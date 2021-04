Kvalifikace motocyklové VC Portugalska 2021: Bagnaia přišel o rekord i pole position

Třetím závodem letošního MS silničních motorek je Velká cena Portugalska. Cirkus se tedy přesouvá na starý kontinent, uvidíme na jak dlouho, kalendář je zatím provizorní. Na „horské dráze“ Algarve u Portimãa se jelo už loni, konal se tam závěrečný podnik posunuté sezóny. Okruh je nazvaný podle provincie, Letošní nahrazuje Velkou cenu Amerik v Austinu, která byla odložena kvůli koronavirové pandemii na neurčito a není jasné, zda se letos pojede.

Program víkendu je odlišný od předchozích podniků, prostřední kubatura Moto2 se nejezdí uprostřed, ale vždy až na konci. Diváci v areálu chybějí. Stroje jezdí, či spíše létají přes horizonty po zadním kole, dříve se zde nacházela motokrosová trať. Ještě historické okénko: První jednostopá GP Portugalska se konala v roce 1987, ovšem u sousedů, ve španělské Jaramě. V sezóně 2000 se do kalendáře vrátila, na známém okruhu v Estorilu se uskutečnilo třináct ročníků v nepřetržité řadě.

MotoGP

Událostí číslo jedna není ani tak už dříve ohlášené testování Andrey Doviziosa u Aprilie, ale návrat osminásobného mistra světa Marca Márqueze. Loni v červenci si zlomil pažní kost a absolvoval tři operace, dostal titanové výztuhy. Dokonce během doby vyměnil i lékaře. Ve startovním poli chyběl 265 dní. Ještě k Doviziosovi: ten zkoušel Aprilii RS-GP tři dny v Jerezu. Nebylo to naposledy, za necelý měsíc se sveze v Mugellu.

Přestup Remyho Gardnera do MotoGP na KTM Tech 3 je prý na spadnutí. Pochopitelně až od příští sezóny, ohroženo je Lecuonovo místo, i když má roční smlouvu i Danilo Petrucci. Naváže Remy na svého otce Wayna, který se stal mistrem světa pětistovek v roce 1987? Hervé Poncharal ho chtěl už letos, ale Australan touží po titulu mistra světa Moto2.

Jack Miller a Iker Lecuona si nechali operovat předloktí, v Portugalsku však startují. „Problém mě limitoval, bolest se během závodů stupňovala,“ řekl Miller. Ještě ale není zcela fit, nicméně od lékařů svolení dostal. První trénink opanoval Maverick Viñales časem 1:42,1 min,

Ve druhém havaroval Takaaki Nakagami. Upadl ve vysoké rychlosti (250 km/h!) na vrcholu kopce za cílovou čarou a dolů klouzal několik set metrů, až skoro ke štěrkové zóně. Jeho honda se v zajetí jisker zastavila až o bariéru. Japonec zamířil do zdravotního střediska na kontrolu, naštěstí se mu nic nestalo a ještě usedl na motorku. Svítilo sluníčko a v něm exceloval „Pecco“ Bagnaia (1:39,8 min). Zarcovi ve finiši odmítala jeho ducati jet, naštěstí se našel ochotný Jack Miller a svezl ho do boxů.

V sobotu o Nakagamiho pečovali lékaři, ale na trati se objevil. Má spoustu modřin, naštěstí nic zlomeného, dostal léky proti bolesti, hlavně podlitého zápěstí a klíční kosti. Šest minut před koncem se rozsvítily digitální žluté vlajky a následně červená. Zapříčinil je dramatický pád Jorgeho Martína v sedmé zatáčce. Španěl se potkal s motorkou, která poté, co ji opustil provedla několik salt. Byl ošetřován přímo na místě havárie, což nevěstilo nic dobrého a později odvezen na nosítkách do sanitky a do zdravotního střediska. Zůstal ale při vědomí.

