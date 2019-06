Rallye Sardinie v cíli Vyhrál Sordó, tragédie Tänaka

Využil technických potíží, které měl v závěrečné rychlostní zkoušce do té doby suverénní Estonec Ott Tänak (Toyota Yaris WRC).

Kategorii WRC 2 Pro se stala jednoznačnou záležitostí pilotů továrního týmu Škoda Motorsport. Vyhrál ji Fin Kalle Rovanperä, který vede i průběžné hodnocení světového šampionátu WRC 2 Pro. Druhé místo obsadil na Sardinii jeho český kolega Jan Kopecký, oba s vozy Fabia R5 evo. Oběma se dařilo také v absolutním hodnocení – Rovanperä skončil na devátém a Kopecký na desátém místě.

Když řízení řeklo ne

S náskokem 25,9 sekundy začal poslední den soutěže její lídr Tänak (Toyota), který mohl po výhrách v Chile a Portugalsku dosáhnout na vítězný hattrick. Zatímco v sobotu vyhrál všech šest rychlostních zkoušek, v neděli se snažil podřídit taktiku konečnému úspěchu. „Snažili jsme se na začátku šetřit gumy, ale nebyl přehled o tom, jak jedou ostatní rychle. V dalších dvou erzetách už to šlo,“ hlásil Tänak po předposlední zkoušce. Závěrečný měřený úsek začínal s náskokem 26,7 sekundy na druhého Španěla Sordá (Hyundai).

Na závěrečné erzetě (Power Stage), na které získává prvních pět jezdců bonusové body, však přišel technický problém. Zřejmě se jednalo o potíže s řízením, což byl problém, jehož vinou se ocitl mimo trať v pátek jeho týmový kolega Latvala. Tänak nakonec dokončil rychlostní zkoušku se ztrátou 2:12,8 minuty a propadl se na páté místo v cíli.

Paradoxně navzdory těmto problémům se posunul na první místo v průběžném hodnocení světového šampionátu. Cestu mu uvolnil již v pátek obhájce titulu Sébastien Ogier (Citroën), který během prvního dne soutěže ulomil zavěšení levého předního kola. Do soutěže se vrátil s vysokou penalizací, která mu znemožnila bodovat o celkový výsledek. V poslední Power Stage získal alespoň čtyři body a v rámci možností minimalizoval svou ztrátu. „Nebyl to náš víkend, musíme to akceptovat. Věřím, že náš čas přijde ve Finsku,“ řekl Ogier. Na vedoucího Tänaka ztrácí jen čtyři body. O další tři body na třetím místě je Thierry Neuville (Hyundai), který byl na Sardinii až šestý. „Jeli jsme naplno až do cíle, ale nebylo to bohužel ono,“ prohlásil Belgičan.

Sordó slavil, Prokop v cíli

Šestatřicetiletý Dani Sordó se dočkal teprve své druhé výhry v mistrovství světa při 164. Startu v MS. Poprvé se radoval v roce 2013, tehdy ještě v barvách Citroënu. Španěl se letos střídá za volantem třetího vozu továrního týmu Hyundai s Francuzem Sébastienem Loebem. Na předchozím podniku v Portugalsku po prvních dvou erzetách vedl, ale o naděje ho připravily potíže s tlakem paliva.

Na Sardinii začal osmým místem po „supererzetě“, ale po šesté zkoušce už figuroval na vedoucí příčce, kterou udržel po jedenácté erzetě. Pak se musel sklonit před Tänakem, aby nakonec vytěžil z jeho potíží. „Zpočátku to bylo obtížné, protože jsem věděl o Suninenovi, který neměl velkou ztrátu. Bylo důležité nezmatkovat, držet si svoje tempo a nedělat chyby. Těžko se mi v cíli mluví, je to opravdu neuvěřitelné, co se stalo. Otta (Tänak) je mi opravdu líto,“ komentoval Sordó po poslední zkoušce.

Na nejlepší výsledek v sezoně dosáhli jezdci továrního týmu Ford. Po problémech Tänaka patří druhé místo Teemu Suninenovi, pro kterého je to nejlepší výsledek jeho kariéry ve světovém šampionátu. „Neměl jsem během soutěže vážnější problém. Místy to bylo na úzké trati a v hlubokých kolejích obtížné, ale myslím, že spolupráce s Jarmem funguje,“ pochvaloval Fin svého krajana Lehtinena. Padesátiletý Fin startoval ve svém 170. podniku v šampionátu, ale poprvé se Suninenem. Modrý ovál mohl mít na stupních vítězů dokonce oba jezdce, ale Brit Elffyn Evans přišel o místo na podiu o pouhých 0,9 sekundy v poslední zkoušce ve rospěch Nora Andrease Mikkelsena (Hyundai).

