Katalánská rallye po 2. dnu: Neuville vede, Tänak bojuje

Na prvním místě španělské rallye je momentálně Belgičan Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC), který je jedním ze tří pilotů, kteří se ještě mohou stát novými či staronovými šampiony. Největší šanci však má stále lídr seriálu Estonec Ott Tänak (Toyota Yaris WRC), který je v probíhající Katalánské rallye zatím na třetím místě.

Pokud bychom aktualizovali pořadí světového šampionátu podle momentálního pořadí na Katalánské rallye, je bodový stav v boji o titul následující: Tänak 255, Neuville 224, Ogier 216. Do této situace však promluví ještě čtyři nedělní závěrečné zkoušky. Poslední z nich měří 20,72 kilometru a nese označení Power Stage. Prvních pět jezdců získává od pěti do jednoho bodu k těm oficiálním za konečné pořadí v soutěži.

Katalánská rallye je pověstná tím, že se zde střídají povrchy. Zatímco v pátek se jede převážně na šotolině s asfaltovými úseky, v sobotu a v neděli se už závodí výhradně na zpevněném povrchu. V pátek večer předělávali mechanici nastavení u všech vozů. A jak na celou situaci nahlížel Jan Kopecký z továrního týmu Škoda Motorsport, se dozvíte z následujícího videa.

Hyundai chce titul

V sobotu ráno zaútočil Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC), který vycítil šanci, poté, co měl v pátek obhájce titul Sebastien Ogier (Citroën C3 WRC) problémy s posilovačem řízení. Obrýlený Belgičan Neuville vyhrál první dvě erzety sobotního dne a dostal se na první místo. Za jeho zády se bojovalo doslova o každou desetinu sekundy a z této hry mají stále nejvíce piloti stáje Hyundai, kterým patří špička průběžného pořadí: 1. Neuville (Bel.), 2. Sordó (Šp.), 4. Loeb (Fr.). Jihokorejské značce, jejíž tovární tým sídlí v německém Alzenau, se otevírá možnost vyhrát poprvé Pohár konstruktérů (hodnocení značek). Jejich nejbližší pronásledovatel, kterým je Toyota, utrpěl v týmovém boji citelnou ztrátu. Na osmé rychlostní zkoušce totiž urazil Brit Kris Meeke o ocelová svodidla pravé zadní kolo. Do hodnocení soutěže se v neděli vrátí, ale se značnou časovou penalizací.

Šestinásobný a stále ještě úřadující šampion Sebastien Ogier (Citroën C3 WRC) měl v pátek ráno problémy s hydraulikou a posilovačem řízení. Propadl se na osmadvacáté místo, ze kterého se mu do konce dne podařilo vyšplhat se na sedmnáctou příčku. Po sobotě je už dokonce osmý a stále ještě nemusí být ze hry o titul mistra světa. „Přilnavost nebyla místy nic moc. Vzhledem k naší situaci jsme se snažili jet rychle a užívat si rallye. Pojali jsme zbývající kilometry jako test a uvidíme, co nám ještě přinese poslední den,“ prohlásil Francouz.

Ještě jeden stupínek

Třicetiletý Tänak začal druhý den Katalánské rallye na pátém místě, ale dokázal vyhrát čtyři rychlostní zkoušky a posunul se na třetí příčku. Na vedoucího Neuvilla sice ztrácí 24,6 sekundy, ale na druhého Sorda jen 3,1 sekundy. Má před sebou velkou výzvu. Pokud bude v neděli v cíli celkově druhý a přidá k tomu alespoň jeden bod ze závěrečné Power Stage, stane mistrem světa. Bez ohledu na výsledky závěrečného podniku šampionátu v Austrálii (14.-17. listopadu).

„Rozhodně nebylo skvělé probudit se ráno a začít tlačit na soupeře. Teď odpoledne mám mnohem uvolněnější pocit. Na začátku dne jsem neměl dobrý dojem z gripu (přilnavost) auta a také mi chvíli trvalo, než se mi podařilo chytit správný rytmus. Odpoledne byla situace po všech stránkách lepší a tomu také odpovídaly dosahované časy. Ještě však nejsme v cíli. Poslední den bude náročný, zejména hned první ranní erzeta má mnoho zatáček a Power Stage je většinou nová a poměrně rychlá,“ prohlásil Tänak do novinářských mikrofonů.

Kopecký dokázal rychlost

O sedmadvacet sekund stáhl tovární jezdec týmu Škoda Motorsport Jan Kopecký svou ztrátu na vedoucího jezdce kategorie WRC 2 Pro Nora Madse Ostberga. Kopecký startuje podruhé v řadě s navigátorem Janem Hkouškem, který se stal letos s Filipem Marešem juniorským mistrem Evropy. Co si o nové krátkodobé spolupráci myslí Kopecký s Hlouškem, se můžete podívat v následujícím videu.

