Krásnou Alfa Romeo Giulia TZ2 prohání ve Spa třiasedmdesátiletý nadšenec

Který jiný vůz, než Alfa Romeo Giulia TZ2 z šedesátých let, se má prohánět po jednom z nejslavnějších okruhů na světě v belgickém Spa-Francorchamps? Jedná se totiž o vůz postavený přímo pro závodní účely, který byl zároveň svého času mimořádně úspěšný. V kategorii GT získávala Giulia TZ2 triumfy na vytrvalostních závodech v Monze, Nürburgringu nebo americkém Sebringu.

Celkově bylo v roce 1965 postaveno deset exemplářů. Hmotnost tohoto vozu dosahuje pouhých 630 kilogramů, což je na dnešní poměry přímo neskutečná hodnota, a TZ2 se tak dle slov majitele řídí jako motokára. Giulii TZ2 i díky této štíhlosti bohatě stačí 1,6litrový čtyřválec o výkonu 170 koní při 7000 ot./min. Maximální rychlost závoďáku činí 245 km/h.

Majitelem vozu je třiasedmdesátiletý nadšenec z Francie, který se netají svou láskou ke klasikám. Navíc, ze záběrů je jasně vidět, že o konkrétní model je náležitě postaráno a vypadá jako nový, i když pouze nestojí v garáži. Ostatně, tachometr stavu najetých kilometrů na videu ukazuje 24.326 kilometrů. Za 58 let existence se to může zdát málo, ale věřte, že u takto speciálního kousku to je velmi hezké číslo. Vůbec se nebudeme divit, jestli většina najetých kilometrů pochází z okruhu!

Pro radovánky s tímto sporťákem si jeho majitel asi nemohl vybrat lepší okruh. Na dlouhých rovinkách v belgickém Spa samozřejmě TZ2 proti moderním sportovním vozům zaostává, ale jakmile dojde na zatáčky, rozdíl se maže. Majitel se pochlubil, že mimo legendární belgický okruh se s Giulií TZ2 objevil také ve francouzském Le Mans a pro rok 2023 plánuje další návštěvy různých okruhů po Evropě. Tomu jenom fandíme a přejeme co nejvíce kilometrů plných nadšení a adrenalinu!