KITT ze sbírky jednoho z nejslavnější tvůrců filmových automobilů je na prodej

KITT (Knight Industries Two Thousand), jehož základem je Pontiac Firebird třetí generace z osmdesátých let ve verzi Trans Am, předváděl na televizních obrazovkách úžasné věci. Seriál Knight Rider byl natáčen v letech 1982 až 1986 a má na svém kontě devět desítek dílů rozdělených do čtyř sezón.

V prvních dvou sezónách se KITT neměnil, ve třetí měl upravenou palubní desku i několik nových prvků výbavy a ve čtvrté sezóně, natáčené od podzimu roku 1985 do jara roku 1986 se dočkal dalších novinek. K těm nejzásadnějším úpravám patřila možnost proměny ve dvoumístný roadster a potom Super Pursuit Mode, kdy karoserii zdobila řada „aerodynamických“ prvků.

Pro seriál Knight Rider upravil Jay Orberg u Barris Kustom celkem tři vozy Pontiac Firebird do podoby Super Pursuit Mode, v níž KITT na televizní obrazovce dosahuje dech beroucích rychlostí. Na těchto úpravách se údajně do jisté míry podílel i George Barris, zakladatel a majitel Barris Kustom.

Podle v současnosti dostupných informací přežilo natáčení seriálu Knight Rider pouze pět vozů proměněných v KITT a jejich ceny v případě prodeje rozhodně nejsou nízké. Vedle nich však vznikla a stále vzniká řada více či méně povedených replik. Mezi ty nejpovedenější a s ohledem na souvislost se samotným seriálem nejzajímavější patří i tak, kterou vlastnil právě George Barris.

Pontiac Firebird Trans Am z roku 1982 po své proměně v KITT sloužil při různých propagačních akcích. George Barris si jej pořídil v roce 1996 do své sbírky, jejíž součásti je dodnes, přestože její původní majitel již nežije. Nyní je tento vůz nabízen k prodeji prostřednictvím serveru Hemmings jako úplně první filmový automobil a jeho cena je stanovena na 55.000 amerických dolarů (zhruba 1.260.000 Kč).

KITT ze sbírky George Barrise svým exteriérem plně odpovídá originálnímu provedení pro seriál s jedinou výjimkou, kterou představují odznaky společnosti Barris Kustom na předních blatnících. V interiéru je situace podobná, i když zde se jedná o zásadnější rozdíl, protože místo voliče automatické převodovky je zde řadicí páka manuální převodovky spolupracující s pětilitrovým vidlicovým osmiválcem o výkonu 108 kW (147 k).

George Barris, který představuje jednoho ze zakladatelů severoamerické scény zakázkových automobilů a jemuž se říkalo „King of the Kustomizers“ se narodil 20.listopadu 1925 a zemřel na 5. listopadu 2015. Spolu se svým starším bratrem Samem je mimochodem tak trochu zodpovědný za popularitu tzv. top chop (snížená střecha).

V roce 1951 se bratři poprvé výrazněji prosadili, když pro Roberta Hirohata upravili Mercury Club Coupe, na němž mimo jiné snížili střechu. Automobil pojmenovaný Hirohata Merc mírně předběhl dobu, naznačil, jakým směrem se budou ubírat úpravy automobilů v Severní Americe a dodnes je vzorem pro řadu úpravců a stavitelů zakázkových aut.

Po prvním úspěšném Mercury navrhl George Barris ve své firmě řadu zakázkových automobilů pro slavné osobnosti a společnosti. Mezi jeho zákazníky patřil např. John Wayne, Sonny a Cher, Elvis Presley a řada dalších. Vedle více či méně rozsáhlých úprav sériových vozů vytvářel se svým týmem poměrně bláznivé projekty, jako např. Bathtub Buggy, což je něco mezi hot rodem a pojízdnou koupelnou.

Evropa zná jeho práci především díky televizní obrazovce. George Barris se podílel na úpravách černého kupé Pontiac Firebird, známého jako KITT, pro poslední sérii seriálu Knight Rider. Nejslavnějším filmovým vozem George Barrise je ovšem Batmobil z šedesátých let pro seriál televizní stanice ABC Television. Mezi jeho tvorbu pro film patří mimo jiné i hororový The Car.

Foto: Hemmings