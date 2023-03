Američan staví terénní Dodge Viper! Je to blázen nebo génius?

Ikonický Dodge Viper má především v prvních dvou generacích pověst záludného auta, které jede bokem, ať chcete nebo ne. Možná právě tato vlastnost inspirovala amerického konstruktéra vystupujícího na sociálních sítích pod přezdívkou SuperfastMatt. Když vás auto stejně vystřelí ze silnice, proč na to nebýt připraven? Určitou logiku by to mělo.

Kontroverzním krokem je, že SuperfastMatt stavbu začíná s poměrně zdravým exemplářem. Mnozí by se přimlouvali, aby spíš použil nějaký Viper v horším stavu, ale ve výsledku jsou to jeho peníze, takže si s nimi může dělat, co chce. Ale proč vlastně zvolil právě Dodge Viper? Pro Matta jde o jedno z aut, jejichž plakát mu visel v ložnici. Tak jednoduché to je. A možná také skutečnost, že se údajně nikdo o podobnou stavbu zatím nepokusil.

Video se připravuje ...

Základem Mattova počinu se stane Viper modelového roku 1999 ve verzi RT/10, pod jejíž předlouhou kapotou pracuje osmilitrový desetiválec o výkonu 336 kW a točivém momentu 664 Nm. Síla motoru putuje ke kolům zadní nápravy skrze šestistupňovou manuální převodovku, v jejímž případě SuperfastMatt zvažuje výměnu za moderní osmistupňový automat od ZF. Přestože má manuály rád, automat mu pro tuto stavbu dává větší smysl.

Nezbytnou úpravou je zvýšení podvozku, aby se Viper v terénu vůbec někam dostal. Matt počítá s výrobou zakázkového zavěšení předních kol, zatímco vzadu chce použít nápravu z terénního vozu. Díl z Dodge Ram, který kdysi mohl mít motor z Viperu, instalovat nebude – prý není moc dobrý. Nápravy z Fordů Raptor jsou zase moc široké, ale ty ze základního Fordu F-150 nebo Bronco by mohly fungovat, přičemž v hledáčku je i náprava Wrangleru Rubicon. V případě Bronca i Rubiconu jde o nápravu Dana M220, na níž zřejmě padne konečná volba.

Chybět pochopitelně nebudou ani pořádné terénní pneumatiky, na zakázku vyrobené vytažené lemy blatníků ze sklolaminátu, zakázkový přední i zadní nárazník z oceli, přídavná LED světla pro jízdu v terénu za šera nebo naviják. Protože Viper nemá (!) ochranu hlavy cestujících při převrácení, SuperfastMatt ji dodělá. Počítá také s posílením podvozku nebo vyztužením karoserie na nejkritičtějších místech a dalšími detaily, kterými by se běžný garážový stavitel nezatěžoval.

Ale co pohon kol, přemýšlí o SuperfastMatt i o jeho zapracování? Okrajově ano, ale pravděpodobně k tomu nedojde, protože by si to vyžádalo velké množství práce a kompromisů navíc. Přední nápravu by totiž bylo nutné celou přepracovat, poradit si s olejovou vanou, která by v tom případě překážela, a vůbec vyřešit množství dalších komplikací. Ve výsledku by zřejmě bylo nutné auto zvednout o dalších zhruba 30 centimetrů, což by podle Matta nevypadalo nejlépe – už v případě zadokolky totiž počítá s přizvednutím o cca 30 cm. Jako čtyřkolka by tedy byl zvednutý o 60 cm a vypadal jako parodie sám na sebe.

SuperfastMatt přiznává, že všechny jeho předchozí projekty byly zhruba z 80 % hotové během osmi měsíců a následně na ně třeba několik let nesáhl. V případě terénního Viperu by to chtěl udělat trochu jinak – má být kompletně hotový do konce letošního října. Matt ho totiž chce vystavit v rámci letošní Sema Show v Las Vegas, která se koná na přelomu října a listopadu. S autem by navíc rád na místo dorazil po vlastní ose.