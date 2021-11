Kia skončí s prodejem spalovacích motorů v Evropě do roku 2035, ve světě do roku 2040

Automobilka Kia se rozhodla následovat kroky sesterské značky Hyundai a během dnešního slavnostního odhalení prvních skic konceptu elektrické vlajkové lodi EV9 uvedla, že od roku 2035 hodlá na starém kontinentu prodávat pouze bezemisní automobilky.

O pět let později by pak spalovací motory měly zmizet z nabídky globálně, takže se Kia stane čistě elektrickou (bateriovou i vodíkovou) značkou. Tím však ambice společnosti nekončí. Cílem automobilky je totiž stát se do roku 2045 zcela bezemisní – a to nejen z pohledu samotných automobilů, ale také jejich produkce.

Zahraniční továrny automobilky by měly přejít na energii z obnovitelných zdrojů do roku 2030, zatímco domácí jihokorejské závody by měly využívat zelenou energii do roku 2040. Snahu o minimalizaci emisí při výrobě přitom zahájil již slovenský závod značky, který už přešel na 100% zelenou energii.

Součástí strategického plánu automobilky k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2045 pak bude rovněž lepší práce s recyklací materiálů, podpora odvětví zabývajícího se ochranou planety a v neposlední řadě přejde automobilka do roku 2030 také na čistě elektrický vozový park.

Nabídka elektrických vozidel Kia by se přitom mohla snad brzy rozrůst o další elektrické SUV EV9, jehož koncept automobilka odhalí 17. listopadu během autosalonu v Los Angeles. O záři reflektorů se však bude dělit také s konceptem sesterského elektrického SUV Hyundai Ioniq 7.