Hodnota Tesly dosáhla rekordní hodnoty, proti minulému roku vzrostly akcie o 321 %

Pokud jste ve správném období minulého roku investovali do akcií Tesly, pak jste nejspíš měli v pondělí pořádný důvod k radosti. Před uzavřením burzy se totiž hodnota akcií automobilky Tesla vyšplhala na 780 dolarů, což znamenalo 39.8% růst oproti minulému týdnu a 321% růst proti nejhoršímu období minulého roku, kdy akcie klesly dokonce na hodnotu 185.16 dolarů.

Pondělní úspěch Tesly na burze tak už jen podtrhl její výsadní postavení nejhodnotnější americké automobilky s hodnotou cca 140.6 miliardy dolarů. Podle webu The Drive by tak hodnota Tesly měla v současnosti překonat i kombinaci hodnot společností General Motors, Ford a Fiat Chrysler.

Vůbec největší radost z úspěchu Tesly by však měli mít dlouhodobí investoři. Pokud totiž někdo z nich koupil v červnu 2010, kdy automobilka vstoupila na trh, akcie za 1.000 dolarů (při ceně 19.20/ks cca 52 akcií), pak by mu dnes vynesly jmění cca 40.560 dolarů. To už je sakra působivé zhodnocení.

Tesla však v uplynulých letech prošla řadou vzestupů a hlavně tvrdých pádů, kdy i největší optimisté často ztráceli naději. Dramatický růst ceny během posledního měsíce pak podle analytiků nastartovalo hned několik významných událostí.

První růst akcií bylo možné pozorovat ještě před koncem minulého roku, kdy Tesla v rekordním tempu otevřela svůj čínský závod Gigafactory a spustila výrobu elektromobilů Model 3. Další růst pak vyvolalo zveřejnění ekonomických výsledků za poslední čtvrtletí roku 2019, které přineslo druhý čtvrtletní zisk za sebou, splnění cílů v počtu doručených vozů, rekordní prodeje v Evropě a také odhalení několika novinek.

Musk se například pochlubil dalším prodloužením dojezdu u Modelů S a X, brzkým zahájením výroby Modelu Y, který by se měl vyrábět i v čínské Gigafactory, a podle všeho se brzy můžeme těšit na další výrazné vylepšení semi-autonomního systému Tesla Autopilot.

Podle webu The Drive však řada expertů věří, že Tesla udělala výrazný pokrok i v oblasti kapitálové efektivity – například při sražení nákladů na výrobu jednoho vozu. Náklady Tesly by se prý měly pohybovat okolo 11.000 dolarů na vyrobený vůz, zatímco průměr v automobilovém průmyslu by se měl pohybovat okolo 14.000 dolarů. Úspora 21 % je přitom opět víc než působivá.

Vůbec nejdůležitějším aspektem na cestě Tesly k úspěchu by však mělo být její postavení v očích investorů. Tesla měla během uplynulých měsíců rychle dozrát do postavení tradiční automobilky, díky čemuž přestala pro investory představovat natolik riskantní investici.