Další čipová krize na obzoru. Potřebujeme rychlé řešení, zní z VW
Krize způsobená čínským embargem na vzácné kovy i čipy firmy Nexperia odhaluje zranitelnost evropského automobilového průmyslu vůči geopolitickému napětí. Musíme zajistit konkurenceschopnou výrobu v Evropě, říká člen dozorčí rady VW. Skupina však má zatím čipů dost.
Skupina Volkswagen, jejíž součástí je i Škoda Auto, si prozatím zajistila dostatečné dodávky polovodičů navzdory čínské blokádě vývozu hotových produktů firmy Nexperia. Potvrdil to generální ředitel Oliver Blume v rozhovoru pro německý týdeník Bild am Sonntag. Čínský zákaz vývozu přiměl evropské automobilky zoufale hledat alternativní zdroje čipů.
Blume varoval před křehkostí současného globálního dodavatelského řetězce. „Současná čipová krize ukazuje, jak křehký je náš svět. Na rozdíl od poslední polovodičové krize se tato týká velmi jednoduchých čipů, které se používají napříč průmyslovými odvětvími a zejména v autech. V krátkodobém horizontu jsme ve skupině Volkswagen zajištěni. Potřebujeme rychlé politické řešení," uvedl.
Obdobně se vyjádřil člen dozorčí rady Volkswagenu Olaf Lies, který je současně premiérem spolkové země Dolní Sasko. Ta vlastní 20% podíl ve skupině Volkswagen. „Velmi rychle potřebujeme diplomatické řešení, aby výroba mohla prozatím pokračovat, ale nad rámec tohoto diplomatického řešení také potřebujeme o něco menší závislost," řekl Lies televizní stanici ARD.
Evropa podle Liese riskuje zatažení do rozšiřujícího se obchodního konfliktu mezi USA a Čínou. Konflikt již přiměl automobilky a jejich dodavatele zoufale hledat alternativy a právě Volkswagen patří mezi společnosti, které nevyloučily zastavení výroby. Dodavatel Bosch připravuje své zaměstnance na nucené volno, které může být třeba, pokud nebude nalezeno řešení.
Čína zakázala vývoz hotových produktů společnosti Nexperia v reakci na to, že Nizozemsko převzalo kontrolu nad firmou. Čínský vlastník Wingtech byl Spojenými státy označen jako možné riziko pro národní bezpečnost. Konflikt přidává k problémům evropského automobilového sektoru, který již čelí americkým clům a čínským vývozním omezením na vzácné zeminy.
Výroba těchto součástek v Evropě je aktuálně dražší než jejich dovoz ze zahraničí. „Proto musíme my, stát a EU, zajistit, abychom byli schopni konkurenceschopně vyrábět v Evropě,“ uzavřel Lies.
zdroj: Reuters, Reuters | foto: | video: Marek Bednář/Auto.cz/Porsche