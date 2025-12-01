Kia chystá premiéru zásadního modelu. Možná se dostane i do Evropy
Druhá generace Kie Seltos naváže na úspěch globálního bestselleru, který se prodává od jižní a severní Afriky přes Indii a Čínu až po Severní a Latinskou Ameriku. Modernizovaný design, nové světelné podpisy a hi-tech detaily mají posílit jeho pozici v nabitém segmentu B-SUV.
Kia si na závěr letošního roku připravila zásadní světovou premiéru. Už 10. prosince ukáže druhou generaci modelu Seltos, subkompaktního crossoveru segmentu B. Tento model v našich končinách není příliš známý. V Číně na Seltos navazuje místní model Kia KX3.
Druhá generace KX3 (SP2c), technicky spřízněná se seltosem, byla uvedena na trh v roce 2019 a od roku 2023 nese stejně jako globální verze jméno Seltos. Vůz se poprvé představil v létě 2019 v Jižní Koreji a Indii, přičemž vychází z konceptů SP Concept (2018) a SP Signature (2019).
Aktuálně jde o stěžejní model prodávaný v Africe, Jižní Koreji, Indii, Číně, jihovýchodní Asii, severní i Latinské Americe, Mexiku a dalších menších trzích. V mnoha regionech dosahuje díky cenové dostupnosti velkoobjemových prodejů, takže jde o důležitý model. Dosud zázela Kia v Evropě na jinou modelovou skladbu, ale nyní má Seltos potenciál vstoupit na místní trhy.
Seltos prošel poslední modernizací v roce 2022 a nyní nastal čas na nového nástupce. Ten přijde se zcela novým designem v duchu stylu „Spojené protiklady“, který kombinuje tvary současných crossoverů i SUV se spalovacím motorem a efektivní aerodynamikou elektromobilů.
Menší model zviditelní na silnici robustní tvary s hi-tech vzhledem světlometů. Právě odvážné světelné podpisy jsou Kie v poslední době vlastní. Dobře je to vidět na přídi s několika vertikálními segmenty. Vzadu pro změnu designéři použili horizontální schéma s protažením na koncích. Ze světa elektromobilů pocházejí zapuštěné kliky bočních dveří.
Design podpoří osvěžení palety barev s většími možnostmi personalizace, přičemž zůstanou oblíbené výbavy X-Line a GT-Line. První z nich tíhne k offroadovému vzhledu, přičemž vyznává spíše tmavší barvy a výraznější oplastování karoserie. GT-Line je tradiční sportovně pojatou linií prezentovanou ostřejšími linkami a kontrastním použitím červené barvy na detailech v exteriéru i interiéru.
Premiéru bude možné sledovat živě na YouTube kanálu značky Kia.
Zdroj: Kia I Video: Kia