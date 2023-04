Kapalina do světlometů není vtip. Má ji Dodge Viper i další auta

Kapalina do blinkrů (blinker fluid) je starý vtip, na který mnoho motoristů napálilo zejména své drahé polovičky. Nic netušící oběti se vyšlou na nákup do obchodu s autodíly a tam se ztrapní. V světlometech totiž žádná kapalina není? Nebo ano?

V případě Dodge Viperu první generace kapalina ve světlech skutečně je. A příběh o tom, proč tomu tak je, je zajímavý. Vše začíná u BMW a General Electric.

BMW odmítnulo, Chrysler ušetřil

Světlomety pro Viper původně vznikly jako návrh pro BMW Z1, roadster s funky dveřmi, který se v domovině Viperu (USA) ani neprodával.

Společnost General Electric (GE) vyvinula a vyrobila světlomety pro BMW za své náklady, takže byly prakticky kompletní a zaplacené. Z neznámých důvodů však BMW tyto světlomety vytvořené pro model Z1 nakonec odmítlo a vydalo se jiným směrem. Takže tyto projektorové světlomety zůstaly v "šuplíku" GE.

Když Chrysler hledal sadu světlometů pro svůj připravovaný Viper, GE měla připravené tyto projektorové jednotky. Byly k mání velmi levně, protože vývoj už byl zaplacen.

Chrysler musel začlenit světlomety do masky nárazníku, čímž designeři Viperu získali počáteční bod, se kterým mohli dál pracovat. V té době by nová výroba světlometů pro Viper stála přibližně 2,5 milionu dolarů, plus 1 milion dolarů na vývoj. Takže to pro projekt znamenalo obrovskou úsporu.

Oranžová tekutina s bublinou usnadnila montáž

Uvnitř těchto světlometů byly malé vyrovnávací bubliny, které zůstaly až do finální výroby. Tyto bubliny slouží k vyrovnání světlometů na výrobní lince, ale nebyly nezbytně nutné.

Šéfkonstruktér Viperu první generace Roy Sjoberg požádal GE, zda by bylo možné tyto bubliny s kapalinou odstranit. Náklady na tento úkon by činily asi 3 dolary na vůz, jenže ve světě masové výroby je to podstatný rozdíl.

Takže kvůli primitivním malým trubičkám s kapalinou a bublinkou, stejně jako to má běžná vodováha, má Viper první generace kapalinu do blinkrů. Tedy, abychom byli přesnější, nejde přímo o blinkry, ale o oranžovou součást předních světlometů s kapalinou.

Viper není jediné auto, které tyto tyčinky s kapalinou a bublinou používalo. Má je však příznačně oranžové a viditelné, takže se pletou s blinkry. Další auta, která měla tyto tyčinky pro indikaci polohy světel jsou například Porsche 986 Boxster a BMW 5 E39 (uvnitř těla světlometů Hella).