Koupil si ojetou Teslu s autopilotem. O pár dní později funkce zmizela

Jistý Alec si chtěl udělat radost koupí Tesly Modelu S z roku 2017. Pečlivě se seznámil s historií vozu. První majitel jej Tesle v rámci záruky vrátil, protože tento kus trpěl poměrně rozšířeným problémem, kdy se kolem obrazovky infotainmentu najednou objeví žlutý rámeček. Tesla závadu opravila a poslala vůz do aukce, ve které nejvyšší sumu přihodilo jedno nezávislé dealerství. To potom auto nabídlo k prodeji a právě Alec si jej vyhlídnul.

Tohle všechno kupující věděl. A byl seznámen také se všemi výbavovými prvky, které byly uvedeny už v průběhu aukce. Součástí byl i autopilot vybavený funkcí plně autonomní jízdy (alespoň Tesla jí takto říká). Když jste si tehdy konfigurovali novou Teslu, takový prvek přišel na 8000 amerických dolarů (více než 182 tisíc korun). Jaké překvapení Alec zažil, když si nový vůz přivezl domů a zjistil, že autopilot v něm chybí.

Tesla auto oficiálně prodala prodejci 15. listopadu. Až o tři dny později provedla jakýsi „audit“ na dálku. Jeho součástí byla i nejnovější aktualizace softwaru, která možnost autonomního řízení odstranila, protože si jej zákazník neobjednal. Když ale auto zakoupené v aukci putovalo k dealerovi, nikde o odstranění této funkce nebyla ani zmínka. Nevěděl o tom ani dealer, ani nový majitel auta.

A protože Alec kupoval nějak vybavené auto, které nakonec nedostal, obrátil se na zákaznickou podporu Tesly. A její odpověď ho příliš nepotěšila: „Společnost Tesla nedávno zjistila, že zákazníkům se povedlo konfigurovat autopilota tak, aby za něj nemuseli platit. Váš vůz je jedním z těch, které měly nesprávnou konfiguraci. Podívali jsme se zpět na historii objednávek a vidíme, že za tuto funkci nikdy nikdo nezaplatil. Omlouváme se za komplikace, pokud máte o funkci zájem, můžete si ji snadno přikoupit.“

Celé je to trochu zvláštní. Kdyby Tesla svůj audit udělala ještě před prodejem automobilu, zjistila, že je něco špatně a nechala autopilota odstranit před prodejem, dávalo by to mnohem větší smysl. V době auditu už ale vůz několik dní nebyl ve vlastnictví Tesly a teoreticky tedy do jeho funkcí neměla co mluvit.

Když se Alec pochlubil svým příběhem na sociálních sítích, zjistil, že není sám. Už řadě zákazníků kupujících ojeté Tesly se stalo něco podobného, kdy autopilot z vozu jednoduše zmizel. Někteří tak Teslu podezřívají z toho, že funkci z vozu nenápadně vyjme, aby si za ní opět zaplatil nový majitel. Jenže autopilot se v USA objednává jednorázově hned na začátku. Není to funkce, za kterou byste měli platit nějaký paušální poplatek.

Alecův příběh teď slouží jako takový odstrašující případ. Už nějaký čas se hovoří o tom, že budoucí auta vlastně budou umět všechno, jen vám to automobilky na základě příplatků na dálku odemknou. Tesla určitě není první značkou, která něco takového aplikuje. Třeba Renault na domácím trhu dokáže na dálku „zamknout“ nabíjení akumulátorů, máte-li je od společnosti pronajaté a zapomněli jste uhradit měsíční poplatek. Pokud to takhle půjde dál, motoristy asi nečekají zrovna lehké časy.