Král silnic Shelby GT500KR z konce 60. let míří do aukce. Zaujme unikátním lakem

V historii rychlých Mustangů lze najít celou řadu speciálních verzí. Jedna taková nyní míří do aukce americké společnosti Mecum. Výrazný exemplář Fordu Mustang Shelby GT500KR není unikátní pouze svou vrcholnou specifikací KR, tedy „King of the Road“ (král silnic), ale rovněž svým vzácným oranžovým lakem karoserie.

Obecně není oranžová barva na starých modelech Mustangu natolik obvyklá, nabízený kousek s číslem šasi končícím 03397 je nicméně jedním z pouhých dvou exemplářů starého GT500KR původně lakovaných volitelným odstínem WT5107 Special Light Orange. Druhý existující vůz v tomto odstínu byste dnes našli ve Velké Británii.

Model z roku 1968 tehdy mířil na zákazníky, kterým „standardní“ Shelby GT500 jaksi nestačilo. Varianta KR tak nabídla ještě výkonnější sedmilitrový osmiválec Cobra Jet. Oficiální hodnoty výkonu sice v brožuře zmiňovaly 340 koní (250 kW), reálně ale motor dosahoval hodnot přes 400 koní (294 kW). Na zadní kola zde přenáší sílu čtyřstupňová manuální převodovka.

K vozu dostane nový majitel originální renovované poklice kol a také původní oranžovou bundu Shelby. Mecum Auctions neuvádí odhadovanou cenu vzácného Mustangu, minulý rok se nicméně u aukční společnosti prodal jiný, červený exemplář kupé za 160.000 dolarů (asi 3,7 milionu korun). Lze tedy očekávat, že oranžový kousek by mohl jít s cenou ještě výše. Odklepnutí proběhne 17. května v Indianapolis.