BMW M3 E36: Připomeňte si slavného šestiválcového sportovce z devadesátek

V říjnu roku 1992 mohli opravdoví srdcaři a fanoušci značky začít skákat radostí. V oblacích dýmu z pneumatik vyrazila na svou životní pouť nová M3. Automobilový svět byl oslněn, pršely jen samé superlativy. Mnichovští inženýři dokázali naservírovat opravdu chutný koncentrát nejšpičkovější techniky. Třílitrový řadový šestiválec 2,99 l/210 kW (286 k) totiž stanovil nová pravidla, čtyřválce z E30 odvál čas.

Nejen litrovým výkonem přesahujícím 70 kW, ale hlavně dostatkem síly v širokém spektru otáček, opět mu nechyběl VANOS. To vše bylo zabaleno do veskrze civilní karoserie a jen zasvěcení při zahlédnutí svébytného předního nárazníku se třemi vstupy vzduchu včetně velkého lichoběžníkového ve zpětném zrcátku pochopili, že to nejlepší, co mohou udělat, je poskytnout dostatek místa pro předjetí. Oproti v bocích široké M3 E30 vypadala přesto nástupkyně opravdu hodně civilně.

Kromě tradiční dvoudveřové podoby, ať už s pevnou, či sexy plátěnou střechou existovalo i čtyřdveřové provedení. Tmavě zelená limitka GT se ale v prosinci 1994 začala nabízet jen v podobě kupé. Ta měla celých 295 koní, tedy správně normovaně 217 kW, dvojitý zadní spoiler, v kokpitu obklady z uhlíkových kompozitů a do června 1995 jich vzniklo celých 356 kusů.

Emko s větším srdcem

Motor S50 počínaje říjnem 1995 těsně překročil hranici 3,2 l a jeho výkon narostl na impozantních 236 kW (321 k). Dostal totiž plynule variabilní časování sacích a výfukových ventilů bi-VANOS. Tyto vozy se také jako první chlubily bílými kryty směrovek místo oranžových. Znovu zaskočily svět a dál neohroženě vládly rychlým konkurentům ve střední třídě, vždyť z klidu na stovku vystřelily během 5,5 sekundy! Pětistupňovou přímo řazenou převodovku nahradila šestistupňová, sekvenční SMG debutovala v sezóně 1996. Toto sportovní ústrojí přeneslo techniku řazení ze závodních okruhů do sériových aut.

Kromě vzpomínané GT existovala řada limitovaných edic. Patnáct Australanů si mohlo koupit sérii R (1994), Američané odlehčenou Lightweight ještě s třílitrem (1995), pro Brity byly určeny Evo Imola Individual a GT Individual (1998), obě padesátikusové, dále pak Special Edition (50 kupé a 25 kabrioletů). Anniversary Edition (1999) zase dostali Australané, opět padesátku kupé, ale sedmdesát kabrioletů. Je zajímavé, že všem specifikacím pro USA zůstal výkon kvůli emisím zredukovaný na 179 kW (240 koní).

Kompaktní prototyp

M3 Compact zůstal jen v jediném červeném prototypu. Mohl se klidně stát vstupní branou do divize M. Plánovalo se také snížení výkonu šestiválce 3,2 l, ale hlavní prioritou byla nízká hmotnost a špičková ovladatelnost. Nadupaný třídveřový hatchback vážil pouze 1,3 tuny, jeho hmotnost klesla oproti sériovým sourozencům s dvoudveřovou uzavřenou karoserií o nějakých 160 kg. Dokonce jej mohli vybraní motorističtí novináři, převážně ti němečtí v roce 1996 otestovat. Nešetřili chválou, silné auto bylo skutečně nekompromisní. Proč jsme se ostrého Compactu nedočkali? Zřejmě stopka z nejvyšších míst... Unikátní kousek byl určen pro výroční soutěž německého časopisu Auto Motor und Sport. Nyní je však již několik let opět majetkem továrny.

Na okruzích

Závodních variant E36 existovalo nepočítaně, trojky této řady jezdily všude možně: okruhy včetně tehdy oblíbené třídy Superturismo, vrchy, sporadicky soutěže a kupé M3 GTR i ve sportovních vozech, kláních gétéček včetně amerického mistrovství IMSA a vrchů. Odlišný výklad pravidel DTM znamenal to, že se Bavoři s již hotovými auty z tohoto mistrovství stáhli, provozovali je soukromníci. Továrna vyrazila do ADAC GT Cupu. 1,3 tuny těžké speciály neměly díky 239 kW (325 k) z třílitrového šestiválce příliš mnoho konkurence. Venezuelan Johnny Cecotto a Dán Kris Nissen si se soupeři dělali, co chtěli a první jmenovaný měl na konci sezóny 1993 bodů ze všech nejvíce. Jenže, technické předpisy se změnily i zde, což znamenalo konec v podstatě oficiální účasti automobilky...

Sedany a kupé krotších verzí 318i/is a 320i jezdily národní šampionáty cestovních vozů a Světový pohár. Joachim Winkelhock vyhrál celkově v roce 1993 prestižní BTCC na Ostrovech a německé mistrovství STW 1995, Cecotto byl ve dvoulitrovém seriálu u našich západních sousedů nejúspěšnější v sezónách 1994 a 1998. K homologaci stačilo vyrobit 2,5 tisíce kusů silniční 318is Class II, tisícovka jich zůstala doma. Nárazníky a dvojité zadní křídlo zdědily po M3 GT, ale jednalo se pochopitelně o sedany.

Vytrvalci

Bavoráky zvítězily pětkrát za sebou ve čtyřiadvacetihodinovce ve Spa (1994-1998). Jména nejúspěšnějších jezdců? Roberto Ravaglia, Thierry Tassin, Alexander Burgstaller, Joachim Winkelhock, Steve Soper, Peter Kox, Jörg Müller, Didier de Radigues, Marc Duez, Éric Hélary, Alain Cudini, Eric van de Poele. Samé osobnosti ze závodů nejen cesťáků, Duez je střídal s rallye a de Radigues přesedlal na čtyři kola z jedné stopy, v sezóně 1982 se stal vicemistrem světa silničních třistapadesátek!

Čtyřiadvacetihodinovku na Nürburgringu v roce 1998 však vyhrála čtveřice Marc Duez/Hans-Joachim Stuck/Andreas Bovensiepen/Christian Menzel na 320d Schnitzerova týmu. Ano, pod kapotou vrčel naftový motor a piloti se radovali z celkového triumfu hlavně díky jeho nízké spotřebě... V letech 1996 a 1997 tu mimochodem vyhrála s M3 E36 Sabine Reck, k rodnému příjmení Schmitz se vrátila až po rozvodu.

„Královna Severní smyčky“ je sice místní rodačkou z Adenau a zná na trati každý kámen, každopádně žádná jiná žena do té doby den a noc trvající vytrvalostní okruhový závod neovládla. Trať v plné délce kombinuje přetěžkou Nordschleife s moderní GP-Strecke V devadesátém osmém se Sabine stala dokonce mistryní celého seriálu VLN Endurance, který se koná jen zde.