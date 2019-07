Karel Gott slaví 80 let. Víte, že populární zpěvák je i milovníkem aut?

Karel Gott je i ve svých 80 letech fenoménem české poplární hudby, jeho písně jsou stále poslouchané, koncerty plné, veřejnost se o něj stále zajímavá, což je vzhledem k jeho věku opravdu úctyhodné. Gott ale není známý jen pro svoje skladby, ale také pro svoji lásku k automobilům. A tak jsme ji při příležitosti jeho dnešní 80. narozenin rozhodli připomenout. Víte, že za svoji bohatou kariéru vyzkoušel hned několik zajímavých kousků?

V posledních letech využíval Božský Kája hlavně vozy značky Mercedes-Benz, když vystřídal třídy R a S. Jezdil ale též ve Volkswagenu Golf, jeho řidič Oldřich Havránek ho pak dokonce vozil i v Citroënu Berlingo.

Vůbec prvním Gottovým automobilem byl nicméně Opel Kapitän, který si koupil v roce 1963, a to v Západním Berlíně, při zájezdu s divadlem Semaforem, jak tvrdí jedna z historek z hereckého prostředí. Vůz přezdívaný kvůli svým tvarům malá Amerika pocházel z roku 1953, do Československa však daný exemplář ani nedorazil, při přejezdu vydržel jen do Drážďan, kde mu začal klepat motor. Gott tak domů musel dorazit vlakem. Auta se následně zbavil, protože při tažení do servisu naboural do táhnoucího Fordu Cortina.

Příliš štěstí nemělo ani kupé Alfa Romeo 2000, s nímž interpret hitů jako Lady Carneval nebo Být stále mlád havaroval na mokré silnici v roce 1973.

Alfa mimochodem nebyla jediným Gottovým sporťákem, v osmdesátých letech si pořídil Porsche 911 Carrera. Poté už následovala etapa několika Mercedesů. Mnohonásobný držitel Zlatého (Českého) slavíka za nejpopulárnějšího zpěváka roku ale jezdil i první generací Škody Fabia, u níž oceňoval snadné parkování po Praze.