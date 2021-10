Kia Sorento 1.6 T-GDi PHEV 4x4 6AT Top – Jedno z mála

Hybrid s možností externího nabíjení akumulátoru přitom představuje nejvýkonnější a také nejdražší verzi v nabídce motorizací. K dispozici je od výbavy Exclusive a ve srovnání se vznětovou variantou 2.2 CRDi 4x4 a hybridem 1.6 T-GDi 4x4 je dražší vždy o 120 tisíc korun.

Plug-in hybridní soustavu tvoří turbodmychadlem přeplňovaná zážehová šestnáctistovka o výkonu 132 kW (1.6 T-GDi), vybavená technologií kontinuálně proměnného časování ventilů, a synchronní elektromotor s permanentním magnetem, poskytující 67 kW. Součástí je také šestistupňová automatická převodovka hydrodynamickým měničem, lituhium-ion polymerová baterie s kapacitou 13,8 kWh a dostalo se i na pohon všech kol.

Celkový výkon soustavy dosahuje 195 kW, „krouťák“ pak 350 N.m. Na papíře jde o zajímavá čísla, v praxi však plug-in hybridní Sorento nepůsobí vyloženě dynamicky. Vlastně bych mu těch 265 koní skoro až nevěřil. Ne že by tohle SUV nejelo, to zase ne... Zvlášť ve sportovním režimu, v němž hybridní pohon „dojí“ z obou motorů maximum, nabízí slušnou odezvu na plyn a více než dostatečnou pružnost, která se hodí zejména při předjíždění, ale od 195kW elektrifikované soustavy bych býval asi čekal víc.

Zase na druhou stranu, plug-in hybridní Sorento působí celkově velice nesportovně. Je to především pohodové auto, které vás nutí nespěchat. Nabízí spíš měkký podvozek a lehounké řízení, zaujme ovšem také třeba výborně odhlučněnou kabinou s komfortní až luxusní atmosférou.

Podvozek přitom zasluhuje největší pochvalu, podle mě je totiž přesně takový, jaký by u auta tohoto typu měl být, pohodlný a spolehlivě filtrující nerovnosti. Plug-in hybridu navíc prospívá rozumné obutí: devatenáctipalcová kola okolo sebe mají poctivý „kus gumy“, konkrétně pneumatiky o rozměru 235/55.

Sorento se opravdu moc hezky vypořádává s dírami, výmoly a dalšími nástrahami českých silnic. A jen výjimečně se ozve nějaký pazvuk, většinou ovšem v podobě tlumeného žuchnutí. Nic, co by vás mohlo obtěžovat.

Kia Sorento 1.6 T-GDi PHEV 4x4 6AT Top

Pohodový charakter vozu se pochopitelně projevuje také v zatáčkách. Plug-in hybridní Sorento někdy působí až těžkopádně, do rychlých změn směrů ho musíte trochu nutit a v obloucích pak počítat s většími náklony karoserie, ale to tak nějak patří k věci a vadit by vám to nemělo. Podstatné je, že vůz i při snaze o rychlejší jízdě působí dostatečně jistě a stabilně.

Já osobně ale nejvíc oceňuji, že i po dlouhé cestě jsem ze Sorenta vylezl uvolněný a odpočatý. Je to fakt sympaticky pohodové „přesouvadlo“.

Jak s elektřinou?

Jestli zvažujete koupi externě nabíjitelného hybridu, pak je to jistě hlavně proto, že vás láká možnost jezdit jen na elektřinu. Elektromotor v Sorentu PHEV čerpá energii z lithium-iontového polymerového trakčního akumulátoru s kapacitou 13,8 kWh, která by podle výrobce měla zajistit elektrický dojezd až 57 kilometrů, v městském provozu pak dokonce 70 km.

Já jsem každopádně na elektřinu ujel nejvýš 58,8 km, a to především v pražském poprázdninovém provozu. Má to ale jeden háček. Párkrát mi snahu o výhradně elektrické svezení naboural spalovací motor.

U plug-in hybridního Sorenta je totiž potřeba hlídat si práci s plynovým pedálem. Zatímco u většiny vozů tohoto typu, které jsem dosud řídil, spalovací motor do dění v aktivovaném elektrickém režimu zapojíte až prošlápnutím plynu „přes pojistku“ k podlaze, tady stačí mnohem méně.

Elektromotor zřejmě podle výrobce nemá sám o sobě dostatek síly na svižné starty, proto hranici mezi elektromobilem a hybridem posunul blíž směrem k hybridu. Každý důraznější odpich tak doprovodí čtyřválec.

I proto jsem měřený pokus o co nejdelší dojezd na elektřinu skončil s průměrnou spotřebou 0,8 l/100 km. Objevily se totiž chvíle, kdy si akcelerace vyžádala i spalovací motor.

Jinak je ale jízda na elektřinu příjemná, hlavně z pohledu plynulosti a především úžasného ticha.

