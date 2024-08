Kolik mustangů se vejde do mustangu? Zkoumáme kufr sedmé generace ikony

Nová generace Fordu Mustang je nečekaně praktická, zjišťujeme s metrem v ruce. Do jeho zavazadelníku se vejdou desítky, ba stovky malých Fordů Mustang z Lega.

Práce motoristického novináře nesestává jen z ježdění novými auty a lítání na dynamické prezentace. Když člověk ta auta testuje, musí to dělat opravdu pečlivě, aby dokázal přinést svým čtenářům co nejpodrobnější informace. Proto zkoumáme, jak svítí světla, jestli má auto jednu couvačku nebo dvě – a jak velký je přesně kufr.

Totéž čekalo Ford Mustang sedmé generace ve verzi Dark Horse, který se nám dostal do rukou před nedávnem. Jenže mustang je ztělesněním automobilové Ameriky přinejmenším stejně jako osmiválcové pick-upy nebo Chevrolet Corvette, takže v průběhu let vznikla řada jeho reinkarnací z malých dánských plastových součástek – z Lega.

Málokterý hračička, kterému voní benzín, by pohrdl legem s automobilovou tematikou, a tak kolega Lukáš má tyhle mustangy hned tři. Ten největší představuje fastback z konce 60. let minulého století a je 34 cm dlouhý. Ten prostřední je verze GT500 minulé, šesté generace a měří na délku 27 cm. A ten nejmenší je připodobněním „našeho“ skutečného auta, tedy sedmé generace ve verzi Dark Horse; je dlouhý 15 cm.

Rozměry různých Fordů Mustang Délka Šířka Výška Malý model - Ford Mustang Dark Horse 150 mm 70 mm 40 mm Střední model - Ford Shelby Mustang GT500 270 mm 120 mm 80 mm Velký model - Ford Mustang Fastback 340 mm 140 mm 100 mm Zavazadelník skutečného vozu 920 mm 971 mm 434 mm (uprostřed výšky) (mezi podběhy) (v nejnižším místě)

Takže, kolik mustangů se vejde do mustangu? Kolik poskládaných modelů z lega se dá nastrkat do kufru skutečného Fordu Mustang tak, abyste je nemuseli půlit či rozebírat? Odpověď dá video – je to překvapivě hodně, alespoň u nejmenšího modelu.

Samozřejmě, jsme si vědomi toho, že nejde o přesné počty – video říká, kolik celých mustangů různé velikosti se vejde do kufru s rezervou tak, aby nebylo třeba žádný rozebírat, půlit či stavět do nepřirozené a pro plastové modely potenciálně nebezpečné polohy např. na boku, nebo hůř, za použití hrubé síly. A taky jsme si vědomi, že nikdo tolik mustangů z Lega v kufru skutečného mustangu nikdy nepoveze. Ale mohl by.

Zajímá vás, jak nová generace jezdí? To si u nás budete moci přečíst už za pár dnů, kdy vyjde kompletní test tohoto Američana v jeho prozatím nejvíce puristické podobě – s atmosférickým osmiválcem pod kapotou a manuální šestistupňovou převodovkou.