Finská rallye v cíli: Evans vyhrál a pronásleduje Ogiera

Úspěšně dokončili soutěž i obě české posádky Martin Prokop a Michal Ernst (Ford Fiesta Rally2), kteří skončili šestnáctí. Byl to velký souboj a jsme rádi, že se nám to podařilo zvládnout. Byla to poslední zkouška pro letošní sezónu a doufám, že se uvidíme příští rok,“ uvedl Prokop v cíli poslední rychlostní zkoušky. Na jedenadvacátém místě dojeli Martin Vlček a Karolína Jugasová (Hyundai i20 R5), pro které to byla premiéra ve světovém šampionátu.

Poslední den byly na programu čtyři rychlostní zkoušky v celkové délce 45,74 kilometrů. A to včetně závěrečné Power Stage, kde dostává prvních pět nejrychlejších od pěti do jednoho bonusového bodu. Potřetí v historii Finské rallye nebyl žádný z domácích jezdců na stupních vítězů. Předtím se to stalo v letech 2003 a 2013. Letos byl nejlepším Finem na konečném čtvrtém místě Esapekka Lappi, který startoval s vozem Toyota Yaris WRC.

Vítěz válcoval soupeře

Dvaatřicetiletý Elfyn Evans navázal na svůj skvělý výkon ze sobotního dne, kdy vyhrál pět měřených testů a dostal se na první místo. V neděli byl nejrychlejší ve třech ze čtyř rychlostních zkoušek, včetně závěrečné Power Stage. Evans snížil náskok vedoucího Ogiera o dvacet bodů a aktuálně ztrácí 24 bodů na první místo. Do konce letošního šampionátu zbývají ještě dvě soutěže.

„Při testu před soutěží jsme na autě provedli několik změn a brzy jsme nalezli jistotu. Navíc jsme šli v nastavení auta jiným směrem než týmoví kolegové. V pátek jsem se cítil za volantem celkem jistě, ale pár drobných zlepšení se ukázalo jako správný krok. Projevilo se to v sobotu, kdy jsme se ujali vedení a cítím se opravdu šťastný, že mohu týmu na domácí rallye, abychom vyhráli. Na začátku každé soutěže říkám, že cílem je udělat to nejlepší a to stále platí. Musíme se soustředit na to, abychom ve Španělsku udělali maximum, o zbytek se postaráme později,“ řekl v cíli Elfyn Evans.

Rovanperä bojoval se zády

Druhý v cíli byl Estonec Ott Tänak (Hyundai i20 Coupé WRC). Letos popáté vystoupil na stupně vítězů a po řecké Akropolis byl podruhé v řadě druhý. V průběžném pořadí zůstal sice na pátém místě, ale dotáhl se na své protivníky, kterými jsou Belgičan Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) a Fin Kalle Rovanperä (Toyota Yaris WRC). Tři soupeře v boji o konečné třetí místo ve světovém šampionátu teď dělí pouhé dva body. Rovanperä, který v sobotu na konci desáté erzety trefil čelně hromadu štěrku, nakonec dnes do soutěže znovu nastoupil. Jeho zdravotní stav však byl natolik vážný, že před závěrečnou Power Stage odstoupil s odvoláním na zdravotní důvody.

Tänak se sice pokusil zaútočit na první místo, vyhrál úvodní rychlostní zkoušku nedělního programu. „Na některých místech to docela dost kluzalo s několika překvapeními, ale obecně to byla dobrá jízda,“ řekl. V dalším průběhu však na Evanse nestačil. „Elfyn měl své tempo a my se pak už jenom bavili. Už víme, co musíme udělat příště lépe. Už teď se těším do Španělska, myslím, že nás čeká vyrovnaný a hodně napínavý boj,“ řekl Tänak.

Breen nadšený, Ogier ne

Po prvním dnu byl irský pilot Craig Breen (Hyundai i20 Coupé WRC) první a měl nakročeno ke svému premiérovému vítězství v mistrovství světa. Nakonec však skončil třetí a v průběžném hodnocení šampionátu si polepšil ze sedmé na šestou příčku. „V neděli ráno jsem udělal na jedné křižovatce po vlastní chybě hodiny, bylo to docela hloupé. V dalších erzetách šlo už všechno hladce. Po dvou druhých místech v Estonsku a Belgii to byl určitě další dobrý výsledek. Musím poděkovat týmu, protože auto bylo po celou dobu perfektní. Bylo příjemné být zase zpátky a uvidíme, co nás čeká v budoucnu,“ konstatoval Breen.

