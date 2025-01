Klasické německé klenoty: Všechny barvy zlata

Za současné, děsivé inflace se ze všech stran ozývají zaručené a spolehlivé rady, do čeho investovat. Za jeden z nejatraktivnějších způsobů uložení peněz přitom považujeme pořízení legendárního a nestárnoucího sportovně-luxusního vozu. Vždyť kterého opravdového automobilového fajnšmekra by nelákala představa vlastnictví modelu, po němž za produkční éry toužil celý svět a jenž se dodnes těší pověsti kultovního sběratelského stroje, na který se pomalu vypisují pořadníky?

Mercedes-Benz SL v nejkrásnější generaci R 129 představuje auto snů. Během dvanácti let výroby se představil v mnoha sériových specifikacích od šestiválcové SL 280 až po dvanáctiválec SL 600. Největší poklad celé řady však představuje osmiválcová verze SL 55 AMG, jež se nikdy nedostala do oficiálního ceníku. Automobilka ji v letech 1999 až 2001 nabízela individuálně jednotlivým bohatým zákazníkům. Zmíněná varianta tak byla obrovskou kusovou raritou už v době produkce, natož dnes.

Porsche 911 je v kterékoliv podobě silnou legendou, za jejímž volantem si musíte zvykat na neustálé fotografování kolemjdoucími a hloučky lidí u auta po každém zastavení. Podle nás to slavnému kupé 911 v poslední době nejvíce slušelo v generaci 997, vyráběné od roku 2006, kdy se zbavilo světlometů prapodivného tvaru inspirovaného prvním boxsterem. Kulatými reflektory i rozměrnými blikači v nárazníku tehdy začalo působit jako přitažlivá retrovzpomínka na své dávné předchůdce. Verze Carrera S přitom představuje nejlepší volbu pro skutečného gurmeta: atmosférický boxer o objemu 3,8 litru, výkon 261 kilowattů a pohon zadních kol.

BMW řady 3 v generaci E36 potkáváme občas na silnicích dodnes. Nejčastěji však jde o sedan, případně pozdní kombi Touring. Kupé už se stává vzácností. A ještě mnohem více to platí v případě kultovní sportovní varianty M3, natož osazené šestiválcem o zvětšeném zdvihovém objemu 3,2 litru pod kapotou modelu před modernizací. Už tato kombinace je sama o sobě raritní, nejvíce BMW M3 bylo totiž spjato s původní šestiválcovou jednotkou 3,0 litru. Ta byla k mání pro kupé od roku 1992, o dvě sezony později i pro kabriolet a v létě 1995 se nakrátko připojil i sedan.

Jestliže tedy stále váháte, zda nyní investovat do nemovitosti, zlata, kryptoměn, nebo akcií, vezměte v úvahu rovněž naše čtyřkolové tipy. S těmito automobilovými šperky chybu opravdu neuděláte. Peníze na nich nikdy neztratíte, a navíc dokážou poskytnout tak silné a návykové zážitky, že už po prvním roce soužití o jejich dalším prodeji stejně nebudete chtít slyšet jediné slovo. Vítejte tedy ve světě nejušlechtilejších automobilových drahokamů.

Nedávno oslavilo třicetiny BMW M3 Coupé druhé generace, tedy šestiválcové. Když po třech letech získalo objemnější motor, šestistupňovou převodovku a dvojité variabilní časování ventilů, zrodil se kultovní stroj. Díky možnostem individualizace vznikly unikáty.

Nejvýkonnější BMW 3 se pod označením M3 poprvé představilo na frankfurtském autosalonu IAA v září 1985. Jeho prapůvodní myšlenkou byla produkce 5000 sériových vozů nutných pro splnění homologačních podmínek pro skupinu A. Jenže ostrých kupé se čtyřválcem o zdvihovém objemu 2,3 litru a výkonu 158 kW nakonec automobilka v první generaci E30 vyprodukovala 18.000 kusů.

Nástupce E36 se v provedení M3 odhalil téměř současně s představením nového kupé. Tentokrát však místo čtyřválce vsadil na mohutný šestiválec třílitrového objemu o úctyhodném výkonu 210 kW. Postupně se s logem M3 vedle kupé představily i speciální verze kabrioletu a sedanu. Magická plaketa se tak z celé karosářské palety neobjevila jen na kombi Touring a třídveřovém BMW 3 Compact.

V září 1995 podstoupilo M3 modernizaci, třílitrový motor vystřídala jednotka 3,2 litru z řady S50. Technickou novinkou bylo variabilní časování sacích i výfukových ventilů, označené Doppel-VANOS. Šlo o jediný motor v E36 s dvojitým „vanosem“, předchozí verze S50B30 měla jednoduchý. Další změnou se stala šestistupňová převodovka místo pětistupňové. V září příštího roku následovala optická modernizace, rozpoznatelná dle upravených ledvinek na masce.

