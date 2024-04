Off-road restomod starého Mustangu bude realitou. Navrhlo ho známé studio

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Italské studio BorromeodeSilva, které stojí za designem současné vlny známých restomodů Lancie Delta Integrale, Porsche 928 nebo Lamborghini Diablo, nyní představuje svůj dosud nejodvážnější projekt. Do reality chce totiž převést i myšlenku starého Fordu Mustang v off-roadovém provedení, opět s rozsáhlým využitím moderní techniky.

Nápad novinky označené čistě jako STL-1 Restomod vznikl z hlavy spoluzakladatele a kreativního ředitele designového studia Carla Borromea. Ten se v roce 2008 vydal ve svém Mustangu Fastback (1968) na dlouhý roadtrip z New Yorku do Buenos Aires v Argentině. Po cestě na proslulé dálnici Panamericana začal sbírat nápady, jak starý „pony car“ upravit do podoby dobrodružného vozidla.

Uležené myšlenky tak chce po mnoha letech studio konečně převést do reality. Jak ukazují prozatímní rendery, půjde o rozsáhle upravený Mustang po mechanické i estetické stránce. Otevřenou kabinu ochrání trubkový rám kopírující linie svažující se střechy fastbacku, přičemž karoserie bude zbrusu nová, vyrobená z odolnějších plechů.

Podvozek projde zásadní proměnou s nezávislým zavěšením k zajištění slušných terénních schopností, chybět nebude upravené řízení s rychlejším převodem, samosvorný diferenciál nebo moderní brzdová soustava. Motorem zůstane samozřejmě V8, tvůrci nicméně sáhnou po novodobém pětilitrovém osmiválci „Road Runner“ z Mustangu Boss 302 (2012) s kompletně přepracovaným výfukem. Restomod tak požene kupředu minimálně 450 koní (331 kW) a 515 Nm točivého momentu.

Vyhlídku dokončení STL-1 studio zatím neupřesnilo. S ohlédnutím na předešlé projekty ale není pochyb, že i takto divoký restomod nakonec dotáhne do zdárného konce.