Elektrická vlajková loď se blíží! Kia EV9 přijede již v příštím roce

První model Kia na elektrické platformě - EV6, sklízí slušné úspěchy. Modelu se daří z hlediska prodejů a také ocenění. Před pár dny Kia EV6 porazila koncernového sourozence Hyundai Ioniq 5 nebo francouzský elektromobil Renault Mégane E-Tech Electric a stala se evropským Autem roku 2022. Pro premiérový model značky Kia na čistě elektrické platformě se jedná o povedený vstup do nové éry. Modelem EV6 však Kia samozřejmě nekončí. Nyní jsme dostali informace, jak by měly vypadat následující roky v podání jihokorejské značky.

Již v příštím roce představí Kia vlajkovou loď elektrické rodiny EV, SUV model EV9. To je určitě zajímavá informace, protože koncernový sourozenec - Hyundai Ioniq 7, by se měl představit až v roce 2024. Rozměry EV9 by měly být následující - délka 4930 mm, šířka 2055 mm, výška 1790 mm a rozvor kol 3100 mm. Zrychlení z 0 na 100 km/h by velké SUV mělo zvládnout za 5 vteřin, dojezd se má pohybovat kolem 540 km. EV9 by navíc měla umět nabít baterii na dojezd 100 km za pouhých 6 minut. Když zůstaneme u dobíjení, koncept EV9 už dříve prozradil, že nabití z 10% na 80% kapacity baterie zvládne za 20 až 30 minut. Teď ještě, aby byly podobně výkonné nabíječky skutečně dostupné...

S vlajkovým modelem se sluší představit několik technologických novinek. Mezi ně bude patřit aktualizace softwaru OTA (Over the Air), možnost zakoupení služeb online FoD (Feature on Demand) a také druhou fázi technologie autonomního řízení AutoMode.

Kia vyslovila přání od roku 2023 dodávat na trh dva nové elektrické modely ročně. Tímto chce značka upevnit pozici světového výrobce a stát se přední značkou v oblasti elektromobility. Pro letošní rok má plán navýšit prodej elektromobilů na 160 tisíc kusů. Prodej by se pak měl samozřejmě stupňovat, v roce 2026 na 807 tisíc kusů a v roce 2030 na 1,2 milionů kusů.

Podle předchozích vyjádření pak Kia plánuje skončit se spalovacími motory pro Evropu v roce 2035, pro zbytek světa o pět let později.

Autor: Dominik Kovář