Po restartu upadl Álex Márquez a moc se mu vstávat nechtělo. Motorka ho nakopla a skončil v kotoulech. Těsně vypadl z postupové příčky do druhé kvalifikace. FP3 ovládl Fabio Quartararo, který málem prolomil bariéru 1:39 min. Tato „sesssion“ tedy nakonec rozhodovala, byla ze všech nejrychlejší.

V půl jedné odpoledne vyšla oficiální zpráva, že Jorge Martín má zraněnou pravou ruku a nohu, skončil v nemocnici ve Faru. Na to, jak jeho incident v první chvíli vypadal, ho Španěl přestál poměrně dobře. Manažer Pramacu Francesco Guidotti o dvě hodiny sdělil, že má zlomenou pravou nohu a palec na ruce. Bolelo ho i rameno a kotník. CT vyšetření ale dopadlo dobře.,

„ Jsem spokojený. Ruku prověří až Jerez, kde je víc pravých zatáček,“ řekl Jack Miller po prvních třech trénincích. Marc Márquez prohlásil: „Nervozita z pátku je pryč. Bolí mě ale pravá paže. Na trati obtížně hledám brzdné body.“ Ve čtvrtém vykopla oranžová honda jeho stájového kolegu Pola Espargara ze sedla. Luca Marini zase upadl na předek. Nejrychlejší byl tentokrát Fabio Quartararo.

Takaaki Nakagami do první kvalifikace nenastoupil, ledoval si bolavou klíční kost. K Top 10 šli první dva nejrychlejší: oba poslední šampioni Marc Márquez a Joan Mir. Při boji o pole position se nad okruhem opět objevily černé mraky. Zarco útočil na rekord okruhu, ale pokus lídra průběžné klasifikace jezdců skončil pádem. „El Diablo“ Quartararo vyrobil drobnou chybu a musel až do kačírku, pořadí ovšem vévodil.

Marc Márquez vyjel na trať, když do konce nezbývalo ani pět minut. Rekord padl zásluhou Quartarara a havaroval Oliveira, jeho bývalý držitel. Infarktový byl závěr. Famózního Francouze pokořil Francesco Bagnaia, který prolomil bariéru 1:38,5 min. Jenže jury mu kolo zrušila, protože ho stanovil pod žlutými vlajkami. Druhého závodníka ze země galského kohouta Zarca porazil ještě Álex Rins, kterému patří druhé místo. „Pecco“ po anulování famózního času propadl těsně mimo nejlepší desítku. Smůla.Tohle pravidlo je docela přísné.

VC Portugalska MotoGP 2021 – Kvalifikace (Top 10) 1. Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:38,862 min 2. Álex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:38,951 min 3. Johann Zarco Ducati Pramac Racing 1:38,991 min 4. Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team 1:39,061 min 5. Franco Morbidelli Yamaha Petronas Yamaha SRT 1:39,103 min 6. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team 1:39,123 min 7. Aleix Espargaró Aprilia Aprilia Racing Team Gresini 1:39,169 min 8. Luca Marini Ducati Sky VR46 Avintia 1:39,386 min 9. Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:39,398 min 10. Miguel Oliveira KTM Red Bull KTM Factory Racing 1:39,445 min

Moto2

Ve startovní listině se objevila nové jména: Fraser Rogers, jinak účastník britského šampionátu superbiků. Ten nahradil polámaného Barryho Baltuse na NTS týmu RW Racing GP. Jede svou druhou Velkou cenu v životě, tu první absolvoval před devíti lety doma v Silverstone, ale v Moto3. Na stroji KRP-Honda tehdy startoval na divokou kartu a nedokončil. „Obézní“ MV Agustu Forward Racing sedlá místo taktéž zraněného Simone Corsiho (má zlomenou ruku) Španěl Miquel Pons. Ten ve světovém šampionátu debutuje, jezdil španělské i světové supersporty a ME Moto2. Tommaso Marcon, který nahradil Corsiho v Dauhá, nemohl nastoupit, má covid.

