Lancia za měsíc představí nový koncept! Láká první upoutávkou

Lancia pokračuje v přípravách na novou éru, kterou sama označuje spojením slov “pure” a “radical”. Akce “Emozione Pu+Ra” je plánována na 15. dubna. Tentokrát už nepůjde pouze o představení nového loga a vize značky, ale Lancia ukáže také konceptu, jehož název ještě neznáme.

“Jsem potěšen, že vás mohu pozvat na akci Emozione Pu+Ra, abyste objevili koncept Lancia, který ukáže nový směr značky na příštích deset let. Uložte si toto datum a zůstaňte naladěni! Je na co se těšit,” prohlásil Luca Napolitano, generální ředitel značky Lancia.

Co od konceptu, který se představí příští měsíc, očekávat? Model bude s největší pravděpodobností více zaměřený na budoucí designové směřování italské automobilky než vyloženě konkrétní vůz, který by měl jít časem do sériové výroby.

Lancia na koncept upoutává jediným snímkem, který zachycuje zadní část vozu. Ta připomíná možná nejikoničtější model v historii značky, a to Lancii HF Stratos. Zároveň se bude jednat o evoluci již zmíněné sochy Pu+Ra z listopadu 2022.

Na snímku můžeme vidět kulaté zadní LED svítilny ve tvaru prstence skrývající se pod tmavým spoilerem. Zajímavě taky působí vystouplý nárazník a svažující se střecha připomínající kryt motoru. Přítomen je již logicky nový font písma Lancia.

Fanoušci historie, potažmo přímo značky Lancia, by si určitě přáli moderní interpretaci Stratosu. Jelikož ale automobilka oznámila tři nové modely, mezi nimiž sportovní kupé nefiguruje, na novodobý Stratos se s největší pravděpodobností těšit nemůžeme.

Mezi zmíněné tři modely patří Ypsilon nové generace pro rok 2024, crossover Aurelia pro rok 2026 a hatchback Delta, který by se měl představit v roce 2028. Všechny modely budou mít elektrický pohon s technikou koncernu Stellantis. Pouze model Ypsilon, který dorazí jako první, bude alternativně nabízen mild-hybridní verzi.