Modré kupé M3 pochází z krátkého období po zavedení nového motoru, ale před faceliftem. Vyrobeno bylo v únoru 1996 a chlubí se prvky z palety BMW Individual. Blankytný lak Maledivenblau Metallic se na modely E36 nestříkal, k dostání byl pro řadu 5 generace E34 a roadster Z4. Radek, současný vlastník kupé, dopátral, že v této barvě byla dodána pouze čtyři M3, z toho dva třílitry a dvě specifikace o objemu 3,2 litru. Má tedy téměř jistotu, že stejný model v provozu nepotká, totožné auto ve stejném laku je na celém světě jediné.

Nevšední verze byla jako nová prodána na německém trhu, odkud si ji původní vlastník odvezl na španělský ostrov Tenerife. Tam BMW dlouhá léta provozoval, než ho nabídl ke koupi a ozval se Radek. Ten si cestou do Česka udělal renovační zastávku v Německu. Žhavé kanárské slunce totiž poškodilo vnější lišty a gumová těsnění. Péči si však zasloužila i technika, vedle výměny olejového chladiče, ojničních šálů či pístních kroužků došlo i na repasi dvojitého vanosu.

Ve výbavě nás Radek upozorňuje na zajímavosti: „Jde o verzi bez šíbru, která je žádanější a u M3 méně častá. Má i elektrická výklopná zadní okna, která jsou dnes trošku raritou. O tom, že byly příplatkové, spousta majitelů E36 ani netuší.“ Jedinými změnami proti tovární specifikaci jsou laděný koncový díl výfuku a výškově i tuhostně stavitelný podvozek BC Racing.

Nadstandardní výbava je přitom na svoji dobu nesmírně bohatá: najdete zde třeba originální autotelefon, dvouzónovou digitální klimatizaci, měnič CD, originální čalounění černou kůží walknappa včetně výhřevu či dřevěný dekor.

Technické údaje: BMW M3 (E36) Motor atmosférický řadový šestiválec vpředu podélně Objem 3201 cm3 Výkon 236 kW (321 koní) při 7400/min Převodovka šestistupňová manuální Pohon zadních kol Brzdy vpředu i vzadu kotoučové s vnitřním chlazením Rozvor 2710 mm Vnější rozměry 4435 x 1710 x 1370 mm Největší rychlost 250 km/h Zrychlení 0-100 km/h 5,5 s Spotřeba paliva 11,0 l Objem nádrže 65 l Pneumatiky 225/45 ZR 17 vpředu, 245/40 ZR 17 vzadu

Mercedes-Benz SL 55 AMG: Rudé tajemství z Floridy

Které verze kultovního Mercedesu SL z přelomu milénia jsou nejraritnější? Modely upravené divizí AMG ze samého konce výroby. Celkový počet dvou nejexkluzivnějších přesáhl sotva stovku kusů. Tenhle se po dvaceti letech navrátil z USA do Evropy. Do Česka!

Nejvzácnější modely řady R 129 s označeními SL 55 AMG a SL 73 AMG vznikly v počtu 65 a 42 kusů. Vyráběly se od května 1999 do července 2001, původně nahradily osmiválec SL 60 AMG. Speciální verze stavěla divize AMG, úprava SL 500 na SL 55 AMG trvala dva týdny. Investičnímu potenciálu odpovídaly ceny. Za základní přestavbu zájemce v roce 2000 zaplatil 42.920 marek, což v případě SL 55 AMG znamenalo celkem 219.883 DM. Předchozí SL 60 AMG se u nás prodávalo v roce 1998 za 4.882.663 Kč.

Ještě dražší byla změna dvanáctiválce SL 600 na SL 73 AMG. V roce 2000 se za práci dílny AMG platilo 99.180 marek. Majitelé sice o penězích hovořit odmítají, přesto se nám podařilo získat abstraktní výrok neznámého umělce: „Přirovnejme si tohle investiční auto ke zlatu. Tržní ceny se pohybují od kilogramu u neznalého až po tříkilový odlitek v případě prodávajícího, který ví, co nabízí.“ V německé inzerci se jedno SL 55 AMG objevilo. Prodávající za bílý benz žádá 149.990 eur, tedy 3,75 milionu korun. Také červený roadster SL 55 AMG pochází ze závěru produkce. Hlavním rysem vozu je osmiválec M113. V běžném ceníku se tato verze neobjevila, byla určena pro nejdůležitější zákazníky.

