Lancia 2000 Berlina: Služebák Nikiho Laudy má i jiné trumfy!

Značka Lancia je bohužel aktuálně v kómatu, avšak má za sebou dlouhou a bohatou historii plnou závodních úspěchů, ale i inovací. Pokroková značka relativně rychle přešla z klasického uspořádání motoru vpředu a pohonu zadních kol na pohon přední nápravy – a to už s modelem Flavia z počátku 60. let a následně o pár let později s rallyeovým speciálem Fulvia HF. Právě flavia byla předobrazem představeného vozu. Už ve své době měla zmíněný pohon předních kol s podélně uloženým čtyřválcovým OHV motorem boxer (původně 1,5 litru, později 1,8 litru) a vpředu nezávislé zavěšení kol s nestejně dlouhými rameny. A navíc kotoučové brzdy Dunlop. Flavia se postupně vyvíjela, samozřejmě vznikaly i různé specialitky, kromě verzí kupé a kabriolet také unikátní a dnes velmi ceněné extravagantní kousky s karoserií Zagato.

Na počátku své výroby vypadala Lancia Flavia (815) dost staromódně a vystouplými dvojitými kulatými světlomety připomínala i některé americké vozy, přestože maska chladiče i celkový tvar byly hodně evropské. Poslední verze z let 1969 až 1971 však už byly o poznání modernější. Největší změny byly patrné na přední části, kde sice zůstala relativně široká, „usměvavá“ maska chladiče, ovšem čtyři kulaté světlomety již byly zakomponovány do čela karoserie a tvary se celkově uhladily.

