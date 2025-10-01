Nová Kia Stonic má české ceny. Takto si stojí ve srovnání s hlavními rivaly
Kia Stonic modelového roku 2026 vstupuje na český trh. Co na to konkurenti Hyundai Bayon, domácí Škoda Kamiq a Seat Arona?
Kia uvádí na český trh model Stonic modelového roku 2026. Nejmenší crossover značky sází na tříválcový motor 1.0 T-GDI a přichází se čtyřmi výbavovými liniemi. Značka k nim přidává atraktivní cenové zvýhodnění, propracované bezpečnostní systémy i tradičně dlouhou tovární záruku na sedm let.
Pod kapotou zůstává jako jediná volba přeplňovaný zážehový tříválec 1.0 T-GDI s přímým vstřikováním, naladěný na výkon 74 kW a točivý moment 172 Nm dostupným v rozmezí 1.500 až 3.500 otáček. Standardem je šestistupňová manuální převodovka, alternativou pak sedmistupňový dvouspojkový automat za příplatek 30.000 Kč. Kombinovaná spotřeba dle metodiky WLTP se pohybuje mezi 5,5 a 5,9 l/100 km.
Samozřejmostí je sada stabilizačních systémů včetně ABS, ESC, VSM či asistenta rozjezdu do kopce HAC. Zavazadlový prostor nabízí objem 352 litrů, při sklopení zadních sedadel až 1.155 litrů.
Základní Kia Stonic Comfort začíná na částce 474.980 Kč, po odečtení plošné slevy 20.000 Kč vyjde na 454.980 Kč. Zákazník přitom získá 15palcová ocelová kola, 12,3palcový infotainment s navigací, online službami a zrcadlením telefonů, dále zadní kameru a senzory, stejně jako manuální klimatizaci.
Nadstavbou je provedení Spin, které za 469.980 Kč s manuálem přidává mimo jiné 16palcová litá kola, vyhřívaná přední sedadla i volant, volbu jízdních režimů a elektronickou parkovací brzdu. Verze s dvouspojkovou převodovkou DCT vyjde na 499.980 Kč.
Výbava Exclusive posouvá vůz k prémiovému segmentu díky LED světlometům, automatické klimatizaci, senzoru deště, elektrochromatickému zpětnému zrcátku nebo zatmaveným zadním sklům. S manuálem přijde na 504.980 Kč, s DCT na 534.980 Kč.
Vrchol nabídky tvoří varianta GT Line se sportovně laděným body kitem, 17palcovými koly, LED mlhovkami, hliníkovými pedály a ambientním osvětlením interiéru kombinujícím látku a umělou kůži. Součástí je i systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení kolizí. Cena startuje na 564.980 Kč, s automatem na 594.980 Kč.
Stonic lze doplnit o řadu příplatkových prvků. Metalický či perleťový lak vyjde na 13.000 Kč. Za 10.000 Kč je dostupný balíček ADAS, zahrnující adaptivní tempomat s funkcí Stop&Go, systém nouzového brzdění FCA-JX při odbočování a asistenta pro jízdu na dálnici HDA.
Balíčky Exclusive Plus a GT-Line Plus rozšiřují výbavu například o digitální přístrojový štít s 12,3" displejem, elektronickou parkovací brzdu s funkcí Auto Hold, bezdrátové dobíjení telefonu či systém bezklíčového startování. Cena se pohybuje mezi 28 a 30.000 Kč v závislosti na převodovce.
Stonic je krytý zárukou po dobu sedmi let nebo do nájezdu 150.000 km, přičemž první tři roky bez omezení kilometrů. V ceně vozu jsou zahrnuty i pravidelné aktualizace map a navigačního systému po dobu sedmi let.
Součástí prodejní nabídky je také zvýhodněné financování Kia Select s úrokem od 3,69 % ročně, výkupní bonus 20.000 Kč při protiúčtu a při využití financování navíc sada zimních pneumatik v hodnotě 7.500 Kč zdarma.
Konkurent Hyundai Bayon
Jedním z nejbližších rivalů je příbuzný Hyundai Bayon, postavený na stejné technické základně. Pod kapotou má přeplňovaný tříválec 1.0 T-GDI o výkonu 66 kW (90 k), kombinovaný se šestistupňovým manuálem nebo sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou DCT.
Základní verze Comfort startuje na ceně 455.990 Kč, zatímco vrcholné provedení Style s automatickou převodovkou vyjde na 615.990 Kč. Už v základní výbavě nechybí 10,25" integrovaná navigace, parkovací kamera, protikolizní asistent, aktivní vedení v pruhu či tempomat.
Vyšší stupně přidávají LED světlomety, vyhřívaná sedadla i volant, digitální přístrojový panel nebo kompletní sadu bezpečnostních prvků včetně sledování mrtvého úhlu. Standardem zůstává pětiletá tovární záruka bez omezení kilometrů.
Konkurent Škoda Kamiq
Silným domácím soupeřem je Škoda Kamiq, která stojí na pomezí malých a kompaktních SUV a sází na větší praktičnost i prestiž domácí značky. Nabídka motorizací začíná tříválcem 1.0 TSI o výkonu 70 kW (95 k) s pětistupňovým manuálem, pokračuje silnější verzí naladěnou na 85 kW dostupnou i se sedmistupňovou převodovkou DSG, a vrchol tvoří čtyřválec 1.5 TSI o výkonu 110 kW. Ceny startují na 494.900 Kč.
Už základní výbava Selection zahrnuje LED světlomety, vyhřívaná přední sedadla, 8" infotainment a sadu asistentů podobně jako Bayon. Vyšší linie Top Selection a Monte Carlo přidávají dvouzónovou klimatizaci, bezdrátové nabíjení telefonu, Matrix-LED světlomety či sportovně laděný interiér s panoramatickou střechou. Kamiq je možné doplnit o balíčky výbavy a prodlouženou tovární záruku až na pět let, nechybí ani předplacené servisní programy.
Konkurent Seat Arona
Dalším rivalem je Seat Arona, který sází na sportovní švih. Základ tvoří tříválec 1.0 TSI ve dvou výkonových verzích – 70 kW a 85 kW, dostupný s pětistupňovým či šestistupňovým manuálem, případně se sedmistupňovou převodovkou DSG. Vrchol pak představuje čtyřválec 1.5 TSI o výkonu 110 kW, výhradně v kombinaci s DSG.
Ceny začínají na 514.900 Kč za základní výbavu Style, provedení Xperience přidává dvouzónovou klimatizaci, bezklíčový přístup či ambientní LED osvětlení, zatímco sportovní FR za 569.900 Kč nabízí i tužší nastavení podvozku a sportovní doplňky karoserie.
Standardem jsou Full LED světlomety, digitální přístrojový štít a kompletní sada bezpečnostních asistentů. Seat poskytuje prodlouženou pětiletou záruku s limitem 100.000 km a k vozu nabízí i zvýhodněné servisní balíčky Service a Service Plus.
Zdroj: Hyundai, Kia, Seat, Škoda I Video Kia