Koncernu Volkswagen klesl provozní zisk, Škodě se naopak dařilo
Mladoboleslavská automobilka pokračuje ve skvělých finančních výsledcích. Mateřské skupině se už tak dobře nedaří.
Německá automobilová skupina Volkswagen v prvních devíti měsících roku hospodařila s provozním ziskem 5,4 miliardy eur (131,6 miliardy Kč), což je meziroční pokles o 58 procent. Prodej aut největší automobilka v Evropě zvýšila meziročně o 1,8 procenta na 6,6 milionu vozů. Škoda Auto v prvních třech čtvrtletích zvýšila provozní zisk o 5,4 procenta na 1,79 miliardy eur. Tržby stouply o 9,5 procenta.
Tržby z prodeje vzrostly v prvních devíti měsících roku o 0,6 procenta na 239 miliard eur. Součástí skupiny je i česká automobilka Škoda, které se ovšem podle výsledkové zprávy dařilo.
Ve třetím čtvrtletí koncern Volkswagen zaznamenal provozní ztrátu ve výši 1,3 miliardy eur, která byla způsobena miliardovými náklady v souvislosti s americkými cly a změnou strategie její dceřiné společnosti Porsche.
Škoda může slavit
Automobilka Škoda Auto v prvních třech čtvrtletích letošního roku zvýšila provozní zisk meziročně o 5,4 procenta na 1,79 miliardy eur (zhruba 43,6 miliardy Kč). Tržby pak vzrostly o 9,5 procenta na 22,34 miliardy eur. Tomu se provozní zisk naopak o více než polovinu propadl.
Škoda Auto v období od ledna do září prodala celkem 870.000 vozů, což je o 7,5 procenta více než před rokem. Za růstem prodeje stála zejména silná poptávka po sportovně-užitkových vozech Elroq a Enyaq s elektrickým pohonem. Škoda Auto se tak stala jednou z nejúspěšnějších automobilek na evropském trhu s automobily s čistě elektrickým pohonem, uvedl Volkswagen.
Automobilka Škoda Auto provozuje tři výrobní závody v České republice. Výrobní kapacity má také v dalších zemích, například v Číně, Indii a na Slovensku.
Zdroj: ČTK, video: auto.cz, foto: ČTK a auto.cz