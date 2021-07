Lamborghini prý v létě představí nový model, mohlo by jít o poctu modelu Countach

Zatímco některé automobilky stále ještě vyhlížejí návrat k číslům před pandemií, Lamborghini slaví prodejní rekordy. Podle nedávno zveřejněné tiskové zprávy totiž automobilka v prvním pololetí roku 2021 dosáhla vůbec nejlepších šesti měsíců ve své historii. A největší zásluhu na tom měl opět Urus, který se prodal v počtu 2.796 kusů.

Automobilka také připomněla, že největším odbytištěm jsou momentálně USA, ze kterými následuje pevninská Čína, Hong Kong nebo Macau. Snad nejzajímavější novinkou v tiskové zprávě byl ale příslib nového modelu, který by měl být představen již během tohoto léta.

Automobilka zatím nezmínila žádné konkrétní informace, podle starších zpráv ale pro letošní rok plánovala hned dvě novinky s motorem V12, přičemž tou první byl extrémní speciál Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimate. Co by ale Lamborghini mohlo představit po něm?

Možností je nepřeberné množství, kolegové z Motor1 ovšem připomínají, že se blíží jedno pro Lamborghini významné výročí. Automobilka totiž letos slaví 50 let od představení konceptu LP500, odhaleného 11. března 1971 v 10:00 během ženevského autosalonu, který byl předchůdcem modelu Countach.

Tuto teorii pak podporuje limitka Aventador Miura Homage, kterou Lamborghini představilo v roce 2016 na oslavu 50 let od představení modelu Miura. Speciální edice tehdy dostala unikátní barevnou kombinaci karoserie, specifický interiér a další drobnosti. Motor zůstal standardní a výroba byla omezena na pouhých 50 kusů.

Pocta modelu Countach by ovšem mohla vypadat trochu jinak. Již v květnu se totiž objevily spekulace, podle kterých by se základem mohlo stát Lamborghini Sian s upravenou karoserií, specifickými barvami a pod kapotou by pak měl být ukryt 6,5litrový atmosférický motor V12 v kombinaci s 48voltovým elektromotorem. Výroba by pak měla být omezena údajně na 50 až 100 vozů.

Jde však pouze o jednu z možných teorií a zatím nezbývá, než se nechat překvapit. Při současné popularitě vozů Lamborghini by nás však podobný projekt nepřekvapil. A už vůbec nemáme obavy, že by se pro něj nenašel dostatek zákazníků, jakkoliv bud cena jistě extrémní.