Úvodnímu pátečnímu tréninku kraloval Joe Roberts. Lorenza Baldassarriho zřejmě čeká složitá sezóna. Jeho pád v FP1 byl ovšem z těch lehčích, jen mu podklouzlo přední kolo a šel k zemi. Ve druhém volném měření sil potkal zase Aróna Caneta, také na předek. Ani to nepoznalo jiného vítěze. Američan byl odpoledne o necelých 0,8 s rychlejší než dopoledne.

Třetí trénink začal v sobotu v čase oběda. Miquel Pons se válel po zemi. Vývoj podvozků je kvůli pandemii zmrazený, MV Agusta potřebuje zeštíhlit a zúžit, navíc chybějí peníze. Rodák z Mallorky sice jen zaskakuje, ale tohle je samozřejmě dlouhodobější problém. Kolegu Baldassarriho by mohl stát kariéru... Dalším „padavkou“ v pořadí se stal Stefano Manzi, ale do boxů se nechal svézt na skútru, jen se sklouzl, byť nejel pomalu. Remy Gardner dosáhl 1:42,6 min, nejlepší sobotní čas Robertse pokořil o půlsekundu.

Jorgemu Navarrovi se v první kvalifikaci jeho boscoscuro (podvozky týmu Speed Up letos nesou jméno zakladatele a bývalého závodníka Lucy Boscoscura) rozvlnilo a jezdec se na něm neudržel. Záhy znovu upadl i Baldassarri. Do elitní grupy postoupili vítěz Q1 Somkiat Chantra, Albert Arenas, posledním kolem Cameron Beaubier a jako čtvrtý Xavi Vierge.

Tón v boji o nejlepší postavení na startu udávali dva letos zatím nejlepší muži této třídy: Sam Lowes a Remy Gardner. Spadl Ital Yari Montella (Speed Up/Boscoscuro). Ten postoupil přímo do Q1, což je pro nováčka velký úspěch. Lowes závěr nezvládl, i on pocítil tvrdost portugalského asfaltu na jednom z horizontů. Ale vyhrál časem 1:42,9 min, ještě ho letos v kvalifikacích nikdo neporazil. Brita s Australanem doplní v první řadě vynikající Xavi Vierge.

VC Portugalska Moto2 2021 – Kvalifikace (Top 10) 1. Sam Lowes Kalex Elf Marc VDS Racing Team 1:42,901 min 2. Remy Gardner Kalex Red Bull KTM Ajo 1:42,924 min 3. Xavi Vierge Kalex Petronas Sprinta Racing 1:43,075 min 4. Ai Ogura Kalex Idemitsu Honda Team Asia 1:43,121 min 5. Marco Bezzecchi Kalex Sky Racing Team VR46 1:43,170 min 6. Augusto Fernández Kalex Elf Marc VDS Racing Team 1:43,259 min 7. Albert Arenas Boscoscuro Solunion Aspar Team 1:43,304 min 8. Joe Roberts Kalex Italtrans Racing Team 1:43,314 min 9. Arón Canet Boscoscuro Solunion Aspar Team 1:43,359 min 10. Raúl Fernández Kalex Red Bull KTM Ajo 1:43,389 min

Moto3

John McPhee a Jeremy Alcoba musejí do nedělního závodu startovat z boxů. Ve Velké ceně Dauhá upadl po kontaktu s Darrynem Binderem Alcoba a jeho letící stroj trefil Skota do hlavy. Naštvaný John, který nedokončil nezaviněně už druhý závod po sobě, Španěla nakopal. Jeremy si to nenechal líbit. Nožně-ruční výměna názorů tak oba zápasníky nestála zdaleka jen tisíc eur na pokutách... Alcoba bude moci vyrazit do závodu pět sekund po startu celého pole z roštu a nejstarší jezdec Moto3 až deset sekund. Čeká je tedy spousta práce, aby dojeli alespoň na bodech. „Omlouvám se všem, reakce byla nepřiměřená,“ prohlásil McPhee a vysvětloval: „Jiní jezdci mě ale připravili o body už podruhé za sebou.“ Spolu s Antonellim ho čeká 150. GP v životě.

