohemce“ na programu sedm rychlostních zkoušek v celkové délce 77,28 kilometrů. Počasí nastavilo méně proměnlivější tvář, než tomu bylo v sobotu, ale v první desítce se odehrálo více dramatických věcí, než tomu bylo o den dříve.

Lepší počasí, více nehod

Na prvním místě začal jako lídr Jan Černý (Škoda Fabia R5), ale vydržel tam dvě erzety. Při prvním průjezdu nejdelší rychlostní zkouškou soutěže (RZ16 a RZ19) Radostín, která měří 21,68 kilometrů, se vrátil na první místo Rovanperä.

Ze hry byl v té době Filip Mareš (Škoda Fabia R5). Průběžně čtvrtý jezdec neudržel na RZ15 v pravé zatáčce vůz na silnici a skončil v příkopu pod kamenným mostkem). Na RZ16 poslal vůz do lesa Jan Dohnal (Ford Focus RS WRC 06) a soutěž pro něj předčasně skončila. Lépe dopadl navzdory střetu se svodidly Václav Pech. „Udělal jsem jezdeckou chybu. Tu zatáčku znám a připravoval jsem se na ten průjezd. Přesto auto škrtlo pravým předním kolem o svodidla. Tenhle malý ťukanec nás poslal na druhou stranu silnice a odneslo to levé zadní kolo. Vylomilo se, auto si to pak šněrovalo po celé šíři cesty. Naštěstí se nám ho povedlo dotáhnout do cíle. Při téhle smůle jsme se propadli z pátého na sedmé místo, mohlo to být horší,“ komentoval Pech krizovou situaci.

Statečně si vedl Štěpán Vojtěch s Peugeotem 206 WRC z roku výroby 1999. V průběhu soutěže neměl problém jezdit časy na měřených testech do desátého místa (povedlo se mu to jedenáctkrát) a po RZ 18 byl dokonce na osmé příčce. Při druhém průjezdu nejdelší erzetou Radostín (21,68 km) mu však „odešlo“ turbodmychadlo. Ztratil 1:57,6 minuty a ke své smůle klesl z osmé na jedenáctou pozici.

Kopecký si jistil body

Na začátku druhého dne byl před startem RZ14 rozdíl jezdci továrního týmu Škoda Motorsport rozdíl 5,1 sekundy. Druhý byl Kalle Rovanperä a třetí Jan Kopecký, který mohl kalkulovat s tím, že jeho severský parťák nebere body do hodnocení mistrovství republiky. Oba se rychle dostali před Jana Černého a při prvním průjezdu nejdelší zkouškou byl rychlejší Kopecký. Stále však měl manko 5,5 sekundy.

Rozhodnutí padlo při opakovaném průjezdu nejdelším úsekem. Kopecký byl pátý, když ztratil 11,1 sekundy na nejrychlejšího. Vysvětlil to logicky: „Začalo pršet, tak jsme se vykašlali na riziko. Pro nás jsou zásadní body do českého mistrovství.“

Rovanperä vyhrál i poslední zkoušku soutěže, kterou byla Staroměstská v ulicích Mladé Boleslavi. Na cílovou rampu si přivezl bez tří desetin náskok dvacet sekund při svém debutu na českých asfaltech. „Samozřejmě jsme z výsledku nadšení, protože není jednoduché sem přijet poprvé a porazit Jana. Byla to skvělá rallye. Erzety tady byly pěkné. Rychlé, ale dobré. Nevěřil bych, že můžu být na zdejších tratích hned tak rychlý,“ radoval se Rovanperä.

Osmnáctiletý Fin je synem legendárního Harriho Rovanpery, který startoval v 111 podnicích mistrovství světa. Mladý Kalle vyhrál v sezoně 2017 lotyšský šampionát a letos vede pořadí mistrovství světa v kategorii WRC 2 Pro.