Kopecký byl během v šesti sobotních zkoušek (celkem 121,72 km) dvakrát absolutně nejrychlejší ze všech pětadvaceti vozů kategorie RC2 a v hodnocení WRC 2 Pro je zatím na druhém místě. Z osmnácté pozice v celkovém pořadí se probojoval na zatím jedenáctou. „Jedeme na asfaltu a je to na našem výkonu poznat, i když to stále nebylo stoprocentní. Nemáme na tomto povrchu moc natestováno a v průběhu dne jsme často měnili nastavení vozu. Po předchozích deštích se na trati objevilo dost uklouzaných míst a bylo zapotřebí si na nich dávat pozor. Podobné to bylo při katování (zkracování zatáček), kde bylo vytaháno hodně nečistot. Ve srovnání s loňským rokem je vidět, že špička v kategorii R5 udělala velký krok dopředu, spousta kluků ohromně zrychlila a časové rozdíly mezi nimi jsou minimální. Docela mě mrzí, že sezona končí, ale pomáhali jsme značce Škoda vyhrát Pohár konstruktérů v naší kategorii (WRC 2 Pro), takže jsme podle toho také čato jeli,“ řekl v sobotu navečer Jan Kopecký.

O nepříjemnost se postaral druhý jezdec české tovární sestavy Kalle Rovanperä. Devatenádtiletý Fin se stal na předchozí Britské rallye individuálním mistrem světa kategorie WRC 2 Pro,. Na sobotní závěrečné erzetě v ulicích města Salou však vylomil levé zadní kolo své Fabie R5. „V poledním servisu jsme změnili nastavení diferenciálů a najednou to bylo úplně jiné auto. Podařilo se nám stáhnout na vedoucího Madse třicet sekund, což by nebylo špatné, pokud by tady nebyla hloupá chyba na poslední sobotní erzetě,“ uvedl Fin. S opraveným vozem samozřejmě nastoupí do závěrečného dne soutěže.

Spustí Tänak domino?

Kromě boje o titul se v servisním parku španělského města Salou probírala otázka jezdeckých změn pro sezonu 2020. V pátek večer totiž televizní reportérka šampionátu zaútočila na Tänaka s otázkou, zda je pravda, že pro příští rok podepsal smlouvu s továrním týmem Hyundai. Tuto možnost navíc připustil již Neuville, jenž v barvách Hyundaie startuje. Tänak dohady odmítl, avšak podle zákulisních informací je jasné, že všechny podniky 2020 pojedou u Hyundaie Thierry Neuville a Ott Tänak, na třetím voze se prostřídají, stejně jako letos, Španěl Dani Sordó a devítinásobný mistr světa Sébastien Loeb z Francie. Ze hry tak je Nor Andreas Mikkelsen. A to i přesto, že třicetiletý Nor byl v letošních podnicích mistrovství světa jednou druhý (Argentina) a dvakrát třetí (Sardinie, Turecko). Navíc figuruje v průběžném pořadí šampionátu na výborném čtvrtém místě.

V kolotoči spekulací se nabízí odchod Sébastiena Ogiera k Toyotě, ačkoliv má Francouz platný kontrakt u Citroënu na sezonu 2020. Ovšem, jak praví klasik, smlouvy jsou od toho, aby se porušovaly. Pokud by Ogier odešel od francouzské značky, nabídl by tak šanci na další angažmá již zmíněnému Mikkelsenovi. Každopádně rozhodnutí Tänaka bude tím momentem, který spustí pověstný dominový přestupový efekt.

Průběžné pořadí Katalánské rallye (po 13 ze 17 RZ):



1. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupé WRC) 2:25:15,8; 2. Sordó, Del Barrio (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +21,5; 3. Tänak, Järveoja (Est./Toyota Yaris WRC) +24,6; 4. Loeb, Elena (Fr./Hyundai i20 Coupé WRC) +25,2; 5. Latvala, Anttila (Fin./Toyota Yaris WRC) +46,8; 6. Evans, Martin (Brit./Ford Fiesta WRC) +1:09,2; 7. Suninen, Lehtinen (Fin./Ford Fiesta WRC) +1:24,5; 8. Ogier, Ingrassia (Fr./Citroën C3 WRC) +4:09,9; 9. Ostberg, Eriksen (Nor./Citroën C3 R5) +6:38,2; 10. Camilli, Veilas (Fr./Citroën C3 R5) +6:38,2; 11. Kopecký, Hloušek (ČR/Škoda Fabia R5 evo) +7:17,3; 12. Rovanperä, Halttunen (Fin./Škoda Fabia R5 evo) +7:26,7; 13. Loubet, Landas (Fr./Škoda Fabia R5 evo) +7:38,9; 14. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Volkswagen Polo GTI R5) +7:56,9; 15. Lindholm, Korhonen (Fin./Volkswagen Polo GTI R5) +9:26,9; … 39. Meeke, Marshall (Brit./Toyota Yaris WRC) +42:06,2.



Výsledky jsou neoficiální



Zbývající program Katalánské rallye

Neděle – 7.41 RZ14 (16,35 km); 8.38 RZ15 (20,72 km); 10.54 RZ16 (16,35 km); 12.18 RZ17 (20,72 km) – Power Stage.