„Předchozím majitelem byl zámožný a konzervativní americký rentiér. Několikrát ročně odlétal z New Yorku do floridského sídla, kde mercedes jeho rodině sloužil jako jeden z mnoha vozů. SL pořídil jako narozeninový dárek mladé manželce. V době objednání byl roadster na trhu dlouho a za dveřmi stál moderní nástupce. Rentiérova nechuť riskovat velela nečekat na novinku, ale sáhnout po ověřené klasice. Základní výbava dostačovala, a tak ji nechtěl rozšiřovat,“ vypráví současný majitel Láďa.

„Původní vlastník naopak trval na halogenech, byť většina zájemců už volila xenonové výbojky. Svérázně přistoupil také k odprodeji přes příbuzného. Ten umístil na malý inzertní server krátký inzerát s dvěma nekvalitními fotografiemi. Naprostý opak toho, co by člověk při inzerci rarity čekal. Urputné trvání na platbě v hotovosti a nechápavost, proč zrovna někdo kdesi z Evropy touží koupit něco tak daleko, vedly k tomu, že jsem byl ochoten vyzvednout nemalou hotovost a doletět s ní v kufru do Miami. Jenže kvůli covidu byl uzavřen přístup do USA. Přes peripetie se po půldruhém roce povedlo najít společnou řeč. Unavený prodávající přistoupil na zaslání peněz předem na konto. V úvahu nepřipadala jiná varianta než vše řešit on-line, a to i smluvního dopravce. Ten auto přepravil do Evropy. Po dvou letech čekání na cosi neznámého následovalo milé překvapení při převzetí v německém přístavu. Vše odpovídalo popisu. Do poslední minuty ruská ruleta. Pokud člověk nehledá raritu, je lepší podívat se v Evropě a nepodstupovat anabázi s nejistým výsledkem,“ oddychuje si novopečený majitel rudého skvostu.

Technické údaje: Mercedes-Benz SL 55 AMG (R 129) Motor atmosférický vidlicový osmiválec vpředu podélně Objem 5439 cm3 Výkon 260 kW (354 koní) při 5500/min Převodovka pětistupňová samočinná AMG Speedshift Pohon zadních kol Brzdy vpředu i vzadu kotoučové s vnitřním chlazením Rozvor 2515 mm Vnější rozměry 4498 x 1811 x 1300 mm Největší rychlost 250 km/h Zrychlení 0-100 km/h 5,9 s Spotřeba paliva 12,8 l Objem nádrže 80 l Pneumatiky 245/45 ZR 18 vpředu, 275/35 ZR 18 vzadu

Porsche 911 Carrera S: Křiklavé retro z Pforzheimu

Málokteré auto na světě si zachovává už šest desetiletí tak obří komunitu fanoušků jako Porsche 911. Po přelomu milénia je potěšilo návratem ke klasice.

Tohle porsche na první pohled zaujme lakem. V dokladech najdeme strohé označení oranžová, ve skutečnosti jde o jeden z drahých příplatků. Za unikátní metalízu Nordic Gold se platilo 9000 eur. Tento přitažlivý odstín byl k dispozici pouze pro Porsche 911 generace 997 a malé modely 987 Cayman a Boxster.

Přestože nestárnoucí legenda 911 je v současnosti často k vidění s pohonem všech kol i automatem PDK, oranžové kupé na snímcích představuje porsche v nejryzejší podobě: s manuální převodovkou a pohonem zadních kol.

Dynamicky dostačující verzi šesté generace kupé s označením Carrera S pohání kapalinou chlazený šestiválec o objemu 3,8 litru a výkonu 261 kW při 6000/min, v závodnickém slangu 355 koní. „Základní“ verze tehdy disponovala kubaturou 3,6 litru. Řadu 997 doplnily v premiérovém roce 2004 čtyřkolka Carrera 4S a kabriolet. Po dvou letech nabídku uzavřela targa. Porsche vypadá miniaturně, na délku se však vyrovná octavii.

Ani vyobrazené kupé nemá původ na českém trhu, současný majitel si je dovezl z německého Pforzheimu. Navzdory nejsyrovější technice je výbava přebohatá. Nechybí elektrické vyhřívání sedadel, kožené čalounění interiéru ani efektní bílé ukazatele. Z aktivních doplňků podvozku porsche disponuje nastavitelnými tlumiči nebo aktivními klapkami výfuku. A s těmi dostává zvuk pořádné grády.

Jízda představuje mimořádně intenzivní zážitek. Po otočení klíčku levou rukou ve spínací skříňce se vzadu uložený boxer rozeřve jako na startovním roštu, krátké zpřevodování šestistupňové skříně nutí k neustálé práci s pákou a motor řidiči horečnatě fandí k horlivému zlepšování vlastních výkonů. Ze všech tří testovaných silničních speciálů je porsche nejdravější, z nuly na stovku se rozletí za 4,8 sekundy. Člověk za volantem vnímá jen raketově se zvyšující tempo. Neutuchající snažení silného šestiválce končí těsně pod třísetkilometrovou hranicí rychloměru. Pocity za volantem fascinují, spartánsky závodnický kokpit s tvarově klasickou palubní deskou si zaslouží respekt, správný pamětník si v tomhle působivém prostředí vzpomene na německý filmový hit Únos aut, což v Československu bývala za minulého režimu jedna z mála (virtuálních) vstupenek na palubu Porsche 911.

