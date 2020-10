Kia chystá velké změny, včetně nového loga. Už příští rok

Kia je automobilka, které se v posledních letech významně daří, třeba na evropských trzích je podle statistik Evropského svazu výrobců automobilů (ACEA) úspěšnější než mateřský Hyundai. Přesto vedení neusíná na vavřínech a chystá další expanzi pro následující léta. Bude i ve znamení elektromobility.

Střednědobou strategii pro následující léta automobilka odhalila již na jaře, říká jí Plán S a v rámci ní chystá v globálním měřítku nabízet v roce 2025 celkem 11 elektromobilů pokrývajících nejrůznější automobilové segmenty – včetně SUV a MPV. Nyní však prezident Kie Ho-sung Song prozradil i její další detaily. „Pokusíme se nastavit náš nový zákaznický cíl, společně s oživením značky,“ říká manažer, který se postu prezidenta Kie ujal na jaře.

Podle Songa bude chtít být značka do budoucna dynamičtější a stylovější. Rovněž chce být vynalézavější, čemuž má pomoci právě i důraz na elektřinou poháněné automobily.

Ty budou postaveny na základech nově vyvinuté platformy E-GMP speciálně připravené pro elektrický pohon, která vzniká ve spolupráci s Hyundaiem. Využije tu nejmodernější techniku, když bude v závislosti na modelové řadě podporovat nabíjení s napětím 400 V nebo 800 V, což umožní rychlé nabíjení. Nová architektura má navíc snížit výrobní náklady elektromobilů, čemuž pomůže i její modularita.

Kia tak má na elektrovozech vydělávat, což je do budoucna klíčové. Už jen proto, že do roku 2026 chce z globálního hlediska prodávat 500 tisíc elektromobilů ročně s tím, že přes 20 % evropských prodejů značky by do té doby měly tvořit čistě elektrické modely.

První elektrická Kia nové generace se představí již v roce 2021. Nabídne vzhled crossoveru, stírající hranice mezi osobními vozy a SUV, konkrétně má využít stylistické prvky loňského konceptu Imagine. Výrobce pak slibuje, že novinka nabídne jízdní dosah na jedno nabití přes 500 km a podporu rychlonabíjení do 20 minut.

Kia ale počítá také s elektrifikací zbytku nabídky. Už od letošního roku všechny v Evropě uváděné novinky budou dostupné minimálně v jedné elektrifikované verzi pohonu. K dispozici tudíž bude buď mildhybrid, full-hybrid, plug-in hybrid s možností dobití ze zásuvky nebo rovnou elektromobil. Navíc se počítá také s vodíkovým vozem, byť jeho příchod posunula pandemie koronaviru.

Nové směřování značky má pak do budoucna avizovat nové logo. Poprvé se představilo na již zmíněném konceptu Imagine loni, přičemž později uniklé patentové snímky dokázaly, že s ním Kia opravdu počítá. Na sériovém autě se jednodušší, modernější znak objeví právě v příštím roce.