Kopecký byl rovněž spokojený. Vyhrál letos třetí domácí podnik (předtím Valašskou rallye a Český Krumlov) a současně se vrátil na první místo v národním mistrovství. „Z pohledu českého šampionátu je to dobrý výsledek, dnešní souboj s Kallem mě ale trošku mrzí. Chtěl jsem do toho jít naplno, ale on byl vždy o fous rychlejší,“ řekl Kopecký a dodal: „Na druhou stranu jsme úkol vyhrát český šampionát splnili, s tím jsme spokojeni. Kalle nám všem ukázal, že se sem dá přijet a napoprvé vyhrát. Je to opravdu supertalent.“

Hlídal si svoje

Třetí v cíli Jan Černý byl pochopitelně spokojený. Zásluhou nasbíraných bodů se vyhoupl na třetí místo českého mistrovství před Václava Pecha. „Poslední erzetu i celý dnešek, kdy jsem viděl za námi časový odstup, jsem přemýšlel hlavně nad tím, aby to už klaplo. Z naší strany to bylo spíše o dojetí, protože jsme věděli, že na ty dva kluky z jiné planety vpředu prostě nemáme. Oni si jeli svůj závod. Jsem hrozně rád, že můžu vidět, jak až rychle se s tím autem dá jet. Konečně to vyšlo, smůly při nás letos stálo dost. Teď při nás zafungovalo zase štěstí,“ usmíval se Černý.

Zmíněný Václav Pech, který byl sedmý v pořadí rallye, ale bral body za páté místo v mistrovství České republiky, bral výsledek s nadhledem. „Nemyslím, že bych se na výsledek nadřel, spíše jsme se na něj propadli. Potkal nás nečekaný defekt pneumatiky, pak přišla moje chyba a bylo vylomené zadní kolo. Jelo se strašně rychle a bylo to extrémně náročné na volbu pneumatik. Počasí se neustále měnilo. Odstartovali jsme za průtrže mračen, po třech kilometrech bylo suchu a za dalších pár kilometrů byly zrádná vlhká místa na asfaltu, to se pak opravdu těžko hledal rytmus,“ řekl plzeňský jezdec.

Konečné pořadí Rallye Bohemia

Rovanperä, Halttunen (Fin./Škoda Fabia R5) 1:37:27,2; 2. Kopecký, Dresler (Škoda Fabia R5) +19,7; 3. Černý, Černohorský (Škoda Fabia R5) +1:09,1; 4. Wagner, Stein (Rak./Škoda Fabia R5) +2:42,3; 5. Štajf, Havelková (Volkswagen Polo GTI R5) +3:07,7; 6. Jakeš, Machů (Škoda Fabia R5) +3:27,5; 7. Pech, Uhel (Ford Fiesta R5) +5:02,6; 8. Odložilík, Tureček (Škoda Fabia R5) +5:29,0; 9. Vlček, Krajča (Hyundai i20 R5) +6:03,4; 10. Cvrček ml., Prokorát (Škoda Fabia S2000) +6:13,2; 11. Š. Vojtěch, Ernst (Peugeot 206 WRC) +6:38,3; 12. Sýkora, Palivec (Mitsubishi Lancer Evo IX R4) +8:04,4; 13. Kalista, Neumann (Mitsubishi Lancer Evo IX) +8:32,4; 14. Šikl, Pecina (Mitsubishi Lancer Evo VI) +9:50,9; 15. Hrobský, Štěpán (Mitsubishi Lancer Evo IX) 11:28,5.

Průběžné pořadí mistrovství ČR (po 5 z 6 soutěží):

Kopecký (Škoda Fabia R5) 221; 2. Mareš (Škoda Fabia R5) 190; 3. Černý (Škoda Fabia R5) 153; 4. Pech (Ford Fiesta R5) 152; 5. Štajf (Volkswagen Polo R5) 128; 6. Dohnal (Ford Focus RS WRC 06) 79; 7. Jakeš (Škoda Fabia R5) 75; 8. Březík (Škoda Fabia R5) 61; 9. Odložilík (Škoda Fabia R5) 60; 10. Vlček (Hyundai i20 R5) 57.

Výsledky jsou neoficiální.

Foto: Michal Vítovec a Lukáš Chum