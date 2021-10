Karlos Vémola si zkusil trochu jiný adrenalin. Jezdil na sajdkáře!

Vémola se oblékl do závodnického a vyrazil na několik kol. „Snažil jsem se za řídítky moc nebláznit. Rozhodně jsem nic neriskoval, protože mě ještě bolí ruka. Navíc mám před zápasem a divákům bych asi těžko vysvětloval, že jsem si něco udělal na motorce,“ říkal a když se krátce vydýchal, ještě dodal: „Je to vážně masakr pro závodníka i jeho spolujezdce. Hrozně ty kluky obdivuju, protože je to vážně pořádná dřina. V neděli se přijedu do Kramolína podívat, abych viděl nejlepší borce pěkně zblízka a povzbudil české kluky.“

Pro domácí fanoušky má závod silný náboj. V průběžném pořadí je totiž na druhém místě Ondřej Čermák s nizozemským jezdcem Julianem Veldmanem a na vedoucí belgicko-nizozemskou posádku Marvin Vanluchene, Robbie Bax ztrácejí pouhé čtyři body. Na deváté pozici je Lukáš Černý s francouzským spolujezdcem Bastienem Chopinem, kteří jedou se strojem vybaveným motorem Jawa. Desátá příčka ve světovém šampionátu patří bratrům Janovi a Pavlovi Boukalovým.

„Trať v Kramolíně je legendární. Díky vylepšování celého areálu budeme mít podmínky světového formátu, pro jezdce i diváky. Program bude nabitý,“ slibuje promotér Martin Beňa. Na startu bude 37 posádek. Závodní jízdy začínají v sobotu v 17 hodin, v neděli pak ve 13.15 a v 16.00 hodin.