Katalánská rallye po 1. dnu: Vede Loeb, Ogier měl problémy

Katalánskou rallye sice vede legendární devítinásobný mistr světa Francouz Sebastien Loeb (Hyundai i20 Coupé WRC), ale větší pozornost je soustředěna za boj za ním.

Lídr šampionátu Estonec Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) je sice čtvrtý, ale jeho největší soupeř a obhájce titulu Francouz Sebastien Ogier (Citroën C3 WRC) propadl po technických problémech na začátku soutěže až na konec druhé desítky. Ohrozit Tänaka kromě jeho vlastní chyby může ještě Belgičan Thierry Neuville (Hyundai I20 Coupé WRC), momentálně druhý.

Letošní ročník Katalánské rallye, která bohužel ve světovém šampionátu příští rok již nebude, začal šesti rychlostními zkouškami v celkové délce 129,7 kilometrů převážně na šotolině. Pouze na nejdelší erzetě celé soutěže (38,85 kilometrů) se střídal nezpevněný povrch s asfaltem.

Posilovač rozhoduje boj

Šestinásobný mistr světa Ogier byl před startem v nevýhodné pozici, protože měl ztrátu na lídra seriálu 28 bodů a musel útočit. Začal dobře, vyhrál první rychlostní zkoušku. Ovšem hned na té následující přišly fatální problémy vozu Citroën C3 WRC. Na Francouzově autě selhal hydraulický systém, posilovač řízení a diferenciály. Posádka se sice snažila na přejezdu k RZ3 provizorně opravit svůj vůz, ale závady byly příliš rozsáhlé. Místo sekvenčního řazení pod volantem musel Ogier řadit ručně a bez posilovače řízení projet nejdelší měřený test soutěže. Ztratil 2:54,9 minuty a propadl se až na 28. místo v průběžném pořadí.



„Po tom nešťastném ránu bylo velmi obtížné najít motivaci. Teď už nemá smysl tlačit. Je nesmírně obtížné se koncentrovat, ale musíme rallye dokončit,“ těžce potlačoval zklamání Ogier, jenž je nakonec po prvním dnu na sedmnáctém místě. Situaci nepomohla ani jeho manželka Andrea Kaiserová, která na sociálních sítích označila vůz svého manžela „Shitroen“. Aby byl smutný den francouzského týmu dokonán, na páté zkoušce musel odstoupit kvůli technickým problémům druhý jezdec týmu Fin Esapekka Lappi.

Půjde Tänak k Hyundaii?

Páté místo zatím drží Ott Tänak, který má před sebou novou výzvu. Pokud totiž jeho další soupeř v boji o titul Neuville vyhraje a získá i maximum bodů v závěrečné Power Stage, musí dojet Estonec nejhůře druhý, aby mohl cestovat do Austrálie už jako nový šampion. Na tuto pozici nyní ztrácí dvacet sekund. V cíli dnešního dne nejprve musel vzdorovat otázkám, zda může potvrdit, že pojede příští rok v továrním týmu Hyundai.

„To jsou jenom spekulace, které nemůžu potvrdit ani vyvrátit. Zítra se napíšu, že jdu k Fordu a v neděli zase k Citroënu,“ odmítl Tänak dohady a věnoval se prvnímu dni soutěže: „Objevily se problémy s gripem (přilnavost), ale museli jsme tlačit, protože náš další soupeř se dostal do výhodné situace. V pátek jsem jel všechny erzety nadoraz, úplně na limitu. Rychleji to už opravdu nešlo.“

Šampion všechny vyučuje



Dosavadní průběh soutěže se zatím vyvíjí značně příjemně pro tovární tým Hyundai, protože jeho jezdci zatím drží všechna tři místa na stupních vítězů. Na tom nejvyšším je zatím Sebastien Loeb. Pětačtyřicetiletý Francouz, který zde obhajuje loňské vítězství, se ke světovým soutěžím vrátil po pěti měsících. Naposledy startoval v květnu v Chile, kde obsadil třetí místo. Na převážně šotolinových tratích vyhrál v pátek tři ze šesti rychlostních zkoušek a vede s náskokem 1,7 sekundy před Španělem Dani Sordem a o 7,6 sekundy před Belgičanem Thierry Neuvillem. Právě posledně jmenovaný je aktuálně nejvážnějším soupeřem Tänaka v boji o titul, ale musí myslet na co největší bodový příděl.

