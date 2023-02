Konec upatlaných obrazovek? GM navrhuje samočistící displej

Automobilka General Motors si patentuje novou technologii, která by měla udržet obrazovky v automobilech čisté od prachu i otisků.

Americká společnost General Motors, pod kterou spadá několik známých automobilových značek, se pochlubila vývojem nové technologie, která by měla zajistit prakticky neustále čisté displeje v automobilech. Technologie by měla být schopna odstraňovat otisky prstů, částice prachu a další podobné nečistoty, aniž by kvůli tomu musel řidič hnout prstem.

Princip patentu je přitom celkem dobře patrný již z oficiálního názvu „self-cleaning system for displays using light emitting diodes emitting invisible violet light“, na který upozornili kolegové z Autoevolution. A ačkoliv systém vypadá vcelku komplikovaně, údajně by měl fungovat na poměrně snadném principu.

Jak nejspíš většina z nás ví, LED obrazovky jsou tvořeny červenými, zelenými a modrými LEDkami, koncept společnosti GM však navrhuje přidat ještě čtvrtou diodu, která by vyzařovala fialové světlo. Současně by diody měly vyzařovat i ultrafialové záření, produkované například sluncem, jenž je pro lidské oko neviditelné.

Samotný displej by pak měl dostat speciální fotokatalytický povlak v průhledné vrstvě. Na první pohled by se tak displeje GM neměly nijak odlišovat od běžné konkurence. Specialitou tohoto povlaku by však měla být schopnost absorbovat světlo a poté zahájit chemickou reakci. Nejsme zrovna chemici, automobilka však přidává i pár detailů.

GM údajně pracuje s různými koncepty, jedním z nich by však mělo být i přidání oxidů železa do fotokatalyzátoru, čímž by měla vzniknout na povrchu povlaku chemická reakce. Díky molekulám vody ve vzduchu by pak tato vrstva měla být vyčištěna, díky čemuž se zbaví nečistot, jako jsou otisky prstů, prach a další drobné částice.

Fialové LED diody, produkující ultrafialové záření, by měly samočisticímu systému umožnit fungovat prakticky kdykoliv – klidně v noci, nebo při zavření automobilu v garáži, kdy se do kabiny nedostává přirozené ultrafialové světlo. Posádka by měla dostat možnost nastavit si například i automatické intervaly pro čištění.

Díky této automatizaci by tak řidičům mohly odpadnout starosti s pravidelným čistěním displeje, na což beztak většina z nás již dávno rezignovala. Celý projekt GM je však prozatím pouze ve fázi patentu a je otázkou, zda se vůbec stane produkční záležitostí. V každém případě si nejspíš budeme muset ještě chvíli počkat. Podobně jako u dalších nových technologií by navíc o implementaci mohla rozhodnout ještě jedna důležitá drobnost – cena.