Kia připravuje nové armádní speciály, jeden vznikne i z SUVčka Mohave

Jak už jsme nedávno informovali, automobilka Kia se příští rok chystá na velké změny. Ty se ovšem nebudou týkat pouze výroby osobních či užitkových automobilů, ale také zakázek pro jihokorejskou vládu, které Kia dodává kromě jiného i armádní vozidla.

Automobilka přitom zahájila výrobu armádních speciálů již v pozdních sedmdesátých letech. Od té doby nabídla domácí armádě i zahraničním zákazníkům devět modelů v nespočtu variant a dohromady vyrobila přes 140.000 armádních vozidel.

V současnosti ovšem značka oznámila, že se připravuje na vývoj nové standardní platformy pro novou generaci 2,5 a 5-tunových vojenských vozidel. Celý projekt přitom počítá s poměrně krátkými termíny. Během roku by měly být zahájeny zkoušky prototypů, v příštím roce chce Kia získat vládní posouzení a nová produkční vozidla by měla do služby nastoupit již v roce 2024.

Jádrem celého projektu by přitom mělo být nahrazení současné generace 2,5 a 5-tunových armádních vozidel novými stroji, které nabídnou moderní technologie z civilního sektoru. Vojáci by tak měli dostat například 7.0 litrové naftové motory s vysokým točivým momentem, sofistikované automatické převodovky, systémy usnadňující manévrovatelnost (od kamer po parkovací asistenty), atd.

Pětitunový armádní speciál by se měl do budoucna dočkat i obrněné verze, obě nové platformy by se však do budoucna měly stát i základem pro další vojenské využití. Na jejich platformu by tak mohly být instalovány například zbraňové či další armádní systémy. Kia chce navíc do budoucna zkoumat, jak by mohla u armádních vozidel používat technologie typu vodíkové palivové články, elektrické bateriové platformy nebo systémy plně autonomního řízení.

Kromě toho plánuje Kia vývoj nového armádního terénního vozidla, které by mělo být postavené na základech SUV Kia Mohave. V tomto případě se ovšem uvažuje i o možnosti uplatnění mimo armádní sektor (zájem by mohly mít třeba bezpečnostní či záchranářské složky). První prototyp tohoto stroje by se přitom měl objevit již v příštím roce a při jeho vývoji/úpravách chce Kia zužitkovat své zkušenosti s produkcí odolných a schopných armádních vozidel.