Drobný problém mám s dobíjením. Sorento s 3,3kW palubní nabíječkou zvládá jen pomalé doplňování energie, takže u veřejné stanice můžete auto kvůli několika desítkám elektrických kilometrů nechat odstavené klidně i skoro 4 hodiny. V testech externě nabíjitelných hybridů často opakuji, že tahle auta mohou dávat smysl jen lidem, kteří mají možnost je pravidelně nabíjet, ideálně v cyklu „přes noc v zásuvce, přes den jezdit“, ale někdy se schopnost relativně rychlého dobití mimo domov u veřejné nabíječky může hodit. Třeba na nákupech.

A jak spotřeba?

Spotřeba – jako v ostatních plug-in hybridech – závisí na způsobu používání. Teoreticky se můžete úplně obejít bez benzinu (krátké trasy, klidné starty a časté nabíjení), jindy zase musíte spoléhat především na spalovací motor (dlouhé trasy a vybitý akumulátor).

Pojďme se proto podívat na jakési „maximum“, tedy apetit v situaci, kdy auto už nemá dostatek energie pro aktivaci elektrického jízdního režimu. Což však neznamená, že byste najednou o elektrickou výhodu přišli.

Soustava si totiž v baterii ponechává jistou rezervu, s níž ještě pracuje. Jinými slovy, Sorento jedna-šestku při jízdě vyřazuje z dění, jak jen může. Například při klidných rozjezdech nechává práci na elektromotoru a spalovák zapojuje až ve vyšších rychlostech. Na elektřinu se můžete pohybovat také v koloně, čtyřálec se ale samozřejmě odpojuje například i při „plachtění“ nebo obecně nízké zátěži. Vůz prostě funguje jako standardní „full-hybrid“.

Kia Sorento 1.6 T-GDi PHEV 4x4 6AT Top

Připojování spalovacího motoru mimochodem probíhá většinou hladce a prakticky neznatelně, výborná je i spolupráce s automatickou převodovkou.

A ta spotřeba? Znovu upozorňuji, že jde o hodnoty naměřené ve chvílích, kdy mi auto nedovolilo zapnout výhradně elektrickou jízdu.

Po Praze jsem pak jezdil za 7,7 l/100 km, na dálnici za 7,8 l/100 km a mimo větší města a dálnice za 6,2 l/100 km. Svižnější jízda v kombinovaném a poměrně hustém ranním provozu s převahou silnic první třídy znamenala průměr 6,9 l/100 km.

V souvislosti s plug-in hybridním ústrojím mám ještě několik podle mě důležitých poznámek. První se týká vnitřního prostoru a jde vlastně o dobrou zprávu. Uložení akumulátoru dovolilo výrobci nabídnout i sedmimístnou verzi se třetí řadou sklopných sedadel. Ta jsou stejná jako u ostatních motorizací, což znamená, že neposkytují zrovna přebytek pohodlí a místa. Hodí se hlavně pro děti. Nebo pasažéry, které nemáte rádi. Ale je fajn, že je mít můžete. Na trhu totiž v současnosti moc sedmimístných plug-in hybridů nenajdete.

Ani zavazadlový prostor neutrpěl. Je sice o něco menší než u ostatních motorizací, stále však v pětimístném provedení nabízí 693 litrů (diesel má 705 l), v sedmimístné konfiguraci 175 litrů (diesel 187 l) a po sklopení opěradel ve druhé řadě až 2077 litrů (diesel 2100 l). A to se ještě do auta vešla dojezdová rezerva.

Horší je to s palivovou nádrží. Ta v plug-in hybridu pojme jen 47 litrů, ostatní varianty mají nádrže 67litrové. Další omezení se týká tahání. Zatímco vznětové Sorento uveze až 2,5tunový brzděný přívěs, PHEV jen 1,5tunový.

Jestli se vám nová Kia Sorento líbí, chce to prostě důkladně zvážit, jak ho chcete používat a co od něj čekáte. A jestli se vám příplatek 120 tisíc vyplatí. Zatím ještě pořád máme možnost volby...

Ať už ale zvolíte jakoukoli motorizaci, Sorento by vás mělo uspokojit prostorným interiérem a bohatou výbavou. Testovaný exemplář v nejdražším provedení Top nabízel skoro až prémiovou kabinu s jemným koženým čalouněním, vyhřívanými a ventilovanými sedadly vpředu, vyhřívanými sedadly vzadu, vyhřívaným volantem, audiosystémem Bose nebo digitálním přístrojovým štítem s 12,3" displejem. Hezké je ale třeba i řešení ambientního osvětlení, které „sahá“ až na dekory ve výplních dveří. Také zástup asistentů byl nesmírně široký a líbila se mi i koncepce ovládání.

Ale tohle všechno už detailně popsal v dřívějším testu David, takže si dovolím vás případně „poslat za ním“.

Kia Sorento 1.6 T-GDi PHEV 4x4 6AT Top

Plusy

Komfortní podvozek

Prostorný a kvalitní interiér

Bohatá výbava

Zajímavé provozní náklady

Může být sedmimístné

Minusy

Pomalé nabíjení

Menší palivová nádrž

Třetí řada sedadel je spíš pro děti

Vyšší cena