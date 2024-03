Lamborghini Huracán může přijít ve verzi Jota, automobilka si patentovala označení STJ

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Italská automobilka Lamborghini plánuje už letos ukázat nástupce modelu Huracán, který ale místo atmosférického desetiválce má dostat V8 a hybridní ústrojí. Ještě předtím však dost možná představí speciální edici Huracán STJ – právě takové označení si totiž nechala patentovat u Evropského patentového úřadu.

Dokonce k nim přidala i oficiální logo, které se skládá z písmen ST a rudého velkého J. Toto písmeno je jasný odkaz na modely Jota z minulosti. První Miura Jota vznikla v roce 1970 v jediném kuse a byl to ostřejší model připravený pro závodění; do dnešní doby se bohužel nedochovala.

V roce 1995 se představilo Diablo Jota, které vzniklo v 28 kusech a jeho úpravy znamenaly, že nesmělo na silnice. To hlavně kvůli novému výfukovému systému, který byl prostě příliš hlasitý; také byl vůz silnější než ostatní diabla a měl větší nasávací otvor na střeše. Poslední byly Aventador J, roadster bez střechy vyrobený v jediném kuse, a finální silniční verze aventadoru s označením SVJ – Super Veloce Jota.

Stejně jako u aventadoru, i pro huracán automobilka připravila několik rozlučkových edicí Sterrato, Tecnica a STO. To poslední znamená Super Trofeo Omologata jako odkaz na závodní sérii Lamborghini Super Trofeo. Smí však na silnice.

Verze STJ (což může znamenat Super Trofeo Jota) silniční homologaci dostat nemusí, jak spekuluje web CarBuzz, který patent objevil. Může to být jiná verze závodního huracánu, specializovaná pro zájemce o ryzí svezení na okruhu. Tohle všechno jsou však jen spekulace a na jejich potvrzení či vyvrácení si musíme počkat až na to, co automobilka zveřejní.