První místo má v Katalánské rallye má na dosah, manko 1,7 sekundy je minimální. Přesto stačilo na to, aby byl po příjezdu do servisní zóny v největším obležení vedoucí jezdec soutěže Sebastien Loeb: „Pro nás je to neuvěřitelné, že po pětiměsíční závodní přestávce vedeme. Během pátečních erzet jsem opravdu tlačil na hranici svých možností. Vsadili jsme na maximální tempo od prvních metrů a zatím se nám to vyplácí. Podařilo se nám vylepšit si pozici z desátého místa po úvodní zkoušce až na současné první, ale pořád máme před sebou dva dny na asfaltu a nikdy nevíte, co všechno se může stát,“ zůstává Loeb nad věcí.“

Už se těší na asfalt

V kategorii WRC 2 Pro zatím figuruje na prvním místě norský pilot Mads Ostberg (Citroën C3 R5) před dvojicí továrních jezdců týmu Škoda Motorsport. Na druhém místě jedoucí Kalle Rovanperä ztrácí 41,2 sekundy „V pátek to bylo z naší strany hodně špatné. Odpoledne jsem se snažil tlačit, ale bylo to ještě horší. Snad to bude lepší na asfaltu,“ uvedl devatenáctiletý pilot v pátek večer.

Český jezdec Jan Kopecký absolvuje druhou soutěž s novým spolujezdcem Janem Hlouškem a na vedoucí posádku v kategorii mají manko 1:07,1 sekundy. „Dnešek určitě nemůžeme považovat za ideální. Dopoledne jsme bohužel ztratili dost času na nejdelší erzetě, protože naše pneumatiky byly příliš měkké. V odpolední sekci rychlostních zkoušek se nám dařilo držet krok s týmovým kolegou. Trochu se s autem pereme, protože se přehřívají pneumatiky a musíme si říci v servisu, co s tím provedeme. Myslím, že s Kalllem (Rovanperou) se těšíme na asfaltovou část téhle rallye, protože na tomhle povrchu dokážeme jet oba hodně rychle. Naše ztráta je dost velká a soupeři jedou špičkové tempo. Mám tuhle soutěž rád, takže věřím, že se dobře vyspím a poperu se ještě o výsledek,“ neztrácí odhodlání Kopecký.

V sobotu čeká posádky už výhradně zpevněný asfaltový povrch, který je na zdejších silnicích hodně hladký. Vypsáno je sedm erzet v celkové délce 121,72 kilometrů. Půjde o tři erzety v opakovaných průjezdech. Program druhého dne uzavře podvečerní rychlostní zkouška na nábřeží města Salou, které je centrem letošní Katalánské rallye.

Průběžné pořadí Katalánské rallye (po 6 ze 17 RZ):



1. Loeb, Elena (Fr./Hyundai i20 Coupé WRC) 1:21:24,7; 2. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupé WRC) +1,7; 3. Sordó, Del Barrio (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +7,6; 4. Meeke, Marshall (Brit./Toyota Yaris WRC) +13,0; 5. Tänak, Järveoja (Est./Toyota Yaris WRC) +21,7; 6. Latvala, Anttila (Fin./Toyota Yaris WRC) +30,1; 7. Evans, Martin (Brit./Ford Fiesta WRC) +44,0; 8. Suninen, Lehtinen (Fin./Ford Fiesta WRC) +51,8; 9. Katsuta, Barritt (Jap., Brit./Toyota Yaris WRC) +1:50,3; 10. Ostberg, Eriksen (Nor./Citroën C3 R5) +2:59,8; 11. Loubet, Landas (Fr./Škoda Fabia R5 evo) +3:14,6; 12. Camilli, Veilas (Fr./Citroën C3 R5) +3:16,1; 13. Veiby, Andersson (Nor., Švéd./Volkswagen Polo GTI R5) +3:36,8; 14. Rovanperä, Halttunen (Fin./Škoda Fabia R5 evo) +3:41,0; 15. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Volkswagen Polo GTI R5) +3:44,1; 16. Gryjazin, Fedorov (Rus./Škoda Fabia R5) +3:47,9; 17. Ogier, Ingrassia (Fr./Citroën C3 WRC) +4:01,4; 18. Kopecký, Hloušek (ČR/Škoda Fabia R5 evo) +4:06,9; 19. Lindholm, Korhone (Fin./Volkswagen Polo GTI R5) +4:19,2; 20. Greensmith, Edmonson (Brit./Ford Fiesta R5) +5:13,3.



Výsledky jsou neoficiální

Zbývající program Katalánské rallye

Sobota – 9.00 RZ7 (14,08 km); 9.41 RZ8 (21,26 km); 10.38 RZ9 (24,40 km); 14.01 RZ10 (14,08 km); 14.42 RZ11 (21,26 km); 15.38 RZ12 (24,40 km); 17.30 RZ13 (2,24 km).



Neděle – 7.41 RZ14 (16,35 km); 8.38 RZ15 (20,72 km); 10.54 RZ16 (16,35 km); 12.18 RZ17 (20,72 km) – Power Stage.