Až pátý skončil sedminásobný mistr světa, obhájce titulu a lídr šampionátu Sebastien Ogier. Po výpadku na zimní finské Arctic rallye se jedná o jeho druhý nejslabší výsledek v letošní sezoně. „Určitě to není výsledek, na který bychom mohli být pyšní. Dělali jsme v průběhu víkendu nějaké úpravy na autě, ale pořád jsem měl pocit, jako by mně chyběl výkon motoru. Teď nás čeká start na asfaltu ve Španělsku a já se na něj opravdu těším,“ řekl Ogier po skončení rallye.

Konečné pořadí:

1. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris WRC) 2:19:13,7; 2. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 Coupé WRC) +14,1; 3. Breen, Nagle (Irl./Hyundai i20 Coupé WRC) +42,2; 4. Lappi, Ferm (Fin./Toyota Yaris WRC) +58,8; 5. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) +2:54,4; 6. Greensmith, Patterson (Brit., Irl./Ford Fiesta WRC) +5:02,3; 7. Formaux, Coria (Fr./Ford Fiesta WRC) +6:22,9; 8. Suninen, Markkula (Fin./Volkswagen Polo GTI R5) +9:52,1; 9. Ostberg, Eriksen (Nor./Citroën C3 Rally2) +10:07,8; 10. Lindholm, Hämäläinen (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +10:52,8; 11. Huttunen, Lukka (Fin./Hyundai i20 N Rally2) +11:44,0; 12. Heikkilä, Luhtinen (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +11:54,1; 13. Joona, Korhonen (Fin./Škoda Fabia R5) +15:49,3; 14. Lopez, Odriozola (Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) +16:33,4; 15. Tahko, Soininen (Fin./Hyndai i20 R5) +18:33,7; 16. Tahko, Soininen (Fin./Hyndai i20 R5) +20:06,2; 17. Linnamäe, Morgan (Est., Brit./Volkswagen Polo GTI R5) +20:11,3; 18. Kaur, Simm (Est./Volkswagen Polo GTI R5) +22:29,9; 19. Jeets, Toom (Est./Škoda Fabia Rally2 evo) +24:52,9; 20. Taylorová, Marshall (Aus./Ford Fiesta Rally3) +32:11,5; 21. Vlček, Jugasová (ČR/Hyundai i20 R5) +32:23,8.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí MS (po 10 z 12 rallye):

1. Ogier (Fr./Toyota Yaris WRC) 190 bodů; 2. Evans (Brit./Toyota Yaris WRC) 166; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) 130; 4. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris WRC) 129; 5. Tänak (Est./Hyundai i20 Coupe WRC) 129; 6. Breen (Irl./Hyundai i20 Coupe WRC) 76; 7. Katsuta (Jap./Toyota Yaris WRC) 68; 8. Greensmith (Brit/Ford Fiesta WRC) 52; 9. Sordó (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 43; 10. Fourmaux (Fr./Ford Fiesta WRC a Rally2) 42; 11. Lappi (Fin./Volkswagen Polo GTI R5 a Toyota Yaris WRC) 22; 12. Suninen (Fin./Ford Fiesta WRC a Rally2, Volkswagen Polo GTI R5) 21; 13. Ostberg (Nor./Citroën C3 Rally2) 15; 14. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 12; 15. Huttunen (Fin./Hyundai i20 R5) 11; 15. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 10; 16. 7; 17. Solberg (Švéd./Hyundai i20 Coupé WRC) 6; 18. Rai (Keňa/Volkswagen Polo GTI R5) 6; 19. Loubet (Fr./Hyundai i20 Coupé WRC) 6; 20. Cracco (Bel./Škoda Fabia Rally2 evo) 4; 21. López (Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) 4; 22. Patel (Keňa/Ford Fiesta R5) 4; 23. Lukjaňuk (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) 4; 24. Kreim (Něm./Volkswagen Polo GTI R5) 2; 25. Solans (Šp./Citroën C3 Rally2) 2; 26. Tundo (Keňa/Volkswagen Polo GTI R5) 2; 27. Bulacia Wilkinson (Bol./Škoda Fabia Rally2 evo) 2; 28. Verschueren (Bel./Volkswagen Polo GTI 5) 1; 29. Camilli (Fr./Citroën C3 Rally2) 1; 30. Grjazin (Rus./Volkswagen Polo GTI R5, Ford Fiesta Rally2) 1.

Značky: 1. Toyota 441 bodů; 2. Hyundai 380; 3. Ford 172; 4. Hyundai 2C Competition 44.

Vedení v soutěži: Rovanperä 37, Neuville 36, Ogier 34, Tänak 33, Evans 33; Sordo 5, Breen 5, Katsuta 3.

Vyhrané RZ: Tänak 49, Ogier 36, Neuville 30, Evans 29, Rovanperä 22, Sordo 8, Breen 8, Katsuta 4, Fourmaux 1.

Výsledky jsou neoficiální.