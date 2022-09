Kia EV9 přišla o maskování, zatím ale jen virtuálně

Kia se v loňském roce pochlubila vizí svého dosud největšího a zřejmě i nejluxusnějšího elektromobilu, který nesl označení Concept EV9. Automobilka potvrdila, že vůz se dočká i produkční verze, jejíž maskovanou verzi nám Kia nedávno naservírovala na oficiálních fotografiích.

Zřejmě tyto snímky, společně s dosud známými informacemi, úniky informací a spekulacemi, pak posloužily grafikům z Kolesa.ru k vytvoření první designové skici zbavené jakéhokoliv maskování. Při pohledu na jejich práci se přitom zdá, že produkční vůz nejspíš nebude vypadat o moc jinak.

Ostatně již nedávná maskovaná ukázka potvrdila, že EV9 dostane výrazné vertikálně orientované přední světlomety lemující uzavřenou masku, které naznačil již koncept. Fotky maskovaných prototypů od špionážních fotografů navíc potvrdily i vertikální tvarování zadních světel. Návrh grafiků počítá se zajímavými tvary, je však možné, že budou světla u produkčního vozu propojená, jak je dnes moderní.

Video se připravuje ...

Z profilu vůz zaujme rovným profilem střechy, jednoduchými linkami a poměrně nízkou prosklenou plochou. Vedle robustnosti mu tak nelze upřít ani náznak dynamičnosti. Mezi zajímavé designové prvky produkčního vozu může patřit jak D sloupek, tak i poměrně vystouplé blatníky s ostrými liniemi v okolí, náznakem hranatého tvaru a výrazným plastovým lemováním. Robustní kola naznačují lehce aerodynamické tvarování, kliky by mohly být zasouvací.

Produkční Kia EV9 by měla stát na čistě elektrické platformě E-GMP, kterou bude sdílet s modelem EV6. Technické parametry vozu zatím neznáme, všeobecně se však předpokládá, že by nemusely být příliš vzdálené od parametrů konceptu. Odhadovaný dojezd na jedno nabití se tak pohybuje okolo 300 mil (cca 483 km) a sprint na 96 km/h by vůz údajně mohl zvládnout kolem 5 sekund.

K interiéru vozu zatím nevíme nic bližšího, pravděpodobně však vsadí na vzdušnost, moderní technologie a prostornost. Ostatně již koncept nabízel sedmimístnou konfiguraci, kterou očekáváme také u produkčního modelu. Vůz by měl aktuálně procházet testováním ve vývojovém centru Namyang a jeho představení se očekává začátkem příštího roku.