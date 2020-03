Rozhovor se zápasníkem MMA Karlosem Vémolou: Řídím už od jedenácti!

Za třicet čtyři let, co běhá po téhle planetě, toho stihl víc než dost: zahrál si ve filmu, strávil půl roku ve vězení, jako první Čech se dostal do UFC – nejprestižnější MMA (bojová smíšená umění) organizace světa či si domů pořídil krokodýla a žraloky. Karlos „Terminátor“ Vémola prostě rád dráždí hranice. „Už odmalička jsem nebyl normální,“ poznamenává pro Svět motorů.

Co to znamená?

Třeba moje šoférská kariéra začala už na prvním stupni základní školy.

Prosím?

Slyšíte správně.

Rozveďte to.

Auta řídím už od jedenácti let. Vozil jsem sebe a kamaráda na základní školu do Žamberka. Byly to zlaté časy. Kradli jsme benzin, vyváděli. Ale nikdy nenabourali.

Jaký to byl model?

Škoda 110.

Rodičům to nevadilo?

Doma s tím právě byli úplně v pohodě. Prasklo to až o pár let později. Jednou volala mámě třídní, proč jsem ještě nedorazil. Mamka jí v klidu říká: „Kluci vyjeli před chvílí autem, oni tam ještě nejsou?“ Učitelka se mohla zbláznit, jak je možné, že se třináctiletí se dopravují do školy tímto způsobem.

Trest vás pravděpodobně neminul…

To už si nevzpomínám. Vím ale moc dobře, že jsem jezdil různými vozy až do osmnácti, kdy jsem se nemohl dočkat řidičáku.

Autoškolu jste zvládl levou zadní?

Naprosto! K tomu s plným počtem bodů. I když komisař ze mě byl trochu na prášky.

Proč?

Vysvětloval jsem mu každý detail cesty. Proč jsem si přibrzdil, proč jsem si najel, podřadil, vyhnul se kanálu a tak dále. Dostal kompletní servis. Bylo to bez problému. Jen mi ten pán na konci povídá: „Chlapče, byl jsi dobrej. Na druhou stranu jsem nezažil nikoho, kdo by při závěrečné zkoušce mlel celou dobu.“

Co následovalo?

Deset nejhorších dnů v mém životě, kdy jsem čekal na vydání průkazu. Přiznám se, že v tuhle dobu jsem za volant neusedl. Šílenost největší.

Která další věc vám přijde v souvislosti s auty šílená?

Absolutně nerozumím tomu, jak si někdo dneska může koupit vůz s manuální převodovkou. Zvlášť ve městě. To bych vážně nedal. Tihle chudáci a blázni zároveň musí strašně trpět.

Vy trpíte na silnicích jak? Co vás zvedne ze židle?

Asi se budete divit, ale jsem kliďas. Dokonce ani nenadávám. Ani sám pro sebe. Maximálně se usměju nad tím, když někdo udělá botu a potom mě ten frajer nebo frajerka vytroubí.

Umíte uznat chybu? Popište sám sebe jako řidiče.

Nechtějte po mně, abych se sám chválil.

Každý má třeba i nepatrné slabiny.

Parkuju, jak se mi zlíbí. Za to taky dostávám nejvíce pokut. A pak v Anglii se to týká jedné disciplíny…

Ano?

Jelikož všechny moje vozy jsou obrovské, na zúženích zejména na tamních dálnicích mám občas problém se tam trefit. Za což může i moje horší periferní vidění.

Pokud byste měl srovnat tuzemské a britské motoristy, v čem panují největší rozdíly?

V ohleduplnosti!

Kdo vítězí?

Jednoznačně Angličané. U Čecha se můžete stoprocentně spolehnout, že když budete potřebovat uvolnit kousek prostoru, schválně vás nepustí. Kdo alespoň párkrát zavítal do Prahy, ví, čeho jsme za volantem schopni.

Dá se s tím nějak „poprat“?

Nevím, jak na to jdou ostatní. Mně teď s krizovými situacemi pomůže nový Mercedes-Benz GLS. Jak z hlediska bezpečnosti, protože se mi v prosinci narodila dcera, tak i z pohledu komfortu. Drtivá většina mých aut jsou navíc hlučné krávy. Proto jsem rád, že malé nebudeme muset dávat sluchátka.

Po hummeru jste znovu sáhl po opravdu rozlehlém vozidle…

Vždyť mě znáte, zbožňuju extrémy. Velké silikonové poprsí, zadky, přifouklé rty a samozřejmě přehnaná auta!

Rychlodotazník

Můj zlozvyk za volantem?

Mobil a jídlo.

Část auta, které si všimnu jako první?

Kola.

Kam jsem řídil nejdál?

Na Britské ostrovy.

Jak říkám svým vozům?

Všechno to jsou bestie!

Karlos „Terminátor“ Vémola

Narodil se 1. července 1985 v Olomouci.

Někdejší kulturista a řeckořímský zápasník, od roku 2008 profesionální bojovník v MMA.

První Čech, který se v roce 2011 probojoval do UFC – nejslavnější MMA organizace světa.

V roce 2016 byl v Anglii za daňové úniky odsouzen na jeden rok. Nakonec strávil ve vězení „jen“ šest měsíců.

Zahrál si v britském thrilleru Killer Bitch.

Střídavě žije v Londýně a Praze.

S bývalou přítelkyní má v Anglii syna Carlose Juniora. Loni v prosinci mu nynější partnerka Lela Ceterová porodila dceru Lili.

Aktuálně působí v české MMA organizaci Oktagon. Po prohraném souboji v „Zápasu století“ s Attilou Véghem a operaci ramena se připravuje na další výzvu v kleci.

