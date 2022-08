Kimera Evo37 míří za oceán, první americký kousek se jmenuje Edda

Společnost Kimera ukázala první produkční model Evo37, odkazující na ikonickou Lancii 037, již v březnu minulého roku. Nyní automobilka představila první kus pro zámořského zákazníka, který bude prezentován na nadcházejícím Monterey Car Week, než si ho nový majitel odveze do své kalifornské rezidence.

Jméno budoucího majitele vozu sice výrobce neprozradil, naznačil však, že jde o známého sběratele, který působí jako podnikatel v automobilovém průmyslu. Jméno Edda pak budoucí majitel zvolil na počest sopranistky Eddy Dell’Orso, která zpívala ve skladbách Ennia Morriconeho.

Karbonovou karoserii modelu Kimera Evo37 zdobí výrazná modrá barva, která je poctou americkým závodním vozům a modré barvě oceánu. S modrou barvou pak hezky ladí zlaté detaily, které můžeme vidět například na aerodynamických discích kol, žlutá světla a matně černé doplňky.

Retro interiér, inspirovaný závodním vozem a vybavený i moderní technikou, je čalouněn modrým semišem, nabízí odhalené karbonové doplňky a pár „zlacených“ detailů. Na prahu vidíme výrobní číslo, tedy osmý kus z celkem 37, i jméno Edda.

Jak už jsme zmiňovali, Kimera Evo37 odkazuje na závodní Lancii 037, která dosáhla řady úspěchů. Moderní interpretace je osazena 2,1litrovým motorem s přeplňováním turbodmychadlem i kompresorem a nabízí výkon 373 kW (507 k) a 550 Nm točivého momentu.

Podobně jako u originálního vozu je výkon přenášen přes manuální převodovku na zadní nápravu. Velkou předností vozu je jeho lehká karbonová karoserie, kromě toho ale nabízí také podvozek Ohlins a brzdy Brembo.

Podle dostupných informací už společnost Kimera prodala okolo 30 z celkem 37 plánovaných vozů Evo37. Zbytek by však údajně mohl zmizet do pár dnů – výrobce už by totiž měl dolaďovat detaily s vážnými zájemci. Do zámoří by pak postupně mělo zamířit několik vozů.