Podle majitelových vyjádření se řidič po přesednutí do carrery nejprve musí naučit znovu řídit. Fyzikální zákony platné u běžných vozů zde totiž mají jinou definici. Při správném souznění však lze porsche využívat jako běžné každodenní auto. Ani spotřeba vzhledem k výkonům a zážitkům není přehnaná. Ačkoliv se u podobných modelů na nějaký litr paliva navíc ohled nebere, běžný cestovní průměr Carrery S se pohybuje okolo velmi přijatelných 11,5 litru benzinu. A tahle hodnota zase není nikterak vzdálena třeba od někdejšího lidového žigulíku. V čistě městském provozu už si však porsche nárokuje okolo patnácti litrů paliva. A dle nedávné majitelovy letní zkušenosti není problém s téměř čtyřlitrovým boxerem v zádi absolvovat výlet z Prahy k italskému Gardskému jezeru s průměrem pod deset litrů. Celosvětové neklesající popularitě všech generací Porsche 911 se nemůžeme divit.

Technické údaje: Porsche 911 Carrera S (997) Motor atmosférický šestiválec boxer vzadu podélně, čtyři ventily na válec Vrtání x zdvih 99,0 x 82,8 mm Objem 3824 cm3 Výkon 261 kW (355 koní) při 6600/min Převodovka šestistupňová manuální Pohon zadních kol Brzdy vpředu i vzadu kotoučové s vnitřním chlazením, ABS Rozvor 2350 mm Vnější rozměry 4425 x 1810 x 1310 mm Největší rychlost 293 km/h Zrychlení 0-100 km/h 4,8 s Spotřeba paliva 11,7 l Objem nádrže 67 l Pneumatiky 235/35 R 19 vpředu, 295/30 R 19 vzadu

Kdo tenhle závod vyhraje?

Mezi klasickými německými sportovními modely s pohonem zadních kol najdeme zcela výjimečné osobnosti. Šestiválcový boxer v zádi, vidlicový osmiválec ručně upravený pověřenou divizí automobilky i šestiválec s dvojitým variabilním časováním sacích i výfukových ventilů si nemají co vyčítat ani v běžném provozu, ani na závodní dráze.

Na 11. září nezapomeneme. V pozdní letní den krátce po poledni totiž vyvoláváme jihozápadně od Prahy pořádný rozruch. Navzdory veřejnému mínění se však v okolí Dolních Břežan žádný zběsilý závod nechystá. Po místních točitých silnicích se za nedělního odpoledne prohání křiklavá trojice německých automobilových klenotů: oranžové Porsche 911 Carrera S, modré BMW M3 a červený Mercedes-Benz SL 55 AMG. V přepočtu na cenu zlata se zde dnes sjela nejméně osmikilová parta.

Usedáme do charismatických kupé a roadsteru a vyrážíme na prázdné silnice, teprve čekající pozdější nápor vracejících se víkendových chatařů. Ostatní auta prominou, ale dnes mám čest vyzkoušet ten úplně nejkrásnější kousek: Porsche 911. „Stiskni tlačítko Sport, ať si tu jízdu pořádně užiješ!“ křičí do vysílačky z doprovodného auta za mnou majitel carrery. A skutečně, otevřené klapky výfuku promění poklidný zvuk motoru ve zběsilý závodní rachot, z prémiové audiosoustavy v kabině je rázem jen kus němého nábytku. V těsném kokpitu s ukázkově poslušným řízením a nekompromisními brzdami si i navzdory brutálnímu výkonu šestiválce připadám jako v nedobytné pevnosti. Vnitřku dominuje subtilní palubní deska s uhrančivým přístrojovým štítem složeným z řady pěti bílých kruhových ukazatelů. Emoce z každého detailu i projeté zatáčky jsou nepopsatelné. Podobné úsměvy čtu i z výrazů tváří Ládi v mercedesu a Radka v BMW.

Ačkoliv jde o auta natolik rozdílná, jak jen to jde, jedno mají společné: naprosto suverénní jízdní vlastnosti. A při troše řidičské šikovnosti podpořené zkušenostmi se zadním pohonem také využitelnost v každodenním provozu. Jen se s nimi musíte naučit zacházet, v tomhle rajonu se zkrátka chyby zase tak snadno neodpouštějí.