Nenápadně se v průběžném pořadí pohyboval český jezdec Martin Prokop, jenž na své oblíbené soutěži usedl do starší generace speciálu WRC. Nakonec svůj vůz Ford Fiesta, přezdívaný Fiona, dovezl na cílovou rampu jako patnáctý. Stalo se tak při jeho čtrnáctém startu na italském ostrově. Prokop se zaměřil v posledních třech letech svou pozornost na dálkové vytrvalostní soutěže. Letos dokázal dokončit Rallye Dakar na šestém místě v kategorii automobilů, což je historicky nejlepší výsledek českého závodníka.

Konečné pořadí Rallye Sardinie:

1. Sordó, Del Barrio (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 3:32:27,7; 2. Suninen, Lehtinen (Fin./Ford Fiesta WRC) +13,7; 3. Mikkelsen, Jaeger (Nor./Hyundai i20 Coupé WRC) +32,6; 4. Evans, Martin (Brit./Ford Fiesta WRC) +33,5; 5. Tänak, Järveoja (Est./Toyota Yaris WRC) +1:30,1; 6. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupé WRC) +2:06,7; 7. Lappi, Ferm (Fin./Citroën C3 WRC) +2:59,6; 8. Meeke, Marshall (Brit./Toyota Yaris WRC) +4:40,1; 9. Rovanperä, Halttunen (Fin./Škoda Fabia R5 evo) +8:24,6 (1. v kategorii WRC 2 Pro); 10. Kopecký, Dresler (ČR/Škoda Fabia R5 evo) +8:49,2 (2. v kategorii WRC Pro 2); 11. Loubet, Landas (Fr./Škoda Fabia R5) +11:13,0; 12. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia R5) +11:54,7; 13. Tempestini, Itu Rum./Hyundai i20 R5) +12:07,6; 14. Bulacia Wilinson, Cretu (Bolívie, Arg./Škoda Fabia R5) +12:26,5 15. Prokop, Tománek (ČR/Ford Fiesta WRC) +15:07,4; … 18. Ostberg, Eriksen (Nor./Citroën C3 R5) +17:23,2 (3. v kategorii WRC 2 Pro); 19. Latvala, Antilla (Fin./Toyota Yaris WRC) +20:36,0; … 42. Ogier, Ingrassia (Fr./Citroën C3 WRC) +1:22:58,5.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí MS (po 8 ze 14 rallye)

Jezdci: 1. Tänak (Est./Toyota Yaris WRC) 150; 2. Ogier (Fr./Citroën C3 WRC) 146; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupé WRC) 143; 4. Evans (Brit./Ford Fiesta WRC) 78; 5. Suninen (Fin./Ford Fiesta WRC) 62; 6. Meeke (Brit./Toyota Yaris WRC) 60; 7. Mikkelsen (Nor./Hyundai i20 Coupé WRC) 56; 8. Sordó (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 52; 9. Latvala (Fin./Toyota Yaris WRC) 40; 10. Lappi (Fin./Toyota Yaris WRC) 40; 11. Loeb (Fr./Hyundai i20 Coupé) 39; 12. Rovanperä (Fin./Škoda Fabia R5) 14; 13. Guerra (Mex./Škoda Fabia R5) 8; 14. Greensmith (Brit./Ford Fiesta R5) 6; 15. Bulacia Wilkinson (Bolívie/Škoda Fabia R5) 6; 16. Kopecký (ČR/Škoda Fabia R5 evo) 5; 17. Tidemand (Švéd./Ford Fiesta WRC) 4; 18. Bonato (Fr./Citroën C3 R5) 4; 19. Ostberg (Nor./Citroën C3 R5) 4; 20. Loubet (Fr./Škoda Fabia R5) 2; 21. Veiby (Dán./Citroën C3 R5) 2; 22. Sarrazin (Fr./Hyundai i20 R5) 2; 23. Berqvist (Švéd./Ford Fiesta R5) 1; 24. Tuohino (Fin./Ford Fiesta WRC) 1; 25. Triviňo (Mex./Škoda Fabia R5) 1; 26. Fourmaux (Fr./Ford Fiesta R5) 1; 27. Heller (Chile/Ford Fiesta R5) 1.

Značky: 1. Hyundai Shell Mobis WRT 242; 2. Toyota Gazoo Racing WRT 196; 3. Citroën Total WRT 164; 4. M-Sport Ford WRT 152.

Vedení v soutěži: Tänak 62; Ogier 27; Neuville 17; Sordó 9; Evans 8, Meeke 5; Suninen 5; Latvala 4; Mikkelsen 3; Lappi 1.

Vyhrané RZ: Tänak 45, Neuville 22, Ogier 19; Meeke 11, Mikkelsen 11; Latvala 8; Evans 7; Loeb 6; Suninen 6; Sordó 5, Lappi 2; Huttunen 1.

Výsledky jsou neoficiální.