Lancia chystá renesanci, zatím ale pořád modernizuje letitý model

Lancia kdysi bývala poměrně renomovanou italskou značkou, která mnohokrát zabodovala na závodních a soutěžních tratích. V posledních letech však prožívala úpadek, během kterého se stáhla už jen na svůj domácí trh, kde nabízí pouze jediný model. Překvapivě s ním ale pořád dokáže uspět.

Model Ypsilon si totiž v Itálii stále drží mimořádnou popularitu, což potvrzuje i skutečnost, že se v roce 2022 jednalo o druhé nejprodávanější auto na domácím trhu. Hatchback navíc získal 15,3 procenta svého trhu, což představuje jeho zatím nejlepší výsledek. Vlastně se tak ani není čemu divit, že automobilka vozu stále věnuje určitou pozornost.

Video se připravuje ...

V rámci poslední modernizace, kterou značka nedávno ohlásila, došlo na drobné úpravy v oblasti techniky i designu. Hatchback je tak nově dostupný například v barvě Dew Green, model Silver pak dostal černě lakované dekory, četně mřížky chladiče, dekorů v nárazníku a spoileru.

V kabině se nově objevují modré dekory na palubní desce a ve výplni dveří. Volič převodovky, volant a rámečky výdechů ventilace pak zdobí nové zelené dekory. Čalounění sedadel Seaqual Yarn je vyrobeno z recyklovaných plastů, vytažených ze Středozemního moře, infotainment s 7,0palcovou obrazovkou podporuje AppleCar Play i Android Auto a nechybí ani bezdrátová nabíječka.

Pod kapotou Lancie Ypsilon je standardně dostupný 1,0litrový mild-hybridní tříválcový motor, který nabízí nejvyšší výkon 51 kW. V nabídce je ovšem i 1,2litrová pohonná jednotka spalující LPG, což je v Itálii stále velmi populární typ paliva.

Stávající generace modelu Ypsilon se tak stále snaží oslovovat nové zákazníky, automobilka však počítá i s novou generací. V rámci připravované renesance totiž automobilka přišla s desetiletým plánem, který by měl odstartovat již v příštím roce – právě představením nové generace modelu Ypsilon. Novinka by přitom měla nabídnout novou řadu elektrifikovaných motorů.

Video se připravuje ...

Po nové generaci tradičního modelu se očekává představení nového crossoveru, který by mohl dostat pro automobilku tradiční jméno Aurelia. V roce 2028 by se pak mělo vrátit další slavné jméno, tentokrát Delta. Novinka by přitom měla být svalnatým sportovním vozem s geometrickými linkami.

První model s čistě elektrickým pohonem by měla Lancia představit v roce 2026, od roku 2028 by se pak značka měla stát už jen čistě elektrickou. Společně s rozvojem a rozšiřováním nabídky přitom automobilka plánuje i návrat na řadu evropských trhů.