První páteční trénink, který zahájil celý program v deset hodin dopoledne a odehrál se na vlhké trati, ovládl Deniz Öncü. Mokré skvrny po nočním dešti ale postupně mizely. Náš Filip Salač zahájil víkend skvěle, obsadil druhé místo. Druhý trénink vynesl na vrchol výsledkové listiny Gabriela Rodriga. V jeho druhé polovině začalo pršet, ale na suché trati se španělský Argentinec dostal k času 1:49,5 min, zatímco Turek ráno zajel těsně pod 1:57. Ten se tentokrát jednou nevešel na dráhu a musel vyjet. Upadl McPhee, naštěstí bez újmy na zdraví, rychle doběhl ke své hondě. Rodrigo navíc porazil druhého Migna o takřka půlsekundu,.

Třetí trénink, který začal v sobotu v 10 hodin dopoledne, byl ze všech nejrychlejší. Ovládl jej Andrea Migno (1:48,2 min), týmový kolega Filipa Salače. Spadl Antonelli, ale bez újmy na zdraví a v samotném finiši uletěl předek Tatsukimu Suzukimu. Fenati svou snahu přehnal v posledním rychlém kole a ocitl se na zemi,. Filip v kombinovaném pořadí všech tří tréninků skončil až šestnáctý, přímý postup do druhé kvalifikace mezi čtrnáctku nejrychlejších si tak nevybojoval.

Musel do Q1, ta začala po půl druhé. Kaito Toba v závěrečném rychlém kole havaroval, ale jen se sklouzl. Salačovi vyšlo, na poslední chvíli se dostal na třetí příčku, úspěšnější byla jen dvojice Romano Fenati – Ayumu Sasaki a čtvrtým postupujícím se stal Adrián Fernández. Elitní osmnáctka si to vzápětí rozdala o pole position.

Alcobovi a McPheemu byly rychlé časy k ničemu. Filipovi druhá kvalifikace vůbec nevyšla. V dobrém kole odbočil do boxů. Pak sázel až na konec, jenže přišel ťukanec, potkal se s Rodrigem a oba skončili v kačírku. Zůstal poslední, osmnáctý. Nejlépe zvládl bitvu o nejlepší příčku na roštu jeho parťák Migno, podruhé v životě. Dennise Foggiu doplní v první řadě místo penalizovaného třetího Jeremyho Alcoby Sergio García.

VC Portugalska Moto3 2021 – Kvalifikace (Top 10) 1. Andrea Migno Honda Rivacold Snipers Team 1:47,423 min 2. Dennis Foggia Honda Leopard Racing 1:47,572 min 3. Jeremy Alcoba Honda Indonesian Racing Gresini Moto3 1:47,702 min 4. Sergio García GasGas GasGas Valresa Aspar Team 1:47,900 min 5. Gabriel Rodrigo Honda Indonesian Racing Gresini Moto3 1:47,909 min 6. John McPhee Honda Petronas Sprinta Racing 1:48,362 min 7. Deniz Öncü KTM Red Bull KTM Tech 3 1:48,466 min 8. Darryn Binder Honda Petronas Sprinta Racing 1:48,513 min 9. Xavier Artigas Honda Leopard Racing 1:48,546 min 10. Ayumu Sasaki KTM Red Bull KTM Tech 3 1:48,615 min 18. Filip Salač Honda Rivacold Snipers Team 1:50,096 min

Zdroje: MotoGP.com, Wikipedia, MotoGP.com Twitter, MotoGPSport.cz, GPOne.com, GresiniRacing.com, Nova Sport

Foto: Václav Duška jr.