Dacia je odpovědí na všechny motoristické otázky. Využijete ji na volný čas i na práci a hodí se do lesa i na pole. Jenže co když vás váš zubař zrovna špatně slyší? Náš technický specialista Martin Vaculík při poslední návštěvě dentisty odpovídal na typickou otázku, jaké auto by mu doporučil do asi 250 tisíc korun a ještě netušil, že mu jeho kamarád zrovna v tu chvíli moc nerozumí. Z Vaculíkovy původní myšlenky totiž při nákupu vzešel úplně jiný vůz.

Pojďte se s v našem bazaru seznámit s jedním z posledních opravdových modelů kultovní Lancie. V devadesátých letech byla Lancia Kappa vozem vyšší střední třídy a ve stylovější karosářské variantě Coupe je posledním kupé Lancie dodnes. Martin Vaculík vám elegantní stylovku ukazuje v našem nejnovějším videu a připomíná, že se vyrobila v počtu pouhých 3.263 kusů. Připomeňte si s námi jeho techniku, jízdní vlastnosti i historii.