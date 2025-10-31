Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Koncernu Volkswagen klesl provozní zisk, Škodě se naopak dařilo

Volkswagen Tayron 2.0 TDI 4Motion
Volkswagen Tayron 2.0 TDI 4Motion
Volkswagen Tayron 2.0 TDI 4Motion
Volkswagen Tayron 2.0 TDI 4Motion
141 Fotogalerie
ČTK
Diskuze (1)

Mladoboleslavská automobilka pokračuje ve skvělých finančních výsledcích. Mateřské skupině se už tak dobře nedaří.

Německá automobilová skupina Volkswagen v prvních devíti měsících roku hospodařila s provozním ziskem 5,4 miliardy eur (131,6 miliardy Kč), což je meziroční pokles o 58 procent. Prodej aut největší automobilka v Evropě zvýšila meziročně o 1,8 procenta na 6,6 milionu vozů. Škoda Auto v prvních třech čtvrtletích zvýšila provozní zisk o 5,4 procenta na 1,79 miliardy eur. Tržby stouply o 9,5 procenta.

Tržby z prodeje vzrostly v prvních devíti měsících roku o 0,6 procenta na 239 miliard eur. Součástí skupiny je i česká automobilka Škoda, které se ovšem podle výsledkové zprávy dařilo.

Ve třetím čtvrtletí koncern Volkswagen zaznamenal provozní ztrátu ve výši 1,3 miliardy eur, která byla způsobena miliardovými náklady v souvislosti s americkými cly a změnou strategie její dceřiné společnosti Porsche.

Škoda může slavit

Automobilka Škoda Auto v prvních třech čtvrtletích letošního roku zvýšila provozní zisk meziročně o 5,4 procenta na 1,79 miliardy eur (zhruba 43,6 miliardy Kč). Tržby pak vzrostly o 9,5 procenta na 22,34 miliardy eur. Tomu se provozní zisk naopak o více než polovinu propadl.

Video placeholder
Martin Vaculík a modernizovaná Škoda Enyaq: Tohle zavání průšvihem! • Zdroj: auto.cz

Škoda Auto v období od ledna do září prodala celkem 870.000 vozů, což je o 7,5 procenta více než před rokem. Za růstem prodeje stála zejména silná poptávka po sportovně-užitkových vozech Elroq a Enyaq s elektrickým pohonem. Škoda Auto se tak stala jednou z nejúspěšnějších automobilek na evropském trhu s automobily s čistě elektrickým pohonem, uvedl Volkswagen.

Automobilka Škoda Auto provozuje tři výrobní závody v České republice. Výrobní kapacity má také v dalších zemích, například v Číně, Indii a na Slovensku.

Zdroj: ČTK, video: auto.cz, foto: ČTK a auto.cz

Vstoupit do diskuze (1)

Doporučeno

Články z jiných titulů